Коронавирус во Владимирской области: почему не совпадают данные статистики по дням и районам

Жители Владимирской области ежедневно с утра ждут обновленных данных оперативного штаба о количестве заболевших коронавирусом, как сводок с фронта: уходит ли зараза? Сколько новых случаев, какой район становится неблагополучным и ему угрожает карантин, как Петушинскому? Как выглядит Владимирская область на фоне других регионов?

И самые внимательные замечают регулярно появляющиеся нестыковки. Например, в бюллетене от 5 мая количество случаев коронавируса в Ковровском районе - 91, в бюллетене от 6 мая в том же Ковровском районе 13 новых случаев. Получается, на 6 мая там должно быть 104 заболевших? А в официальных данных 105 случаев. Откуда взялся лишний зараженный?

И это не первый случай. То не совпадут данные прироста числа зараженных и общей заболеваемости с суммой новых и вчерашних данных, то из одного района коронавирус "мигрирует" в другой. Добавляет масла в огонь сайт СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, где публикуются официальные данные федерального штаба по предотрвращению эпидемии, и эти данные порой расходятся с местной статистикой, особенно в числе умерших.

Вот и возникают слухи - мол, от владимирцев скрывают информацию, убирают неблагоприятные случаи с трагическим исходом.

Откуда же берутся расхождения? Во владимирской управлении Роспотребнадзора разъяснили, что никто никаких официальных сведений не скрывает, а несостыковки возникают оттого, что статистика собирается оперативно по районам, и один человек сначала может попать в цифры по тому месту, где он попал в больницу, а потом - по месту постоянной регистрации. Это не всегда совпадает.

- Мы не теряем людей, - пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора. - Просто человек, который был в другом районе, заболел там, госпитализировался, лечился, и дал там положительный анализ на COVID-19. А когда мы начали собирать всю информацию, выяснилось - он, хоть и лечится в Муроме, а прописан в Коврове. Соответственно, это ковровский случай. Поэтому статистика иногда "гуляет". Например, у нас много кто работал в Александрове, там заболел, а прописаны-то они в Петушках. Например, таких троих мы недели две назад переместили в статистике. Это делается, чтобы никого не потерять, но и не учесть два раза.

Более того, статистика по заболеваемости коронавирусом - это, в какой-то степени, личная информация. Многие жители региона попали в другой район по личным делам и там заболели. Например, было много случаев заражения в Суздальском районе, но это были жители Москвы и Московской области, поэтому эти пациенты попали в статистику по Москве и Подмосковью, а среди жителей самого Суздальского района долгое время случаев коронавируса не выявлялось.

В общем, несовпадение данных по дням и районам, скорее всего, будет продолжаться. Люди все еще ездят из района в район, особенно сейчас, когда многие самоизолировались на дачах. И если житель Владимира, будучи на даче в Судогодском районе, заболеет, его сначала отправят в больницу и начнут лечить, а уже потом будут выяснять, где прописка и в какую графу статистики вписать.

Что касается расхождений данных по смертности (и по числу излечившихся, кстати, но это народ волнует меньше) между оперативным штабом Владимирской области и сайтом СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, то в областной администрации это объясняют так: "Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований. В соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ окончательный диагноз формулируется после завершения гистологического исследования и получения результатов лабораторных исследований". А такие гистологические исследования могут идти больше недели. Поэтому на сайте СТОПКОРОНАВИРУС.РФ данные появляются в тот момент, когда Минздрав получает сведения, что человек с диагнозом COVID-19 умер, а в местное статистике - когда придут результаты гистологии.

По данным на утро 6 мая, подтверждено 12 смертей: 4 – в Коврове, по 3 – в Гусь-Хрустальном и Петушках, по 1 – в Александрове и Муроме. Всего в регионе зарегистрирован 1001 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, новых за сутки - 57.