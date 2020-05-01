Мы помним, мы гордимся! В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне "Комсомолка" рассказывает о наших замечательных земляках-ветеранах

В этом году Владимирская область вместе со всей страной будет отмечать 9 Мая без шумных уличных торжеств - такая сложилась обстановка. Но никто в мире никогда не отнимет у нас радость Победы и гордость за тех, кто своим героизмом на фронте и в тылу приближал эту Победу, спас нашу страну, наше будущее, наших детей.

Сегодня как никогда важно выразить наше глубокое почтение, нашу бесконечную благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, которые, к счастью, еще живут рядом с нами. Большая удача, что мы можем разделить с ними радость этого великого праздника - 9 Мая. В канун 75-летия Победы мы собрали истории ветеранов Великой Отечественной, живущих в разных районах и городах Владимирской области. Читаем, гордимся, благодарим!

Матвей Иванович Сушков, поселок Красная Горбатка

Матвей Иванович Сушков с главой администрации района и полковником в отставке В.И.Фадеевым

Когда началась война, Матвею Сушкову было 16 лет. Он жил в Ижевске, в большой многодетной семье. С первых дней войны рвался на фронт, поступил в Пермское авиационное училище и блестяще окончил его. Командование, оценив отличную теоретическую подготовку и практические навыки в эксплуатации авиационной техники, в 1943 году направило Матвея Сушкова в качестве старшего техника по вооружению в авиационный истребительный полк, который базировался около Минска. 18-летний младший лейтенант Сушков обеспечивал боевые вылеты самолетов, проводил сложные ремонтные работы, подвешивал на самолеты бомбы. По 16-18 часов в сутки приходилось находиться на аэродроме, часто под обстрелом противника - шла кровавая наступательная Белорусская операция. «На протяжении всех дней Белорусской операции авиация прочно удерживала господство в воздухе, наши войска могли спокойно двигаться вперед, чувствуя мощную поддержку с воздуха своей авиации», - вспоминает Матвей Иванович.

Даже 9 мая 1945 года война для него не закончилась - впереди было еще участие в разгроме самой мощной японской Квантунской армии. Затем Корея: семь долгих лет военной службы. За успешные боевые действия Матвей Иванович награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалями за Победу над Германией, за Победу над Японией и многими другими правительственными наградами.

Демобилизовался он только в 1950 году. Началась мирная жизнь, Матвей Иванович окончил горный техникум, заочно - филиал Свердловского юридического института, работал секретарем горкома комсомола. Здесь он и познакомился со своей будущей женой Анной Николаевной, выпускницей Уфимского мединститута. Здесь родились дети: дочь Татьяна и сын Владимир. Оба тоже, как мать, окончили Уфимский медицинский институт. Татьяна с мужем Сергеем Заозерским по распределению оказались в Красной Горбатке, жители хорошо знают и помнят врачей Заозерских как замечательных терапевтов, которые двадцать пять лет добросовестно и честно трудились в районной поликлинике.

Красная Горбатка так понравилась Татьяне, что она уговорила родителей переехать в поселок. С тех пор каждый год Матвей Иванович принимает участие в праздновании 9 Мая, а поселок гордится им - ветераном, писателем, поэтом. Недавно в торжественной обстановке руководство района вручило Матвею Ивановичу две медали: «75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

Андрей Сергеевич Макашин, поселок Муромцево

Андрей Сергеевич Макашин

Почти 30 лет проработал Андрей Сергеевич в Муромцевском лесотехническом техникуме преподавателем военной подготовки. А война для 18-летнего Андрея Макашина началась в октябре 1941 года, когда он был призван в армию и направлен в школу младших командиров. Затем военное училище и на фронт - командиром миномётного взвода. В одном из боёв под Киевом был ранен, после госпиталя - вновь в свою дивизию. В конце 1943 года взвод лейтенанта Макашина принимал активное участие в освобождении польского города Коваль, затем в Львовско-Сандомировской и Висло-Одерской операциях. Затем тяжелые дороги войны и - штурм Берлина!

Уже после победы дивизия Макашина была брошена на ликвидацию фашистской группировки в районе Луккенвальде. Андрей Сергеевич помогал наводить порядок, восстановить хозяйство, кормить голодных немецких людей в восточной части Германии. Демобилизовался Андрей Сергеевич Макашин 5 мая 1946 года. Награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», имеет благодарности верховного главнокомандующего тов. Сталина - за взятие особо важных укрепленных районов противника.

В августе 1948 года Андрей Сергеевич вернулся в Судогодский район и поступил в Муромцевский лесотехнический техникум. После окончания работал два года в Кузоватовском химлесхозе, а с октября 1952 по 1983 год - в Муромцевском лесотехническом техникуме преподавателем начальной военной подготовки, проводил большую работу по патриотическому воспитанию учащихся. С супругой Анастасией Васильевной Андрей Сергеевич вырастили сына и дочь.

Вера Яковлевна Сдобнова, Судогодский район

Вера Яковлевна Сдобнова

Сегодня Вере Яковлевне 94 года, о ней написано в книге, выпущенной к 70-летию великой Победы «Память земли Владимирской». А когда началась война, юная Вера только окончила 8 классов. Девушку из многодетной семьи в Брянской области устроили инструктором по охране материнства и младенчества. Она пешком отправлялась в деревни и села, помогала в организации детских садов и яслей, чтобы женщины-матери могли принимать участие в уборке урожая.

Когда в село пришли немецкие войска, девушка распространяла листовки, которые прятала в валеночки. А когда советские войска освободили родное село, 17-летняя Вера стала санинструктором и ушла с армией на Берлин. Увиденное до сих пор вспоминать тяжело. Больше всего поразили концлагеря, которые Вера увидела, когда советские войска освобождали Польшу.

- Мы видели трупы, стога женских волос, все было забито одеждой, обувью, человеческой кожей, там ведь заживо разрывали людей! Наши солдаты при виде всего этого плакали, как дети, и шли только вперед, за матерей, жен и детей.

Победу судогодский ветеран встретила в Праге, где советские войска встречали цветами, хлебом-солью, всюду наши знамена висели.

- После демобилизации, когда сошли с поезда на родной земле, стали ее целовать, - рассказывает Вера Яковлевна. - А какие все были добрые и счастливые! Все следовали своей совести и заветам старших. Мой папа всегда говорил: «Любите людей, свою родину, будьте людьми!».

После демобилизации мужа Вера Яковлевна приехала во Владимирскую область, родила двоих детей. В 1965 году переехали в Судогду, работать на заводе "Красный химик". Сын Веры Яковлевны Евгений полковник медицинской службы, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук. Дочь Светлана, работавшая в администрации Владимирской области, трагически погибла. Сейчас у Веры Яковлевны трое внуков и пять правнуков.

Вера Николаевна Щеникова, округ Муром

Вера Николаевна Щеникова

Вера Щеникова, в девичестве Королева, родилась в селе Панфилово Муромского района в 1922 году. Окончила школу, работала на Муромском радиозаводе, а в апреле 1942 года пошла на курсы связистов. В январе 1943 года в числе сорока девушек-связисток была направлена в действующую армию. Вера Щеникова до сих пор помнит, как под звуки песни «До свидания, города и хаты» состав увозил девушек на фронт, а за вагоном бежала ее мама, маленькая и худенькая, чтобы проститься с дочкой.

Вера попала на Первый Украинский фронт. Затем - освобождение Западной Украины и Польши, долгие пешие переходы под обстрелом врага. На территории Польши ей пришлось через реку вброд переправлять рацию. Вышла из воды, переодеться не во что, февраль. Но идет бой с фашистами, и Вера в мокрой гимнастерке и сапогах пошла воевать дальше.

Победу Вера Николаевна встретила в Польском городе Сандомир. После войны вернулась домой, работала в родном колхозе «Панфиловский». Дома она бережно хранит боевые награды - Орден Отечественной войны и медали «За отвагу», «За Победу над Германией», медаль Жукова, множество юбилейных медалей.

Григорий Петрович Сосунов, округ Муром

Григорий Петрович Сосунов

Григорий Сосунов родился в 1927 году и был младшим из 11 детей в крестьянской семье в селе Панфилово Муромского района. Семья жила бедно, спасали огород и корова. Учиться пришлось мало, окончил всего 5 классов, и сразу же пошёл работать в колхоз – надо было помогать семье. Потом ко всем тяготам крестьянской жизни добавилось военное лихолетье.

В 1944 году Григорию Петровичу из военкомата пришла повестка. Ветеран вспоминает: «Собрали нас у военкомата, отвели на станцию «Муром-2», посадили в поезд. Отправили в гороховецкие лагеря». Новобранец Сосунов попал в роту пулемётчиков, учился управлять станковым пулемётом «Максим». По воспоминаниям Григория Петровича, зима была холодная, кормёжка плохая. Новобранцы отощали так, что еле передвигали ноги, каждый весил от силы 45 килограммов. Приехавшая из Москвы комиссия, посмотрев на такое безобразие, постановила перевести всех на усиленное питание. А пока шла учеба, в роту пришло известие о полной капитуляции Германии и победе Советского Союза в Великой Отечественной войне.

«Мы возликовали! Тут бы домой собираться, - рассказывает Григорий Петрович, - однако в войну ввязалась Япония». Потому вместо дороги домой получилась длинная дорога на Забайкальский фронт.

Григорий Сосунов сражался в Японии, Китае, был старшим пулемётчиком в зенитных войсках. Имеет награды: «За победу над Японией», орден Отечественной войны II степени.

После войны возвратился в село Панфилово, 35 лет проработал на заводе радиоизмерительных приборов Мурома. В любви и согласии живёт уже 65 лет с супругой Ниной Васильевной. Воспитали двоих сыновей, у них три внука и четыре правнука.

Николай Иванович Ефремов, Юрьев-Польский район

Николай Иванович Ефремов

Николай Ефремов родом из деревни Песочное Суздальского района, из многодетной крестьянской семьи. Войну он встретил четырнадцатилетним подростком. Отца и старшего брата сразу забрали на фронт. Николай и его ровесники остались в деревне старшими. Учебу пришлось бросить и пойти работать в колхоз. Подростку не терпелось попасть на фронт, с автоматом в руках защищать Родину. Как только Николаю исполнилось семнадцать, его забрали в армию. Молодых солдат после месяца обучения отправили на фронт, в Восточную Пруссию. Николай Иванович вспоминает, как проезжали по освобожденному городу Интстебург (ныне Черняховск Калининградской области), видели множество трупов немецких солдат на улицах. Было жутко. Потом полк направляли в Польшу, Варшаву, Северную Силезию, город Бреслау.

«Прибыл я в часть 148-го отдельного ордена Александра Невского батальона связи, – вспоминает Николай Иванович. – Образование-то у меня большое, семь классов, меня и назначили командиром бронемашины. Однажды получили задание доставить секретный пакет в штаб полка. По карте добрались до места. А там немецкий флаг висит! Кричу шоферу: «Поворачивай обратно!». Но было поздно, нас уже заметили. Позапрыгивали немцы в свои мотоциклы с колясками и за нами. Началась стрельба. Но куда они против нашей бронемашины? Я навожу пулемет на противника и начинаю стрелять. Один перевернулся на мотоцикле. Гнались они за нами километра три, потом отстали, побоялись на нашу территорию заезжать. Приезжаем в штаб дивизии, докладываю, что задание не выполнено, сообщаю координаты деревни, в которой засели немцы».

В мае 45-го, когда вся страна отпраздновала победу над фашистскими захватчиками, Николай Иванович в составе Северной группы войск еще оставался в Германии. Поступил в авиационную школу, стал мотористом самолета, но летать тоже пришлось. «На очередных учениях полетели бомбить полигон, – вспоминает Николай Иванович. – Еще до полигона у нас случилась авария, взорвался бензобак. Пошел огонь, дым, а мы летим. Я пытаюсь связаться с летчиком по переговорному устройству – он не отвечает. Оказалось, бак рванул как раз перед ним, за приборной доской, летчик погиб. А я сидел за бронеспинкой, что меня и спасло. Самолеты «Ил-10» летают низко, а горящий сразу пошел на снижение. Недолго думая, я закрылся от огня комбинезоном и даже не прыгнул, а вывалился из горящего самолета. Парашют открылся – я взвился в небо, оказавшись выше своего самолета. Вижу, он, горящий, врезается в землю. Я приземлился в какой-то колхозный огород. Лежу среди грядок с капустой, слышу голоса: «Живой ли? Не разбился?».

После той аварии из-за серьезных травм Николая Ивановича демобилизовали. Вернулся в родную деревню, где его ждала соседка Тамара, писала ему всю войну. Свадьба, потом Тамару учительницей по распределению направили в Юрьев-Польский, а Николай устроился на завод «Промсвязь», где проработал 20 лет. Жили дружно, помогали друг другу во всем. В 1953 году родилась дочь Ольга, в 54-м – сын Виктор, в 60-м – Михаил.

И сейчас Николай Иванович живет полной жизнью, встречается со школьниками, рассказывает о войне.

Борис Николаевич Карманов, Юрьев-Польский район

Борис Николаевич Карманов

Что наговорил в 1942 году 17-летний Борис Карманов в военкомате, чтобы вместе со своими друзьями попасть на фронт, неизвестно. Возможно, рассказал, что годом раньше ушел в армию его старший брат Сергей, 1924 года рождения, который воевал на Воронежском фронте, был ранен, семь месяцев лечился в госпитале. Вот младший и решил его заменить…

Борис попал в минометный взвод и после обучения в марте 1944 года с полком отправился на 1-й Белорусский фронт. Принимал участие в операции «Багратион». В полку стали формировать подразделения по ликвидации пытавшихся выйти из окружения вражеских группировок. В такое подразделение отобрали и Бориса.

Однажды под Ковелем было получено задание уничтожить лагерь так называемых «лесных братьев». Взводный, лейтенант Маслов, отправил бойца Карманова в разведку: подобраться к лесочку, посмотреть, что там и как. Наверное, и полсотни метров не прошел Борис, как едва не зацепился за «растяжку». Понял, что нарвался на мины. Осторожно выбрался назад, взял моток телефонного провода, привязал к нему какую-то железку, забросил на минное поле и потянул: дважды рвануло. Взвод, услышав взрывы, понял, что разведчик попал в переделку. Командир троих солдат отправил по его следам посмотреть, что с ним сталось, а точнее, что от него осталось. Ан, нет: живой оказался боец. После минометного обстрела лагерь фашистских пособников был разгромлен.

В марте 1945 года дошел солдат Карманов до Прибалтики. Завершился разгром Кенигсбергской группировки немецких войск, 8 мая остановились на ночевку в небольшом хуторе. И вдруг повсюду началась стрельба. Выскочили бойцы из хаты по тревоге, а оказалось, что настал День Победы. И они тоже стали салютовать из своего оружия.

Так закончилась война для Бориса Николаевича Карманова. Служить в армии он продолжал еще пять лет, был демобилизован в ноябре 1950 года. Брат Сергей тоже живым вернулся с фронта. Штурмовал Берлин! Из 68 земляков-погодков, с кем он ушел в сорок втором защищать Родину, вернулись лишь семеро.

Борис Николаевич Карманов. Фронтовое фото.

В то время, когда Борис Николаевич был на фронте, в тылу «воевала» и его будущая супруга, Мария Ивановна. Крестьянская девушка из деревни Старково в 12 лет уже трудилась в колхозе. Крепкая, деловитая была. Не зря ей доверили работать с двумя лошадьми. За своей хозяйкой ходили, как собачонки. Так с Бомбой да Залеткой и работала всю войну Мария: пахала, сеяла, корма, дрова возила. В 1947 переехала в город, устроилась на фабрику, куда после службы пришел работать поммастера и её будущий муж. Вместе прожили 67 лет.

Прошло с тех пор 75 лет. «Неужели все это было?» - спрашивает себя солдат-минометчик, грудь которого украшают Орден Отечественной войны, медали за Победу над Германией, за освобождение Белоруссии и другие награды.

Николай Петрович Романов, Юрьев-Польский район

Николай Петрович Романов

В воскресенье 22 июня 1941 года 15-летний Коля Романов играл в футбол с друзьями, когда пришло известие о начале войны. Жизнь изменилась сразу. Николай пошел работать в колхоз. В 1943 году начали призывать на службу в армию друзей чуть старше его. Николай тоже пошел в военкомат, несмотря на свои 17 лет, заручившись поддержкой отца, добился оправки в армию.

Сразу со сборного пункта новобранцев отправили под Ленинград. Здесь командование заметило смекалку и храбрость Николая и определило в разведку. Похожий на подростка, переодевшись в деревенскую одежку, он мог проникнуть на вражескую территорию незаметно.

В 1944 году молодых бойцов отправили на Дальний Восток, на Камчатку. «Начали нас готовить к войне с Японией», - вспоминает Николай Петрович. Там они и прошли полный курс военной подготовки. Там же узнали о взятии Берлина, о победе в Великой Отечественной войне.

В августе 1945 года объявили о начале войны с Японией. Болотистая местность Камчатки, первые бои с японцами, Николая контузило. Боец лежал неподвижно, голова забинтована, товарищи подумали, что он погиб, но все же не оставили, а взяли с собой. Спустя какое-то время Николай Романов очнулся. Даже от госпитализации отказался, не хотел отставать от своих.

Домой вернулся в 1951 году и с тех пор работал шлихтовальщиком на ткацкой фабрике «Авангард». Ткачи знали: если основа хорошо прошлихтована, успех в работе обеспечен, обрыв нитей сведен к минимуму. Предприятию Николай Петрович отдал 45 лет.

- Мне повезло, я выжил в той страшной войне. А в мирное время судьба еще больше мне улыбнулась, я встретил замечательную девушку Александру, с которой живем в любви и согласии 68 лет. Вместе работали на фабрике «Авангард», - говорит ветеран.

Не зря говорят: «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют». Именно эти награды сверкают на его пиджаке по праздничным датам.

Виталий Ефимович Костин, Суздальский район

Виталий Ефимович Костин

Сельский парень Виталий Костин ушел на войну в январе 1943 года, в 17 лет. Попал на 1-й Украинский фронт, где был командиром стрелкового отделения. Боевое крещение принял на Курской дуге, где во время наступления был тяжело ранен в живот, бедро и ногу. Его донесли до нейтральной полосы, уложили в стог, где он в 150 метрах от позиций немцев пролежал 10 суток без перевязок, пищи и воды.

И выжил! Виталия нашла другая воинская часть, солдата оправили в госпиталь. По госпиталям он провел полгода, а затем вернулся на фронт. Дошел до победного огня, который встретил в Германии. Через месяц Виталий Ефимович вернулся домой в свое родное село, где его ждали мать, две сестры и младший брат. Отец же победы не дождался, погиб на фронте.

За боевые заслуги ветеран награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

Больше родное село Виталий Ефимович не покидал, трудился в родном хозяйстве. Освоил много профессий, в том числе и механизатора, механика, инженера по механизации, слесаря, электрика.

В апреле 2020 года Виталию Ефимовичу исполнится 95 лет. Сейчас он живет один, любимая жена умерла. Вместе они вырастил двух дочерей, есть внуки и правнуки. Они не забывают его, всегда навещают с подарками и гостинцами.

Николай Григорьевич Лоншаков, Суздальский район

Николай Григорьевич Лоншаков

Николай Григорьевич родился в 1924 году под Вяткой. Был призван на фронт в 1942-м из учебного батальона под Гороховцом. 18-летний младший сержант участвовал в самых тяжелых сражениях Ленинградского фронта. В качестве бойца лыжного батальона участвовал в боях по прорыву блокады, был трижды ранен.

С поля боя на Чудском озере в числе троих лучших бойцов направлен на офицерские курсы. А в 1944 году – курсантом в школу контрразведки СМЕРШ. В 1945 году Николай Лоншаков являлся уже офицером-чекистом, сотрудником контрразведки СМЕРШ.

Уже в мирное время Николай Григорьевич окончил юридический институт, а затем и финансовый техникум. Службу продолжил в Прибалтике и Средней Азии. В Ташкенте перешел на работу в милицию. Выйдя в отставку, приехал на Владимирскую землю, откуда уходил на фронт, жить к внукам и правнукам.

В 2019 году Николаю Григорьевичу исполнилось 95 лет. Имеет высокие государственные награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». Николай Григорьевич вырастил дочь, есть двое внуков и трое правнуков. Самое любимое время для него в году — май. Все празднуют Победу, и цветет посаженный его руками сад - символ мира и жизни.