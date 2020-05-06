Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 6 мая 2020: теперь в лидерах по числу заболевших за сутки Гусь-Хрустальный район

Во Владимирской области 5 мая лабораторно было подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Не рекорд, но тоже не мало. Говорить о том, что мы побеждаем коронавирус, точно не приходится. В регионе уже был случай, когда после 28 апреля и рекорда в 79 зараженных на следующий день зафиксировали лишь 37 новых случаев.

А вот лидер по числу заболевших за сутки, как и 4 мая, оказался Гусь-Хрустальный - там 15 случаев, на втором месте Владимир с 13 заболевшими. Также 5 случаев в Муромском и Ковровском районах, 3 - в Собинском, 2 - в Суздальском и Камешковском, по 1 случаю - в Юрьев-Польском, Александровском и Судогодском районах.

Всего во Владимирской области зарегистрировано 944 случая заболевания. Больше всего заболевших в Петушинском районе (208), во Владимире (151), в Гусь-Хрустальном (104). В Муроме - 92 случая, 91 случай в Ковровском, 73 - в Александровском, 59 - в Кольчугинском, 35 - в Судогодском, 34 - в Юрьев-Польском, 32 - в Собинском, 26 - в Киржачском, 12 - в Меленках, 10 - в Суздальском, 5 - в Радужном, 4 - в Вязниках 5 - в Камешково, 3 - в Гороховецком районах.

Кстати, уже вторые сутки не регистрируют ни одного случая Covid-19 в Петушинском районе. Также за последний день никто не умер от коронавируса, но и не выздоровел.

Тем временем пока в России обсуждают, не отменить ли ОГЭ для девятиклассников, представители общественной организации Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет» 5 мая 2020 года в Международный день борьбы за права инвалидов провела мониторинг «Доступное образование для детей-инвалидов школьного возраста в период самоизоляции».

Мониторинг показал, что большинство детей продолжают заниматься дистанционно. Вот только для инвалидов дистанционное обучение крайне тяжело. Некоторые ребята не могут так заниматься в силу заболеваний, один ребенок не занимается, так как их учителю 72 года, и она не умеет пользоваться современными технологиями. Кроме того большинство родителей используют для занятий детей сотовые телефоны. Но у тех маленький экран, и детям неудобно по ним заниматься. В некоторых семьях учатся сразу 2 ребенка, а телефон – один.

Стоит ли говорить, что обучение для детей-инвалидов необходимо. Это социализация, без которой ребенку крайне тяжело. При этом, в АРДИ «Свет» уточняют, сам уровень уроков для детей высок и соответствует всем необходимым стандартам.