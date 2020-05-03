Владимирский экономист запустила свою линию эко-одежды

Двадцапятилетняя Анна Коломоец в детстве не мечтала стать модельером, но всегда любила моду, ее тренды и нестандартные решения. Девушка получила экономическое образование и успешно строила банковскую карьеру, а потом перешла в одну из крупных компаний. Анна признается: хотелось попробовать что-то новое, хотелось развиваться. У нее родилась идея создания кастомизированной коллекции свитшотов с индивидуальной вышивкой, девушка даже начала работать над ней. И вдруг в корпоративной почте увидела общую рассылку, предлагавшую поучаствовать в конкурсе. Можно было прислать любую бизнес-идею, подготовив презентацию с финансовым планом, рассказывающую, как проект будет продвигаться и зарабатывать, и девушка использовала этот шанс. В итоге проект Анны Коломоец оценили члены жюри – топ-менеджеры компании – и она стала одной из восьми победителей, предложивших достойные и интересные проекты, получив финансирование.

Модели из коллекции Анны. Личный архив

- Я всегда была озабочена мусорной проблемой, мы во Владимире добровольно с ребятами чистили берега Клязьмы, поражаясь количеству мусора. Но уже после конкурса в моей жизни случился ряд моментов, сподвигнувших уйти именно в эко-одежду. На меня очень повлияла поездка в Японию несколько лет назад. Люди ответственно относятся к потреблению, сбору мусора, есть утилизация не только бытовых, но и промышленных отходов. Я побывала в таких закоулках, где видела, как это все вывозится, сортируется. И как-то возвращаясь из Москвы, я увидела Александровскую свалку, от которой была в полном ужасе. Это настоящие горы по которым ездят экскаваторы! Я решила, что люблю одежду и хочу ее делать, в меня поверили, но также я хочу, чтобы в одежде был смысл. Я хочу научить людей потреблять разумно, покупая одежду не из первичного сырья, на которыое требуется огромное количество разных ресурсов, а из вторичного переработанного сырья, - рассказывает Анна Коломоец.

Модели из коллекции Анны. Личный архив

Девушка стала изучать практику других стран и вдохновилась историей с ресайклом – переработкой. Толстовки, которые появятся в коллекции владимирского экономиста, сшиты из ткани. Наполовину состоящей из хлопка, наполовину – из полиэстера, созданного благодаря переработке.

- Не нужно производить новые полиэстеровые волокна, можно взять уже существующие, переработать их и пустить в дело! Одна футболка из переработанной, ресайкл ткани, экономит т 2100 литров воды. Только представьте! – говорит девушка.

Режим самоизоляция и пандемия не мешает Анне готовить коллекцию, в которой будут толстовки, свитшоты, женские и мужские футболки, футболки унисекс. Из-за вынужденных выходных запуск перенесли с марта на конец апреля, но автор проекта верит, что все получится. Анна верит, что ее проект поможет улучшить экологию и уменьшить, хоть и ненамного, свалки. Кстати, переработанная ткань безопасна, все сертификаты качества есть, но цены на эко-одежду пока не слишком дешевые – например, футболка стоит около двух тысяч рублей. Но девушка верит, что со временем найдутся более оптимизированные процессы производства и стоимость понизится.