Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 4 мая 2020: сколько доплатят медикам за работу с COVID-19

Во Владимирской области на 10 утра 4 мая заболели коронавирусом еще 66 человек. Больше всего заболевших в Гусь-Хрустальном районе - 22 человека.

Вот как распределились больные по остальным районам:

- 17 сл. во Владимире,

- 10 сл. в Муромском районе,

- 5 сл. в Александровском районе,

- 3 сл. в Судогодском, Суздальском районах,

- 2 сл. в Собинском, Ковровском районах,

- 1 сл. в Вязниковском и Юрьев-Польском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 896 случаев заболевания Covid-19. Больше всего больных по-прежнему в Петушинском районе - 208 человек. Владимир идет на втором месте со 138 случаями. Меньше всего больных в Вязниках, Камешково и Гороховце - по 3 случая.

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на данный момент в больницах региона работают 719 коек для больных коронавирусной инфекцией в 11 инфекционных госпиталях, из них 407 – с подачей кислорода, и 92 – оснащены аппаратами инвазивной и неинвазивной вентиляции лёгких. В ближайшее время, чтобы выполнить требования Миздрава, необходимо открыть ещё 146 коек, оснащенных аппаратами ИВЛ. Всего в мае количество коек для лечения больных с коронавирусом доведут до 782.

Однако, кроме мест для размещения больных с коронавирусом, область остро нуждается во врачах и медсестрах, обученных оказывать помощь таким пациентам. Проблема решается перераспределением и переобучением медиков основных специальностей (врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-инфекционистов и врачей-пульмонологов) для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией. Для врачей разработана срочная программа переобучения продолжительностью 36 часов. По данным с портала непрерывного медицинского образования, уже 7891 врач и средний медицинский работник государственных учреждений здравоохранения Владимирской области освоили интерактивные образовательные модули по коронавирусной инфекции. Все врачи-анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и пульмонологи региона учтены пофамильно и поставлены в кадровый резерв.

Все еще не решена проблема со средствами индивидуальной защиты врачей. Дело в том, что масок, респираторов и костюмов нет даже у поставщиков. Департамент здравоохранения в централизованном порядке заключил контракты на поставку аптечным складом 600 тыс. медицинских одноразовых масок (140 тыс. из них уже поставлено), 15 тыс. респираторов (4400 шт. уже поставлено), 37,5 тыс. одноразовых защитных костюмов (5960 шт. уже закуплено).

Кроме того, учреждениям здравоохранения из средств федерального бюджета выделено 110 млн. руб., которые будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты.

Что касается зарплат медиков, работающих с коронавирусными больными, постановлением правительства от 2 апреля №415 им предусмотрены выплаты стимулирующего характера за фактически отработанное время:

- врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад, врачам поликлиник – 80% среднемесячного дохода от трудовой деятельности или 22297,6 руб.;

- среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи, в том числе среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов – 40% среднемесячного дохода или 11148,8 руб.;

- фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи, младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи – 20% среднемесячного дохода или 5574,4 руб.;

- врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (в том числе врачам-инфекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам), – 100% среднемесячного дохода от трудовой деятельности или 27872,0 руб.;

- среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях – 50% среднемесячного дохода от трудовой деятельности или 13936,0 руб.;

- младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях – 30% среднемесячного дохода от трудовой деятельности или 8361,6 руб.

Также распоряжением администрации Владимирской области от 7 апреля предусмотрены выплаты:

водителям, участвующим в реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией - по 10 тыс. рублей за фактически отработанное время.

Работникам лабораторных служб, участвующим в реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, за фактически отработанное время:

- врачам – в сумме 22297,6 руб;

- среднему медицинскому персоналу – в сумме 11148,8 руб;

- младшему медицинскому персоналу – в сумме 5574,4 руб.