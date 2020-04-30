Одиннадцать туристов, застрявших в Таиланде, вернулись во Владимир

Владимирские туристы месяц не могли выбраться из Таиланда: билеты на обратный путь они покупали несколько раз, но авиарейсы отменялись один за другим. 27 апреля жители области, наконец, вернулись в Россию на вывозном рейсе Бангкок - Иркутск - Самара. В аэропорту Самары 11 наших туристов пересели на специальный автобус до Владимира.

За неделю решили вопрос

Фото из архива туристки Алены Алексеевой

- В средствах массовой информации мы увидели обращение владимирских туристов: они оказались в Таиланде без помощи. Мы связались с ними, и 20 апреля жители региона написали нам письмо, как требует законодательство, - рассказала Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области. - Я лично обратилась к губернатору Владимиру Сипягину с просьбой организовать содействие и уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой – она работает в тесном контакте с Министерством иностранных дел и с Федеральным оперативным штабом. Мы собирали документы, копии паспортов, и для нас всех стало приятной неожиданностью, что к воскресенью – 26 апреля – уже удалось решить вопрос.

А из обуви - только сандалии

Фото из архива туристки Алены Алексеевой

По информации туристов, в Таиланде остались еще четыре человека из Владимирской области, которые отказались от помощи. Одна из них – Алена Алексеева – рассказала «Комсомолке», что она вовсе не отказывалась от перелета. Просто девушка подумала, что из Самары нужно добираться самостоятельно, а денег у нее нет.

- Мне одна из туристок предложила зарегистрироваться на самолет до Самары из Бангкока, но, видимо, я была не очень внимательна и упустила тот момент, что владимирцев тоже будут вывозить из Самары. Соответственно, я отказалась, так как не хотела проходить карантин в Самаре, а потом через 2 недели «пилить» домой 700 километров. А из обуви у меня - только сандалии, - рассказала Алена. - А вообще, у меня и денег-то нет ни на самолет, ни на трансфер до Бангкока. Я испугалась, что вылет уже послезавтра, а я – без денег. Поэтому решила ждать самолет до Москвы, так как мне на тот момент казалось, что из Москвы проще попасть домой, да и времени на поиск денег на самолет будет больше.

Этот самолет должен вылететь 1 мая. Алена переживает, что вывозить из Таиланда в первую очередь будут москвичей, а ей просто не хватит места. Девушка хочет поступить, как наши туристы - написать обращение Людмиле Романовой.

Кстати, к ее коллеге – уполномоченному по правам ребенка во Владимирской области Геннадию Прохорычеву, обратилось четверо туристов из Мальдивской Республики. Еще четыре обращения поступили 29 апреля к Людмиле Романовой от людей, чьи родственники не могут вылететь из Индонезии. Всем нужно подготовить официальное обращение, собрать необходимые документы. Начнется такая же работа, как с прибывшими из Таиланда туристами.

КОНКРЕТНО

Если ваши родственники не могут прилететь во Владимирскую область из других стран, обращайтесь на «горячую линию» 8 (4922) 53-11-31 и пишите обращение на электронную почту ombudsman33@mail.ru.