Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 30 апреля 2020: в регионе учебный год закончится раньше

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области продолжает увеличиваться. Больше всего заболевших по-прежнему в Петушинском районе, закрытом на карантин с 16 апреля. Многие заболевшие либо приехали из столицы и окрестностей, либо работали в Москве и Подмосковья. А дальше инфекция уже начала распространяться по району. Много заболевших также в крупных городах и районах области. Кроме Владимира это Ковровский, Муромский, Гусь-Хрустальный и Александровский районы. Кстати, выздоровевших пока больше всего в округе Муром.

Индекс самоизоляции в регионе продолжает оставаться ниже, чем у соседей – Ивановской, Нижегородской и Ярославской областей. Чиновники считают, что справиться с этой проблемой и дисциплинировать людей помогут цифровые пропуска, которые станут обязательными с 6 мая. К сожалению, не все заболевшие коронавирусом и лечащиеся дома соблюдают карантин. Шестидесятидвухлетнего муромлянина пришлось принудительно госпитализировать по решению суда: мужчина гулял с подтвержденным диагнозом.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, в связи с эпидемией коронавируса департамент образования дал рекомендации, когда завершить этот учебный год. Для учеников 1-8 классов он закончится немного раньше обычного: 22 мая при пятидневки и 23 мая – при шестидневной учебной неделе, а для учащихся 9-11 классов - 29 мая (30 мая – при шестидневки). Для выпускников 9 и 11 (12) классов с 1 по 5 июня проведут консультации (9 классы – русский язык и математика, 11 классы – русский язык, математика, предметы по выбору).

Владимирский Роспотребнадзор выпустил рекомендации для населения: владимирцам предлагают вспомнить прошлое и самостоятельно изготовить ватно-марлевые повязки. Как отмечают в администрации Владимирской области, повышенный спрос на одноразовые маски вызывает их дефицит в аптечной сети, а ведь их легко приготовить своими руками. Главное – выбрать правильный материал. Вата должна быть из натурального 100% хлопка, без примесей синтетики и хлора для отбеливания. Марля должна быть достаточно плотной, чтобы обеспечивать эффективную защиту. Самыми качественными считаются бинты ГОСТ. Синтетический материал является плохой защитой, вызывая аллергическую реакцию, раздражение и затрудняя дыхание. Качественное защитное средство лучше пошить из стерильных материалов. В готовом изделии может быть от 4 до 8 слоёв. Стандартный размер ватно-марлевых повязок 15 см в высоту и 90 см в длину, из которой на завязки тратится по 30-35 см с двух сторон. Размеры изделия одинаковы для взрослых и детей. Менять такую повязку нужно раз в три-четыре часа, а после использования можно не выбрасывать, достаточно его постирать в горячей воде хозяйственным мылом и прогладить горячим утюгом.

Также владимирцам советуют использовать безнал - это защита от коронавируса и подделок. «По статистике мошенники чаще подделывают купюры крупного номинала, поэтому лучше иметь разменные деньги, а крупные покупки оплачивать картой, особенно в период эпидемии, - отметила управляющий Владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова. – Что касается безопасности наличных денег, банкноты выдерживают в Банке России не менее 14 дней. Это гарантирует гибель коронавируса, который живет на бумаге только 3-4 дня».