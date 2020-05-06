Модельные агентства приглашают владимирских девушек на кастинг, но сначала просят персональные данные

Девушкам, у которых в социальных сетях указан город проживания Владимир, стали писать представители модельных агентств. В число владимирских красавиц попала и я, несмотря на то, что страница в социальной сети «Вконтакте» у меня закрыта, а на фото, которое стоит на странице, совсем не видно лица!

Представитель модельного агентства сразу делает комплимент: «Вы очень красивая девушка. Вам часто об этом говорят?». Обычно я сразу удаляю подобные сообщения, а тут решила завязать разговор: «Откуда вы узнали, если мой профиль закрыт?» Ответ я получаю сразу же, но не на тот вопрос: модельный скаут присылает приглашение: во Владимире пройдет отбор в агентство после режима самоизоляции. Место для кастинга сотрудники арендуют, и пока неизвестно, где. Но зато уточняют: участие в кастинге не требует вложений! Ага, так они и рады всем «моделям», которые ни разу не ходили по подиуму, разве что только по улице! В сообщении скаут перечисляет достоинства, мол, можно сотрудничать потом со стилистами-визажистами-модельерами, только придите на пробу и оставьте свои контакты, включая номер телефона.

- Зачем вам сразу персональные данные, если кастинг будет после режима самоизоляции? – спрашиваю я.

- Мы работаем в штатном режиме, и у нас есть определенные сроки, - отвечает агент.

Сроки чего? Сомнительное предложение. Если зайти на страницу скаута, то можно увидеть множество фотографий с красивыми девушками, только все – выложены в один день. Интересно, сколько фейковых страниц создают представители агентств и заманивают девушек, которые действительно могут прислать свой номер? А вдруг это мошенники?

- По одному номеру телефона списать деньги невозможно. Несмотря на это, не надо давать свои персональные данные неизвестным людям. Потом вам могут часто звонить и предлагать услуги, например, заплатить за портфолио. Сообщений в полицию об обмане девушек не поступало, - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

И, наверное, такие сообщения никогда не поступят. По факту, вы сами оставляете номер телефона, и по нему вам звонят представители агентства.

Так выглядела переписка с неизвестными, представившимися сотрудниками модельного агентства

Если вас все-таки уговаривают на кастинг и создание портфолио, то готовьтесь выложить немалую сумму. Вас до последнего будут уверять, что вы - красавица, и впереди у вас – модельная карьера (даже если рост чуть выше стола с ноутбуком). Но! Чтобы обучиться всем навыкам, вам стоит записаться в модельную школу и там же заплатить за портфолио – дальше будете с ним двигаться в модельном бизнесе. Как только у вас заканчиваются деньги, так вы сразу перестаете быть моделью. По сути, обмана здесь нет: вы платите за услугу добровольно - вам ее оказывают, не платите – в модельную школу не ходите, а портфолио, за которое вы тоже отвалили деньги, оставляете на память.

- Когда у девушки нарушена самооценка, она думает, что может претендовать на работу модели, хотя не обладает никакими данными и навыками. И если представитель агентства находит такую, то он попадает в точку. После того, как девушка с завышенной самооценкой попадется на уловку и с ее головы спадет корона, ей нужно обратиться к психологу, потому что до того, как ее обманут, она сама никуда не пойдет, - говорит психолог Анастасия Хигер. – Мой совет девушкам: понимать, что работа модели – это определенные параметры, рост, вес, внешность. Плюс к этому – специальное обучение и образование, так как моделями не становятся за два дня. Этому тоже нужно учиться. Для того чтобы не попасться, посмотрите в зеркало и подумайте: подходят ли ваши параметры? Если они совершенно другие, но работу модели вам все равно предлагают, то, очевидно, это – мошенники.