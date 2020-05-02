Владимирцы на самоизоляции: учатся одеваться, «ловить дзен» с ребенком и экономить

Оказавшись дома, в самоизоляции, самое время открывать для себя что-то новое, благо интернет есть у каждого второго. Остается дело за малым — найти занятие по душе. И тут на помощь, например, приходит инстаграм.

Снимите это немедленно!

стилист Елена Капп

Сразу несколько владимирских стилистов решили провести онлайн-марафон по разбору гардероба и поиску своего стиля. Желающие нашлись быстро.

- Самая большая сложность женщин, которые пришли ко мне на марафон — признать, что вещь портит фигуру или не подходит по типажу, - рассказывает стилист Елена Капп. - Кроме того, они зачастую покупают однотипные вещи — 10 рубашек, 11 одинаковых брюк или одни платья. У одной девушки оказалось в шкафу 100 сумок! Причем половина из них даже ни разу на улицу не выгуливалась. То же самое с бижутерией — 130 украшений на шею и столько сережек. Представляете, сколько денег уходит впустую. Это ж как минимум путевка на Мальдивы!

По словам владимирского стилиста, у каждого человека свой способ «заткнуть» внутренние проблемы одеждой. Мало кто хочет и умеет познакомиться с собой, настоящим, в основном наряжают себя как то велит мода или знакомые.

- И мы как раз разбираем, что движет человеком в момент покупки одежды и какие потребности он пытается закрыть: желание заботы, безопасности, поиск себя нового. Марафон по стилю — это не только про то, как одеться красиво, но и про то, как познать себя, - подчеркивает Елена Капп.

Кстати, я и сама прошла марафон по разбору гардероба и была удивлена, что с брюками, пылившимися в шкафу несколько лет, можно составить аж восемь комплектов, а обычная белая рубашка мужа оказалась отличной модной инвестицией в мой гардероб.

Отдохнувшая мама — счастье в семье

Мария Точина

Еще один популярный марафон — для уставших мам. Не секрет, что находиться в четырех стенах с детьми изо дня в день очень тяжело и морально, и физически. А если у ребенка очередной скачок в развитии или кризис возраста, то хоть караул кричи. Многие, даже самые спокойные и терпеливые, мамы начинают раздражаться и повышать голос на детей. И отвлечься в условиях самоизоляции становится очень сложно.

- Я разработала курс «Ресурсная мама» для женщин, которые очень хотят быть хорошими мамами, очень стараются, но не всегда им это удаётся. Они устают от детских истерик, от бесконечных домашних забот, срываются, кричат на детей, потом их неизбежно мучает чувство вины, - говорит жительница областного центра Мария Точина, автор марафона. - В своем онлайн-курсе я собрала только самую важную информацию о материнстве и детях, которую должна знать каждая мама. Курс дополнен глубокими медитациями, которые помогут избавиться от от чувства вины и тревоги.

В первый поток записалось уже 18 человек — это женщины 20-50 лет, которые хотят «поймать дзен» и стать счастливыми матерями и даже бабушками.

- Моя печаль в том, что помощников в воспитании ребенка нет, муж часто бывает в командировках, бабушки далеко. Я очень ценю все моменты, которые видела и продолжаю видеть в развитии своей четырехлетней дочки! Но все привыкли, что мое время принадлежит только семье, ребёнку, дому. А мне вдруг захотелось найти время и на себя тоже! - рассказывает участница марафона Мария Утюгова. - Усталость копится, выплеснуть ее не всегда получается, поэтому бывают иногда срывы. Надеюсь, участие в марафоне поможет мне.

Читаем каждый день по 15 минут

Мария Утюгова

Еще один челлендж запустила сама Мария Утюгова. Она призывает всех не лениться и читать каждый день хотя бы по 15 минут. С одной стороны, чтение позволяет выработать полезную привычку, с другой стороны, помогает жить по принципу «здесь и сейчас», не откладывая любое занятие на потом.

- Мысли про то, что это будет интересно, появились очень давно, но я не была уверена, что меня кто-то в этом поддержит, - говорит Мария. - И все же решилась попробовать привить полезные привычки по книгам. И людям эта идея понравилась. 28 человек выкладывали, как они читают в сторис, еще 11 написали мне слова благодарности в личных сообщениях. И мне безумно приятно, что удалось замотивировать людей читать. В такие моменты понимаешь, что мой небольшой блог - полезный ресурс не только для других, но и для меня самой!

По словам Марии, большинство людей, присоединившихся к челленджу, выбирают книги по психологии. Сама Мария сейчас читает книгу Джона Грэя «Мужчины с Марса, женщины с Венеры».

Как прожить месяц на 5 тысяч рублей

Мария Остапьева

Самый экономный проект запустила в своем инстаграме Мария Остапьева. Она решила провести эксперимент и месяц прожить с семьей из четверых человек (двое детей и двое взрослых) на пять тысяч рублей. Учитывая постоянно растущие цены в магазинах, задачка не из легких!

- Сейчас кризис, многие остались без работы и без денег, в том числе и я. Будем выживать неделю на тысячу рублей. Готовлю каждый день или через день. Все рецепты очень простые и вкусные, - говорит Мария.

Маша уже закупила ходовые продукты: макароны, гречку, рис, яблоки, два набора для чахохбили (по акции вышли по 100 рублей за упаковку), картошку, горох, плавленные сырки, колбасу, майонез, огурец, молоко, капусту, апельсины, пачку печенье, батон. Кроме того, есть дары с дачи: морковь, свёкла, лук. Плюс резерв из старых запасов: яйца, мука, свинина тушеная, мед, овсяные хлопья, томатная паста.

На два-три дня Мария приготовила гороховый суп и макароны с чахохбили, а на десерт — шарлотку. Также в меню уже были: оливье, гречка с молоком для детей и с сосисками для взрослых. Замыкают череду блюд картофельное пюре и запеченные голени. За семь дней Марии удалось уложиться в тысячу рублей и накормить своих мужичков.

Каждую неделю героиня будет подводить итоги и отчитываться по затратам.

КОНКРЕТНО

Присоединиться к марафонам и челленджам вы можете, подписавшись на аккаунты жительниц Владимира в инстаграме:

Марафон по стилю: elenakapp_style

Марафон по материнству: coach_maria_tochina

Марафон по чтению: masha_mom33

Марафон 5 тысяч рублей в месяц: mashaost88