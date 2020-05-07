2020-05-06T17:31:17+03:00
Общество

Почему во Владимире на улицах все больше пьяных водителей

За неделю за рулем задержали более сотни нетрезвых горожан
Ирина Мальцева
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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Самоизоляция во Владимире и связанные с ней ограничения по продаже алкоголя и цифровые пропуска не заставили владимирцев отказаться от автопоездок: на машинах люди продолжают ездить не только на дачу, но и к родственникам, и по магазинам. Увы, не все, садясь за руль, соблюдают правила. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, за первую неделю мая сотрудники Госавтоинспециии задержали 102 нетрезвых водителя, которые либо сели за руль пьяными, либо просто отказались проходить медосвидетельствование. Шесть из них попали в аварии.

Для сравнения – с 20 по 26 апреля нетрезвых товарищей за рулем попалось всего 91, столько же – за неделю с 13 по 19 апреля. И не только Владимир страдает от пьяной езды. Любители поездок под градусами встречаются в каждом районе. 9 апреля двадцатисемилетний костеревец свалился пьяным с мотоцикла на улице города, тридцатишестилетний судогодец на мотоцикле гонял пьяным по Радужному, а в Собинском районе нетрезвыми на машинах катались тридцатишестилетний кольчугинец и шестидесятилетний москвич. Кстати, все они уже попадались за рулем в состоянии алкогольного опьянения. А 15 апреля в области задержали аж восемь нетрезвых водителей: три человека во Владимире, по одному - в Александровском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Киржачском, Судогодском районах.

Владимирцы отмечают, что в последнее время водители вообще стали больше нарушать правила, например, массово не пропускают пешеходов на «зебре» или гоняют во дворах. Но опытные водители считают, что это вполне объяснимо.

- Многие просто расслабились, ведь на дорогах стало меньше машин и пешеходов, многие дисциплинированно сидят дома или уехали на дачу, автобусов и троллейбусов тоже меньше стало. Ну и сесть пьяным за руль – это еще и определенный склад характера, не зря многие из них попадаются на таком нарушении не один раз, - говорит владимирец с тридцапятилетним водительским стажем Владислав Осипов.

Кстати, число пьяных водителей выросло не только в последние дни. По итогам первого квартала число аварий с участием нетрезвых водителей и водителей, отказавшихся проходить медицинское освидетельствование, выросло на 25% - с 32 до 40 по сравнению с прошлым годом. Как сообщили в областном УМВД, сложная обстановка в Александровском, Гусь-Хрустальном, Муромском, Суздальском, Собинском и Судогодском районах. За три месяца сотрудники Госавтоинспекции составили 1123 административных материала за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 103 водителя попадались пьяными не в первый раз.

КОНКРЕТНО

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, грозит лишение прав на полтора – два года и штраф – тридцать тысяч рублей. За повторное нарушение водителю грозит до двух лет тюрьмы.

Полицейские просят сообщать о нетрезвых водителях по телефону: (4922) 54-16-65 в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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