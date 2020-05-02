Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 2 мая 2020: губернатор Владимир Сипягин разъяснил, кому и куда можно ходить без цифровых пропусков

С 5 мая во Владимирской области начинает действовать пропускной режим. Все жители региона для выхода на улицу по различным делам смогут и должны будут получать цифровые пропуска - QR-коды, которые можно предъявлять как на мобильных устройствах, так и в распечатанном виде.

Сразу после выхода документов, которые регулируют порядок выдачи цифровых пропусков, у владимирцев возникла масса вопросов. Новые распоряжения - о том, что на выход в аптеку или магазин дается 2 часа, на выгул собаки 1 час, а помогать пожилым родственникам можно только 2 раза в неделю - вошли в явное противоречие с предыдущими указами и постановлениями, которые никто не отменял. На "горячую линию" стали поступать сотни звонков.

В связи с этим областная администрация в канун майских праздников выпустила разъяснения о новом пропускном режиме. Вот они.

Когда начнет действовать режим получения QR-кодов?

С 5 мая. До этого момента все ранее выданные работающим гражданам справки действительны.

Зачем нужно оформлять разрешение на выход в магазин или аптеку?

Пропуск для выхода за продуктами или лекарствами нужно оформлять, только если вы поедете в магазин или аптеку на машине или общественном транспорте. Такой пропуск действителен 2 часа. Для выхода в магазин шаговой доступности пропуск оформлять не нужно.

Можно ли получить подряд два или несколько пропусков для выгула собаки или выхода в магазин?

Пока сервис дает такую возможность.

Нужен ли пропуск для поездки на собственную дачу?

Нет, достаточно иметь документы о том, что она принадлежит вам или ближайшим родственникам.

Все ли могут получить пропуск для поездки на свою дачу?

Нет. Граждане, получившие предписание санитарного врача о соблюдении карантина, не могут выходить из дома и поехать на дачу.

Как быть, если у человека нет компьютера или смартфона?

В этом случае можно обратиться по телефонам «горячей линии» 8 (800) 707-42-52, 8 (4922) 77-30-77 для получения консультации и помощи в оформлении цифрового пропуска.

Можно ли помогать пожилым родственникам без пропуска?

Да, до окончания режима повышенной готовности наравне с цифровым пропуском может быть использована бумажная справка для помощи близкому родственнику старше 65 лет в доставке продуктов питания, предметов первой необходимости в целях обеспечения режима самоизоляции.

Для чего еще можно получить цифровой пропуск?

Два раза в неделю его можно получить "для следования по личным делам". Что такое личные дела - не уточняется, видимо, что угодно, кроме запрещенных вещей, вроде поездки в лес в пожароопасный сезон. Действует такой пропуск сутки. Теоретически его можно использовать для поездки к друзьям на дачу, однако крайне желательно этого не делать. Ситуация с коронавирусом во Владимирской области остается крайне напряженной, и соблюдение самоизоляции - настоятельная необходимость.

КОНКРЕТНО

Цифровой пропуск не нужно оформлять в случаях:

– обращения за медицинской помощью, в правоохранительные органы и в случаях прямой угрозы жизни и здоровью;

– выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

– выноса твёрдых коммунальных отходов до ближайшего места их накопления;

– следования до ближайшего места приобретения товаров, услуг, реализация которых не ограничена;

– на граждан в возрасте до 18 лет (при этом надо учитывать, что нахождение несовершеннолетних граждан на улице без сопровождения родителей или опекунов недопустимо).