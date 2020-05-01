Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 1 2020: в ОКБ открыли инфекционный госпиталь для больных с COVID-19

Количество заразившихся коронавирусом во Владимирской области в течение апреля выросло более чем на 700 человек. Резкий прирост числа заражений начался с 7 апреля, и до сих пор нельзя точно сказать, вышла ли Владимирская область на "плато" по заболеваемости.

Самая тяжелая ситуация по-прежнему в Петушинском районе - почти 200 заболевших. Поэтому в Петушинском районе вчера был продлен карантинный режим, введенный 16 апреля поначалу до 30 марта. Сама Владимирская область пока на въезд и выезд не закрыта, но это уже не особо скажется на возможностях владимирцев куда-то поехать: регион находится в окружении крупных очагов Covid-19: в Москве и Московской области 61563 заболевших, в Нижегородской области – 1794, в Рязанской области – 840 заболевших. Московская и Нижегородская области въезд уже закрыли, Рязанская, скорее всего, сделает то же самое.

За последние 2 недели во Владимирской области выявлено 8 очагов заражения в организациях: всего 116 случаев. Число людей, контактировавших с ними – 688. 2 очага уже сняты с контроля, за остальными пристально наблюдают.

Вчера был открыт инфекционный госпиталь для лечения больных коронавирусом на базе Областной клинической больницы. Заканчивается переоборудование еще 12 медицинских организаций под инфекционные госпитали для лечения пациентов с Covid-19. Всего принять таких больных будут готовы 782 койки, пока работают 719 коек в 11 инфекционных госпиталях, из них 407 – с подачей кислорода, и 92 – оснащены аппаратами ИВЛ. Необходимо открыть ещё 146 коек с ИВЛ.

Пока мест хватает всем: в стационары госпитализировано 144 больных с Covid-19 и 126 больных с внебольничной пневмонией с подозрением на Covid-19. Один пациент находится на кислородной поддержке, 4 пациента – на ИВЛ. На 30 апреля 62 процента коек свободны.

Беременных женщин с подозрением на коронавирус будут отправлять во владимирский роддом №2. На данный момент во Владимирской области на коронавирус обследовано 47 беременных женщин, лабораторно подтверждён 1 случай. Амбулаторное лечение проходят 23 женщины, стационарное лечение – 24 (из них в роддоме №2 – 21 человек, в Карабаново Александровского района – 1 человек, в Городской больнице №6 – 2 человека).

КСТАТИ

Во Владимирской области организован круглосуточный приём обращений. Через единый телефон 112 и единый социальный телефон 8-800-450-01-21 поступило всего 1842 звонка по вопросам социального обслуживания, доставке продуктов, помощи волонтёров, в том числе за 24-26 апреля – 131 звонок. Организована доставка продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым гражданам старше 65 лет, в первую очередь – малоимущим одиноко проживающим (61,6 тыс. человек). Всего доставлено 3720 наборов продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств.