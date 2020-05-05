Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 5 мая 2020: какие ограничения ждут владимирцев в день Победы

Во Владимирской области за последние сутки заболели коронавирусом еще 66 человек. Больше всего заболевших в Гусь-Хрустальном районе - 22 человека. Владимир идет на втором месте с 17 случаями.

Вот как распределились больные по остальным районам:

- 10 сл. в Муромском районе,

- 5 сл. в Александровском районе,

- 3 сл. в Судогодском, Суздальском районах,

- 2 сл. в Собинском, Ковровском районах,

- 1 сл. в Вязниковском и Юрьев-Польском районах.

При этом за последние сутки ни одного заболевшего не было в Петушинском районе. Впрочем, это еще ни о чем не говорит.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 896 случаев заболевания Covid-19. Больше всего больных по-прежнему в Петушинском районе - 208 человек. Владимир идет на втором месте со 138 случаями. Меньше всего больных в Вязниках, Камешково и Гороховце - по 3 случая.

Еще один важный нюанс - по данным сайта стопкоронавирус.рф (там предоставляется официальная статистика по болезни от Правительства РФ) в 33 регионе от коронавируса за сутки умерли пятеро, однако в сводке от "белого дома" этих данных нет. Справедливости ради, по выздоровившим статистика тоже разнится. У областных властей она на шесть человек меньше (37 вместо 43). Возможно, там просто "забыли" обновить нформацию.

В остальном последние сутки не отметились громкими событиями. Лишь власти Владимира определились с тем, как будет проходить празднование Дня Победы в областном центре.

Напомним, что уже отменен парад, а многие мероприятия пройдут онлайн. Однако возложение цветов к Вечному огню на площади Победы и Огню Памяти на Князь-Владимирском кладбище отменять не стали. Правда, 9 мая подходы к ним будут ограничены турникетами, чтобы не создавать скопления людей. Впрочем, это может создать скопления людей на подходе к площадкам.

Поздравлять ветеранов будут тоже не на площади Победы, а на дому. Напомним, что в областном центре проживают 154 участника Великой Отечественной войны. 7 и 8 мая специальные артистические бригады объедут адреса ветеранов и выступят около их домов с персональными поздравлениями и песнями военных лет. А 9 мая к ветеранам в гости приедут военнослужащие и подразделения МЧС.

Своеобразно пройдет во Владимире и акция «Бессмертный полк». Традиционное шествие состоится в более поздние сроки, соответствующее решение будет принято на федеральном уровне. Поэтому 9 мая владимирцы смогут поддержать акцию на балконах! В 19.00 часов по телевизору и радио, а также в социальных сетях состоится трансляция «минуты молчания» в память о погибших в Великой Отечественной войне. После минуты молчания все каналы одновременно начнут передавать песню «День Победы». На федеральном уровне предложено в этот момент взять портрет вашего героя и выйти с ним на балкон.

Как сообщил координатор движения «Бессмертный полк России» во Владимирской области Кирилл Ковалев, у нас акция пройдет именно в таком формате.

Раздавать георгиевские ленточки тоже будут бесконтактно. С 4 мая в области планируют раздать 100 тысяч памятных лент. Ленточку можно будет взять в продуктовых магазинах, аптеках, на заправках. Планируется, что разносить ленты ветеранам, пожилым людям и инвалидам, находящимся на самоизоляции, будут волонтёры, задействованные в доставке им продуктов питания и лекарств.