2020-04-29T17:06:26+03:00
Общество

Одиннадцать туристов, застрявших в Таиланде, вернулись во Владимир

Не могут вылететь из Индонезии и Мальдивской Республики еще 8 человек
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Фото из архива туристки Алены АлексеевойФото из архива туристки Алены Алексеевой
Изменить размер текста:

Владимирские туристы месяц не могли выбраться из Таиланда: билеты на обратный путь они покупали несколько раз, но авиарейсы отменялись один за другим. 27 апреля жители области, наконец, вернулись в Россию на вывозном рейсе Бангкок - Иркутск - Самара. В аэропорту Самары 11 наших туристов пересели на специальный автобус до Владимира.

За неделю решили вопрос

Фото из архива туристки Алены Алексеевой

Фото из архива туристки Алены Алексеевой

- В средствах массовой информации мы увидели обращение владимирских туристов: они оказались в Таиланде без помощи. Мы связались с ними, и 20 апреля жители региона написали нам письмо, как требует законодательство, - рассказала Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области. - Я лично обратилась к губернатору Владимиру Сипягину с просьбой организовать содействие и уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой – она работает в тесном контакте с Министерством иностранных дел и с Федеральным оперативным штабом. Мы собирали документы, копии паспортов, и для нас всех стало приятной неожиданностью, что к воскресенью – 26 апреля – уже удалось решить вопрос.

А из обуви - только сандалии

Фото из архива туристки Алены Алексеевой

Фото из архива туристки Алены Алексеевой

По информации туристов, в Таиланде остались еще четыре человека из Владимирской области, которые отказались от помощи. Одна из них – Алена Алексеева – рассказала «Комсомолке», что она вовсе не отказывалась от перелета. Просто девушка подумала, что из Самары нужно добираться самостоятельно, а денег у нее нет.

- Мне одна из туристок предложила зарегистрироваться на самолет до Самары из Бангкока, но, видимо, я была не очень внимательна и упустила тот момент, что владимирцев тоже будут вывозить из Самары. Соответственно, я отказалась, так как не хотела проходить карантин в Самаре, а потом через 2 недели «пилить» домой 700 километров. А из обуви у меня - только сандалии, - рассказала Алена. - А вообще, у меня и денег-то нет ни на самолет, ни на трансфер до Бангкока. Я испугалась, что вылет уже послезавтра, а я – без денег. Поэтому решила ждать самолет до Москвы, так как мне на тот момент казалось, что из Москвы проще попасть домой, да и времени на поиск денег на самолет будет больше.

Этот самолет должен вылететь 1 мая. Алена переживает, что вывозить из Таиланда в первую очередь будут москвичей, а ей просто не хватит места. Девушка хочет поступить, как наши туристы - написать обращение Людмиле Романовой.

Кстати, к ее коллеге – уполномоченному по правам ребенка во Владимирской области Геннадию Прохорычеву, обратилось четверо туристов из Мальдивской Республики. Еще четыре обращения поступили 29 апреля к Людмиле Романовой от людей, чьи родственники не могут вылететь из Индонезии. Всем нужно подготовить официальное обращение, собрать необходимые документы. Начнется такая же работа, как с прибывшими из Таиланда туристами.

КОНКРЕТНО

Если ваши родственники не могут прилететь во Владимирскую область из других стран, обращайтесь на «горячую линию» 8 (4922) 53-11-31 и пишите обращение на электронную почту ombudsman33@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Больницы получат 1 млн медицинских масок
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что в ближайшее время партия передаст социальным работникам, медикам скорой помощи и волонтерам, работающим в условиях коронавируса, миллион медицинских масок
Новости 24
В Селивановском районе приведут в порядок памятники воинам Великой Отечественной войны
Владимирского наркомана лишили водительских прав
Т Плюс выделяет более 100 млн рублей на помощь регионам
Цифровые сервисы для бизнеса
В Струнино руководитель муниципального предприятия использовал нелицензионную программу
Владимирские первоклашки закончат учебный год 22 и 23 мая
Во Владимире завершается благоустройство памятных стел
В Александрове будут судить женщину, ударившую полицейского
В Александровской больнице нашли испорченные овощи и сухофрукты
Владимирцам советуют использовать безнал - это защита от коронавируса и подделок
«Ростелеком» и Яндекс разворачивают видеонаблюдение за погодой
С 1 по 5 мая во Владимирской области - особый противопожарный режим
Владимирцы смогут посмотреть ролики, посвященные Дню Победы
33 человека выздоровели от коронавируса во Владимирской области
ВТБ предупреждает об активизации "мошенников-домушников"
ГК ВТБ Лизинг в первом квартале нарастил чистую прибыль на треть
Владимирские газовики проложили трубу межпоселкового газопровода под Кольчугинским водохранилищем
В Петушинском районе девушка похитила деньги с чужой карты
Суздаль попал в топ-10 самых дорогих городов для аренды загородного дома
Владимирцы получат пиццу в подарок при заказе еды на дом
Скончался 80-летний муромлянин, которого отвезли в больницу с пневмонией только на шестой день
Известный стилист Александр Рогов дал модной совет жительнице Владимира
«Ростелеком» продлил доступ к цифровому сервису образования «Лицей» за 1 рубль до конца мая
Жителя Мурома, зараженного коронавирусом, принудительно отправили в больницу
В Петушинском районе мужчина не убирал сорняки на своем участке
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 29 апреля 2020: 634 случая