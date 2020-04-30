Прививки во Владимире во время коронавируса: по правилам есть, а в реальности нет

В конце марта из-за коронавируса областное управление Роспотребнадзора на время отменило плановые посещения больниц, в том числе и дни здоровых детей и вакцинацию, кроме экстренных случаев.

Но 26 апреля ведомство разрешило делать прививки детям - по календарю вакцинации, а взрослым по показаниям. Естественно, многие родители начали звонить в регистратуры и узнавать, когда можно привить ребенка. И тут их ждало разочарование. В регистратуре ответили, что до 30 апреля в больницах карантин, и никаких прививок не делают.

А ведь сейчас для прививок самое благоприятное время. Больницы пустые, дети не ходят в садики и школы, многие родители тоже находятся дома. Я и сама собиралась сделать ребенку ревакцинацию, потому что уже год - то медотвод, то постоянные больничные. А тут такой облом.

- Постановлением главного санитарного врача по Владимирской области снят запрет на проведение плановой вакцинации детей. Однако в связи с тем, что до 30 апреля сохраняется запрет на посещение поликлиник в плановом порядке, вакцинация детей в этот период проводиться не будет. Если ограничительные меры к этому сроку будут сняты, то, разумеется, вакцинация продолжится. Этот вопрос в компетенции Роспотребнадзора, - рассказали в облздраве.

Спрашивается, зачем тогда отменять запрет, если все равно сделать прививку невозможно? Оказывается, возможность все же есть. В частных клиниках.

- Сейчас пика заболеваний нет, что дальше будет - неизвестно. Плюс в платных клиниках меры защиты соблюдаются. Корь, краснуха, коклюш и другие болезни не пропали из-за коронавируса. Поэтому на прошлой неделе отвела дочку в частную клинику и привила, - пишет на форуме Оксана, жительница областного центра.

Но вакцинация в частной клинике влетит в копеечку. Анализ мочи и крови, прием педиатра, который даст добро на прививку и, наконец, сама вакцинация обойдется тысяч в пять, если не больше. А учитывая волну безработицы, не каждой семье теперь по карману прививки в частных клиниках.