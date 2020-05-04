Режим самоизоляции во Владимирской области: какие услуги теперь можно получить дистанционно

Режим самоизоляции во Владимирской области, введенный с 31 марта, поменял нашу жизнь кардинально. И, как ни странно, не только в худшую сторону. Принципиально другая форма существования, когда каждый выход из дома становится событием и должен иметь весьма серьезное обоснование, показала - многое из того, что мы считали очевидным, привычным и необходимым, вовсе таковым не является.

И речь не о походах в торговые центры, которые для многих владимирцев по выходным являлись основным развлечением. Речь о гораздо более насущных и серьезных проблемах - получении выплат, пособий, прав и льгот от государства. Раньше любое оформление любой государственной услуги сопровождалось многодневным, а то и недельным беганием по инстанциям для сбора справок и документов. Причем многие из нас подозревали, что здесь что-то не то: подтверждать требовалось вещи, которые и так известны.

И вдруг, с самоизоляцией и удаленкой, оказалось, что делать этого вовсе не надо! Что система замечательно работает без визитов в разные конторы, без сидения там в очередях, да что там, даже без собранных справок!

Итак, какие же услуги во Владимирской области можно оформить дистанционно.

Получение льготных лекарств

Много лет пациенты с хроническими заболеваниями и инвалидностью, имеющие право на льготные лекарства, каждые два месяца проходили адский квест: они должны были записаться на прием к терапевту, получить направление к специалисту (например, диабетики - к эндокринологу, которых во Владимире полтора человека, а в районах подчас вовсе нет), добыть к нему талончик, высидеть очередь.. И все для того, чтобы получить очередной льготный рецепт на тот же препарат, что и раньше. Которого еще в аптеке может и не оказаться, а срок действия рецепта закончится... И все сначала.

И вдруг оказалось, что ничего этого не надо. Больной звонит в свою поликлинику, врач при необходимости с ним связывается по телефону (мало ли, дозировку уточнить), выписывает рецепт и передает прямо в аптеку. А оттуда звонят и сообщают, что лекарство в наличии, можно приходить. И все! Оказывается, система прекрасно работает и без того, чтобы регулярно гонять больных людей за бумажками по переполненным поликлиникам. Кстати, это помогло и обычным пациентам - очереди к врачам уменьшились почти до нуля.

Получить выплату 5000 рублей на ребенка до 3 лет

Выплата положена всем семьям, имеющим право на материнский капитал - за второго или последующих детей, а также за первого ребенка, родившегося в этом году. 5000 рублей положены независимо от того, потрачен ли уже материнский капитал, сумма его после выплаты не уменьшается.

Для того, чтобы получить выплату, достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. ВСЕ! Никаких дополнительных документов представлять не нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости. Ни справки собирать, ни в очередях сидеть не надо.

Продлить выплаты уже назначенных пособий

Раньше те жители области, которые имели право на льготы и пособия, должны были писать заявления и подавать все документы заново раз в полгода. Теперь оказалось, что это не нужно! До 1 октября 2020 года автоматически продлевается назначение пособий на ребенка; денежной компенсации беременным женщинам, кормящим матерям, а также на детей в возрасте до трёх лет; пособий для многодетных семей; компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. В случае, если срок предоставления указанных выше пособий, компенсаций и мер социальной поддержки истекает в период с 1 апреля до 1 октября 2020 года, их продолжат предоставлять получателям без подачи заявлений и необходимых документов.

Встать на учет как безработному и получать пособие

Зарегистрироваться на бирже труда теперь можно через Госуслуги или через портал "Работа в России". Причем никаких документов и справок собирать и куда-то отправлять не надо - достаточно заявления и паспортных данных. При этом само оформление, предложение трудоустройства и назначение пособия - по-прежнему функция местного Центра занятости, но все услуги опять же оказываются удаленно. При этом гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 года, пособие по безработице в апреле – июне 2020 года устанавливается в размере 12130 рублей, а имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в апреле – июне 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребёнка одному из родителей, приёмных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю).

Получить денежную выплату на детей от 3 до 7 лет

Ежемесячная денежная выплата на ребёнка от трёх до семи лет в размере 50 процентов величины прожиточного минимума положена семьям, где среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Выплата осуществляется со дня достижения ребёнком возраста трёх лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребёнком возраста восьми лет. Если в семье нескольких детей в возрасте 3-7 лет, выплата предоставляется на каждого ребёнка.

Заявление на выплату можно подать в электронном виде на портале Госуслуг или по почте заказным письмом. При этом никаких справок опять же собирать не надо. Организации, ответственные за назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет, сами должны собрать все справки в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для оказания услуги.

Получить адресную помощь малообеспеченным многодетным семьям

В апреле больше 7400 малообеспеченных семей, воспитывающих трёх и более детей, получили адресную поддержку в размере 3114 рублей. Выплата была начислена автоматически в беззаявительном порядке многодетным семьям, которые в текущем году ещё не воспользовались ей. И опять - не пришлось никуда ходить, собирать и носить справки. Все документы у соответствующих органов и так оказались в наличии.

Продлить инвалидность заочно

Наконец комиссия, которая регулярно обследовала инвалидов на предмет того, не выросла ли ампутированная нога или не вылечился ли человек от неизлечимого заболевания, избавлена от этого. Пока идет коронавирус, главное бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области будет продлевать инвалидность заочно, без личного присутствия заявителя. Пока такие поблажки на полгода, до 1 октября. Более того, если ребенку-инвалиду в этот период исполнится 18 лет, его тоже не надо таскать по больницам и комиссиям - ему будет устанавливаться 1, 2 или 3 группа инвалидности в зависимости от предыдущих диагнозов. Которые, оказывается, можно узнать, не вытаскивая инвалида на комиссию.

И даже за справками об инвалидности ходить не надо - их научились отправлять почтой, заказным письмом.

Продлить жилищную субсидию

Раньше для предоставления жилищной субсидии тоже надо было раз в полгода собирать пакет документом - о количестве проживающих, размере жилья (как будто оно растет или усыхает), доходах. На этот раз в связи с коронавирусом тем жителям области, у кого срок предоставления субсидии истекает в период с 1 апреля по 1 октября, выплата продляется автоматически в беззаявительном порядке.

Жилищная субсидия будет перечисляться в течение 6 следующих месяцев в размерах, получаемых гражданами на момент окончания выплаты.

По истечении беззаявительного периода, при последующем обращении получателя будет осуществлён перерасчёт размера выплаченных сумм на основании представленных сведений о доходах семьи. Автоматическое продление выплаты коснётся более 47 тыс. семей Владимирской области (72,7 тыс. человек).

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