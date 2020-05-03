Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 3 мая 2020: 80% владимирцев ходят в магазины в масках

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области, выявляемых за сутки, в мае не снижается. На 3 апреля в области выявлено более 800 случаев заражения. Пока что в лидерах все еще остается Петушинский район, но областной центр стремительно догоняет его по числу заражений.

37 человек за время эпидемии выздоровели, есть 7 официально подтвержденных случаев смерти от коронавируса. На самом деле умерших, у которых диагностирован коронавирус, больше, но согласно методике Минздрава, окончательно коронавирус как причина смерти определяется после гистологических исследований, которые могут проводиться более недели.

Спустя пять дней после введения указом губернатора "масочного режима" владимирцы наконец к нему привыкли. Напомним, с 27 апреля жители Владимирской области не могут посещать без масок магазины, аптеки, ездить в транспорте, заходить в общественные места типа вокзалов и органов власти. Как показал рейд активистов проекта "Народный контроль" по Владимиру, около 80% жителей областного центра "масочный режим" соблюдают. Правда, маски при этом носят как попало - кто-то закрывает ей только рот, кто-то периодически стягивает на шею. Почти все используют одноразовые медицинские маски по несколько дней, так как новых купить невозможно. Неизвестно, что делают люди с многоразовыми масками - кипятят ли ежедневно, как положено. Охранники в магазинах и торговых центрах, которых обязали контролировать наличие масок, естественно, проверяют именно наличие их у посетителей, а не правильность использования. При этом из всех магазинов и торговых центров, посещенных корреспондентами "КП"-Владимир", обеспечить посетителей масками сумел только гипермаркет "Глобус" - там при входе можно купить маски поштучно, причем дешевле, чем в аптеках, а на кассах продают медицинские маски упаковками. Во "Ашане" и "Ленте", а также сетевых супермаркетах, наличие масок требуют, но возможности купить их не дают.

Тем временем во Владимирской области увеличивается число сделанных тестов на коронавирус. На данный момент этим занимается 7 лабораторий: 2 федерального уровня – Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области и лаборатория Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, и 5 ПЦР-лабораторий медицинских организаций государственной системы здравоохранения - в Муроме, Гусь-Хрустальном и 3 во Владимире. Их расчётная мощность – 1300 исследований в сутки. На вчерашний день в лабораториях медицинских учреждений области проведено 14 635 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в лаборатории регионального управления Роспотребнадзора – 7112, в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии (Петушинский район) – 2106 исследования. Частные лаборатории во Владимирской области делать тесты на коронавирус в итоге отказались, а имеющихся мощностей уже недостаточно. Сохраняется очерёдность на выполнение анализов – около 8000 проб. В частности, этим объясняется рост числа подтвержденных случаев заболевания - это анализы, взятые ранее, но до которых только сейчас дошла очередь.

По состоянию на 2 мая на стационарном лечении находилось 42 пациента с ОРВИ и 498 – с пневмонией. У части из них есть подозрение на коронавирусную инфекцию.