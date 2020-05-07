Режим самоизоляции во Владимире: жители игнорируют рекомендации не посещать парки

Владимирцы массово побежали в майские выходные в парки, несмотря на то, что еще в марте Роспотребнадзором и губернатором была дана рекомендация ограничить посещение в связи с распространением коронавирусной инфекции. Самые популярные для прогулок парки – «Дружба» и «Загородный». Кроме рекомендаций, никаких ограниченией для потенциальных посетителей нет: в одном открыты все калитки, во втором – территория не огорожена, поэтому пройти может каждый.

В администрации парка «Дружба» пояснили, что калитки открыты не для посетителей, а для мимо проходящих людей – через парк можно сократить путь на работу или, например, в гипермаркет.

Птичьи домики пустуют, а в беседках люди.Фото: Вероника ПАНИНА

- У нас люди идут на работу через парк, потом проходят к магазинам. Калитки открыты не с целью погулять в парке, а с целью перехода, сокращения пути. На территории парка патрулируют сотрудники полиции, которые объясняют жителям, что гулять запрещено. Также подходят к людям и работники парка, мы говорим: «Сейчас режим самоизоляции, нужно сидеть дома». Опять же, спорить и прогонять людей не можем. Сейчас ввели электронные пропуска, возможно, жители меньше будут выходить на улицу, - рассказали в администрации парка «Дружба».

В «Загородном» тоже работают сотрудники полиции, но территория не огорожена. Поэтому вход в парк остается на совести людей. Администрация «Загородного» ответила, что полицейские, подходя к жителям, спрашивают цель выхода на улицу. Если целью является прогулка, то горожан возвращают домой.

Карусели не работаютФото: Вероника ПАНИНА

Во Владимире полностью закрытым можно считать один парк – Центральный. Замок висит как на главных воротах, так и на остальных калитках. Пролезть можно только через забор. Парк Пушкина вроде бы и закрыт, но там есть несколько лазеек. Думаем, что жители города ими не воспользуются.

- Вход закрыт, но физически попасть туда можно, - сказал официальный представитель администрации Владимира Игорь Ефремов. – Все массовые мероприятия в парках отменены. Просим воздержаться от прогулок.