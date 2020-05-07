Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 7 мая 2020: Кольчугино закрыли на карантин, а открытие купального сезона перенесли

Вторая территория Владимирской области закрыта на карантин - официально это называется "комплекс ограничительных мероприятий". С 7 мая карантин введен в Кольчугино - пока только в городе, а не в районе. Напомним, первым закрытым на карантин муниципальным образованием стал Петушинский район - там он введен с 16 апреля.

Ситуация в Кольчугино, на первый взгляд, не критичная - около 60 заболевших, 1-2 новых случая в сутки. Однако при населении 43 тысячи человек количество заражений уже получается почти 1,5 случая на тысячу жителей, и главный государственный санитарный врач региона счет, что эпидситуация выходит из-под контроля.

Теперь и в Кольчугино запрещен въезд и выезд граждан, не имеющий регистрации на территории города. Те, кто работает в Кольчугино на предприятиях, деятельность которых не приостановлена, смогут въезжать, но только по предъявлению пропуска. На всех въездах в Кольчугино установят КПП, где будут проверять документы и мерить температуру. При повышенной температуре и признаках простудного заболевания информация передаётся в ближайшую медицинскую организацию, медики выезжают и осматривают потенциального больного, а дальше решают - оставить его дома на карантине или отвезти в больницу. Все, кто въехал в Кольчугино из других регионов, должны уйти на немедленную самоизоляцию на срок не менее 14 дней. Закрывается въезд для дачников, даже при наличии документов о собственности на дачи, из других районов и регионов.

Также устанавливаются временные ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Владимирской области, местного значения в целях въезда на территорию с особым режимом.

Срок окончания карантина не установлен, но, очевидно, не раньше, чем начнется явно выраженный спад числа зараженных.

А тем временем во Владимирской области сдвигается официальное открытие купального сезона. 1 июня пляжи не откроются. Всем муниципалитетам МЧС рекомендовало перенести начало купального сезона на более поздний срок. И связано это не с погодой, а с коронавирусом - никто не знает, как он ведет себя в воде, а массовое пребывание людей на берегу все равно запрещено - самоизоляция. Когда пляжи на реках и озерах Владимирской области откроются - пока неизвестно.

А вот дата открытия навигации маломерных судов определена – 11-е июня. Владельцам маломерных судов стоит это учитывать: до этого времени за самостоятельное открытие навигации предусмотрен штраф от 10 000 до 15 000 рублей.