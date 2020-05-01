В Муроме голодают звери из цирка-шапито

Цирк-шапито «Лотос» приехал в Муром на гастроли еще до того, как эпидемия разгорелась. Первое представление гости должны были дать 20 марта, последнее – 29-го. Но из-за запретов выступления пришлось отменить и вернуть деньги. Часть артистов смогли вернуться домой – в первую очередь те, кто живет поближе. С собой они смогли забрать морских котиков, выступавших с завораживающими номерами на воде. А двенадцать циркачей вместе с оставшимися зверями квартируют на стадионе «Энергия» и на съемной квартире. У артистов фактически закончились деньги и нечем кормить животных, но бросить питомцев они не могут.

Дикообраз Симочка. Фото цирк-шапито "Лотос"

На попечении артистов – девять кошек, четыре собаки и дикообраз Симочка. Чтобы прокормить их, в месяц нужно пятнадцать тысяч рублей – на сухой корм и фрукты и овощи экзотическому любимцу. Но сейчас денег нет ни на еду, ни на обратную дорогу. Цирковые артисты, некоторые из которых живут за четыре тысячи километров, не могут вернуться домой через перекрытые границы регионов, и не могут найти работу в Муроме. Каждый из вынужденных оставаться в городе артистов – а их двенадцать человек – готов взяться за любую работу. Но пока только одному из них посчастливилось найти подработку грузчиком, остальные так и не смогли устроиться: не берут без местной прописки. Хотя застрявшим не по своей воли артистам пошли навстречу и разрешили не платить аренду за землю, где стоят цирковые вагончики, ситуация у них критическая. В отчаянье артисты разместили просьбы о помощи в соцсетях и люди откликнулись: им переводили деньги, приносили корм животным. Циркачи благодарят всех неравнодушных и признаются, что это им очень помогает.

Кстати, в Муроме часто останавливаются передвижные цирки, но некоторые из них запоминаются особенно. У одной из гостивших в городе медведиц родили медвежата, имена для которых выбирали сами горожане. А в 2017 году муромские гастроли закончились трагедией: циркачи бросили в закрытой машине умирать питона и крокодила. Когда их нашли, животные уже были мертвы. Но муромляне надеются, что цирк «Лотос» благополучно вернется домой с живыми и здоровыми артистами.

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь артистам – связаться с ними можно по телефону 8 999 040 86 90. Карта Сбербанка : 4276 0215 7611 4222 Илья Вячеславовчи Ершов