Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 29 апреля 2020: в регионе подготовлено 700 коек для больных COVID-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области превысило 600 человек. Основной прирост по-прежнему идет за счет Петушинского района, несмотря на то, что он закрыт на карантин с 16 апреля. Около 100 больных коронавирусом выявлено именно здесь. Как говорит главный врач Петушинской ЦРБ (больница сейчас работает как госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией), очень многие случаи - завозные, зараженные приехали из Москвы и Московской области, среди них есть и медики, которые там работали. А дальше инфекция уже начала распространяться по району.

Как сообщил вчера оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, регион практически на 100% выполнил требования Минздрава по подготовке к госпитализации больных с COVID-19. На сегодняшний день развернуто689 коек для больных, из которых с подведенным кислородом – 499, с аппаратами ИВЛ - 91. Правда, количество коек, оснащенных ИВЛ, пока составляет лишь 38,2 процента от плана Минздрава, всего их при нашей численности населения требуется 238. Обещают, что в апреле – июне будут поставлены еще 199 аппаратов ИВЛ, в том числе 59 аппаратов - по контракту с областной администрацией, 76 – прямая поставка Минпромторга и 64 – по контракту через Минпромторг.

Дополнительно должно быть открыто 147 коек с аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

До конца мая в области будет открыто ещё два инфекционных госпиталя. Количество коек увеличится до 782 .

К лечению пациентов с коронавирусной инфекцией по мере поступления больных приступили и готовы приступить:

– 362 врача,

– 738 средних медицинских работников,

– 148 человек младшего медицинского персонала.

Ещё более 90 врачей проходят 36-часовую программу обучения и будут готовы приступить к работе по мере поступления заболевших.

Во Владимирской области действует 121 бригада скорой медицинской помощи (100 процентов от плана Минздрава). В их распоряжении 121 специализированный автомобиль, в том числе 15 приобретённых в апреле новых машин класса Б, подходящих для транспортировки тяжелобольных с диагнозом COVID-19.

Не должно быть и дефицита средств защиты для медиков. В ближайшие дни областной аптечный склад получит 340 тысяч медицинских масок, 15 тысяч масок-респираторов и 37,5 тысячи защитных костюмов. Это продукция компаний «Аскона», «Славянка Текстиль» и «Бриз-Кама».

В частности, ООО «Аскона-Век» в апреле получило регистрационное удостоверение Росздравнадзора на производство изолирующих одноразовых костюмов: это комбинезон из специального нетканого материала, капюшон из мембранной ткани, нарукавники и бахилы. Около 2 тысяч таких костюмов уже получили Городская больница №6 г.Владимира, Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г.Владимира, Петушинская районная больница, Центральная городская больница г.Коврова, Муромская городская больница №1 и другие медучреждения.

Сейчас «Аскона» производит 6 тысяч защитных костюмов и 1 миллион медицинских масок в сутки, а компания «Бриз-Кама» с начала апреля по 6 тысяч медицинских масок для подведомственных департаменту здравоохранения медицинских учреждений.