2020-04-29T17:08:20+03:00
Общество

Прививки во Владимире во время коронавируса: по правилам есть, а в реальности нет

Поликлиники Владимира отказывают родителям малышей в плановой вакцинации, хотя она разрешена
Виктория СУХОВА
Поделиться:
..Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В конце марта из-за коронавируса областное управление Роспотребнадзора на время отменило плановые посещения больниц, в том числе и дни здоровых детей и вакцинацию, кроме экстренных случаев.

Но 26 апреля ведомство разрешило делать прививки детям - по календарю вакцинации, а взрослым по показаниям. Естественно, многие родители начали звонить в регистратуры и узнавать, когда можно привить ребенка. И тут их ждало разочарование. В регистратуре ответили, что до 30 апреля в больницах карантин, и никаких прививок не делают.

А ведь сейчас для прививок самое благоприятное время. Больницы пустые, дети не ходят в садики и школы, многие родители тоже находятся дома. Я и сама собиралась сделать ребенку ревакцинацию, потому что уже год - то медотвод, то постоянные больничные. А тут такой облом.

- Постановлением главного санитарного врача по Владимирской области снят запрет на проведение плановой вакцинации детей. Однако в связи с тем, что до 30 апреля сохраняется запрет на посещение поликлиник в плановом порядке, вакцинация детей в этот период проводиться не будет. Если ограничительные меры к этому сроку будут сняты, то, разумеется, вакцинация продолжится. Этот вопрос в компетенции Роспотребнадзора, - рассказали в облздраве.

Спрашивается, зачем тогда отменять запрет, если все равно сделать прививку невозможно? Оказывается, возможность все же есть. В частных клиниках.

- Сейчас пика заболеваний нет, что дальше будет - неизвестно. Плюс в платных клиниках меры защиты соблюдаются. Корь, краснуха, коклюш и другие болезни не пропали из-за коронавируса. Поэтому на прошлой неделе отвела дочку в частную клинику и привила, - пишет на форуме Оксана, жительница областного центра.

Но вакцинация в частной клинике влетит в копеечку. Анализ мочи и крови, прием педиатра, который даст добро на прививку и, наконец, сама вакцинация обойдется тысяч в пять, если не больше. А учитывая волну безработицы, не каждой семье теперь по карману прививки в частных клиниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Больницы получат 1 млн медицинских масок
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что в ближайшее время партия передаст социальным работникам, медикам скорой помощи и волонтерам, работающим в условиях коронавируса, миллион медицинских масок
Новости 24
В Селивановском районе приведут в порядок памятники воинам Великой Отечественной войны
Владимирского наркомана лишили водительских прав
Т Плюс выделяет более 100 млн рублей на помощь регионам
Цифровые сервисы для бизнеса
В Струнино руководитель муниципального предприятия использовал нелицензионную программу
Владимирские первоклашки закончат учебный год 22 и 23 мая
Во Владимире завершается благоустройство памятных стел
В Александрове будут судить женщину, ударившую полицейского
В Александровской больнице нашли испорченные овощи и сухофрукты
Владимирцам советуют использовать безнал - это защита от коронавируса и подделок
«Ростелеком» и Яндекс разворачивают видеонаблюдение за погодой
С 1 по 5 мая во Владимирской области - особый противопожарный режим
Владимирцы смогут посмотреть ролики, посвященные Дню Победы
33 человека выздоровели от коронавируса во Владимирской области
ВТБ предупреждает об активизации "мошенников-домушников"
ГК ВТБ Лизинг в первом квартале нарастил чистую прибыль на треть
Владимирские газовики проложили трубу межпоселкового газопровода под Кольчугинским водохранилищем
В Петушинском районе девушка похитила деньги с чужой карты
Суздаль попал в топ-10 самых дорогих городов для аренды загородного дома
Владимирцы получат пиццу в подарок при заказе еды на дом
Скончался 80-летний муромлянин, которого отвезли в больницу с пневмонией только на шестой день
Известный стилист Александр Рогов дал модной совет жительнице Владимира
«Ростелеком» продлил доступ к цифровому сервису образования «Лицей» за 1 рубль до конца мая
Жителя Мурома, зараженного коронавирусом, принудительно отправили в больницу
В Петушинском районе мужчина не убирал сорняки на своем участке
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 29 апреля 2020: 634 случая