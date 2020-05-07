2020-05-06T17:31:17+03:00
Общество

Отключение горячей воды во Владимире отменили до окончания режима самоизоляции

Пока начало ремонтов отложено до 12 мая
Алексей СУХОВ
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..Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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11 мая 406 домов во Владимире должны были оказаться без горячей воды, а значит, без возможности помыться и нормально помыть посуду. Однако теперь неизвестно, когда вообще начнутся отключения, так как мэрия и руководство владимирского филиала компании «Т Плюс» договорились о том, чтобы не начинать пока сезон подготовки к зиме в нынешних непростых коронавирусных условиях.

- Мы договорились с нашими партнерами из «Т Плюс» о том, что в современных реалиях нецелесообразно начинать отключать горячую воду, - сказал официальный представитель администрации города Александр Карпилович. - Пока график отменен до 12 мая, потом мы встречаемся с «Т Плюс» и обсуждаем дальнейшие действия. В любом случае, когда режим самоизоляции закончится, график будет переработан, исходя из того, насколько все сместится.

Напомним, что 11 мая во Владимире должны были начаться первые отключения для плановых работ на теплосетях. Речь шла о 406 домах преимущественно из Октябрьского района (больше всего домов приходится на улицы Балакирева и Лакина, а также на проспекте Строителей).

КОНКРЕТНО

Список тех, кого должны были отключить 11 мая

ул.9-го Января, дома 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а, 7;

ул.Алябьева, дома 3-а, 13-а, 14/13, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 20, 21, 23, 23-а, 25;

ул.Батурина, д.14;

ул.Большая Нижегородская, дома 34, 34-б, 36, 63-а;

ул.Балакирева, дома 21, 22, 24, 25, 25-а, 26-а, 27, 28, 29, 30, 31, 31-а, 32, 33, 35, 37, 37-а, 37-б, 37-в, 37-г, 37-д, 39, 41, 41-а, 43-д, 57-а;43, 43-а, 43-б, 43-в, 43-г, 45, 45-а, 47, 47-а, 49, 51, 51-б, 53, 53-а, 55, 57;

ул.Бобкова, дома 1, 1-а, 3, 3-а, 7, 8;

ул.Вокзальная, дома 2, 3, 5, 12, 14, 16, 32, 47, 65-а;

ул.Горького, дома 2-а, 5;

ул.Дворянская, д.16;

ул.Диктора Левитана, дома 2, 3, 3-б, 3-в, 4-а, 5, 5-а, 26, 29, 31, 33, 35;

ул.Доватора, дома 2, 3-а;

ул.Даргомыжского, дома 5, 18, 20;

ул.Карла Маркса, д.16;

ул.Каманина, дома 21, 23-а, 25;

ул.Княгининская, д.2;

ул.Казарменная, дома 5, 5-а, 7, 9, 9-а;

ул.Красноармейская, дома 24, 24-а, 28, 30, 34-г, 38, 40, 46, 49;

ул.Луначарского, дома 13-а, 15, 24, 28, 28-а, 29-а, 35;

ул.Ломоносова, д.1;

проспект Ленина, дома 1, 2, 8-а, 9-а, 20, 20-а, 23, 32, 34, 38, 40, 42, 44;

ул.Лакина, дома 129, 129-а, 129-б, 129-в, 129-г, 131, 133, 133-а, 135, 137, 137-а, 137-б, 139, 139-а, 139-б, 139-в, 141, 141-а, 141-б, 141-в, 141-г, 143, 143-а, 145, 147, 147-а, 147-б, 149, 149-а, 151, 153, 153-а, 155, 155-а, 155-б, 157, 157-а, 159, 157-б, 159-а, 167, 167-а, 169/34, 171, 171-а, 171-б, 173, 173-а, 177, 183, 185, 187, 187-а, 189, 191, 191-а, 191-б, 193, 195;

ул.МОПРа, дома 12, 12-а, 13, 15;

ул.Музейная, д.2;

ул.Михайловская, дома 8-а, 22, 24, 26, 28, 28-а, 30, 32, 34, 36, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59-а, 61;

ул.Мусоргского, дома 1, 1-а;

Ново-Ямской переулок, дома 4, 4-б, 6-а, 8;

ул.Ново-Ямская, дома 2, 2-а, 4, 6, 12/22, 16, 17, 17-а, 19, 21,

21-а, 23, 23-а, 25, 25-а, 26, 27, 29, 29-а, 31, 31-а, 34-а;

ул.Офицерская, д.20;

Октябрьский военный городок, дома 7, 7-а, 21, 23, 24, 25;

Перекопский военный городок, дома 27, 33;

ул.Полины Осипенко, дома 1, 1-а, 2, 3, 5;

ул.Пичугина, дома 11-а, 11-б, 12, 12-а, 13, 14;

ул.Разина, дома 2, 7-а, 7-б, 11, 12-а, 14;

проспект Строителей, дома 13-б, 13-г, 13-д, 15-б, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 24, 24-а, 24-б, 26, 26-а, 26-б, 28, 28-а, 28-в, 30, 30-а, 30-б, 30-в, 32, 32-а, 34, 34-а, 34-б, 34-в, 36, 38, 38-а, 38-б, 40, 42, 42-а, 42-б, 44, 44-а, 44-б, 44-в, 44-г, 46, 46-а, 46-б, 46-в, 48;

ул.Стрелецкая, дома 30-а, 32, 36-а;

ул.Садовая, дома 15, 17;

ул.Стасова, дома 23, 31, 36-а, 40, 40-а;

ул.Сурикова, дома 11/32, 12/26, 14, 15, 16, 16-а, 16-б, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25/23, 26;

ул.Суздальская, дома 2, 14;

ул.Сущёвская, дома 1, 2, 3, 4, 5, 5-а, 7, 7-а, 13-а;

ул.Сакко и Ванцетти, д.41-а;

ул.Студёная Гора, дома 5-б, 7, 34, 34-а, 36, 36-а

ул.Усти-на-Лабе, дома 1, 2, 2-а, 4, 4-а, 5-а, 5-б, 5-в, 5-г, 5-д, 6, 7, 7-а, 7-б

ул.Университетская, дома 8, 8-а, 12;

ул.Чернышевского, д.76,

ул.Чайковского, дома 5, 12/22, 23, 25, 25-а, 30, 34, 36-б, 38,

38-б, 38-г, 38-д, 40, 40-б, 46-а, 48, 50-а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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