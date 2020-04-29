2020-04-28T17:45:09+03:00
Общество

Во Владимире на ремонт дорог в этом году потратят почти 267 миллионов рублей

Федеральный бюджет выделил 200 миллионов рублей. Остальные средства — городские
Алексей СУХОВ
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Дороги Владимира нуждаются в ремонте даже в центреДороги Владимира нуждаются в ремонте даже в центреФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Во Владимире начались первые ремонты дорог. Пока медленно и со скрипом, но обороты явно будут наращены, когда закончится режим самоизоляции. Тем более, что по некоторым объектам дорожникам особенно некогда раскачиваться.

Например, восемь небольших ремонтов надо завершить до 31 мая. Деньги на них выделил только город и речь идет о весьма скромных суммах - 16 миллионов 780 тысяч рублей. На эти средства должны отремонтировать:

- дорогу и тротуар от дома №9 до дома №21 по проспекту Ленина;

- дорогу от улицы Селецкая до улицы Ширманиха;

- дорогу и тротуар по улице Михайловская (от дома №4 по улице Михайловская до улицы Батурина);

- дорогу по улице Центральной в микрорайоне Заклязьминский (от дома №14 улицы Центральной до улицы Восточной);

- дорогу и тротуара от дома №1 до дома №11 по улице Стасова;

- дорогу по улице Ольховка (от улицы Луневская до улицы Луневский Вал);

- дорогу и тротуар по улице Тракторной (от улицы Кулибина до дома №35 по улице Асаткина),

- дорогу и тротуар по улице Балакирева (в районе домов №№43-в и 43-г).

Но самые глобальные стройки будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Тут на ремонт выделено 250 миллионов рублей. Причем, из федерального бюджета придут 200 миллионов. Остальные 50 миллионов рублей — деньги из бюджета города Владимира.

Всего этим летом планируется отремонтировать более 180 тысяч квадратных метров дорог. Дорожное полотно обновят:

- на проспекте Ленина (от улицы Чайковского до улицы Верхняя Дуброва);

- на улице Верхняя Дуброва (от улицы Василисина до улицы Фатьянова);

- на дороге Ладога-Лунево (2,94 км от поворота на деревню Уварово);

- на улице Усти-на-Лабе (от улицы Луначарского до улицы Электрозаводской);

- на улице Луначарского (от улицы Батурина до улицы Усти-на-Лабе);

- на Судогодском шоссе (от моста через реку Клязьму до улицы Центральная в Коммунаре);

- на Ерофеевском спуске (от улицы Подбельского до Судогодского шоссе);

- на улице Мира (от улицы Горького до улицы Усти-на-Лабе).

Все объекты должны сдать до 3 августа. Самые большие объекты — это проспект Ленина и улица Усти-на-Лабе. Там, а также на Верхней Дуброве уже даже сняли асфальт и утрамбовали щебень. На улице Усти-на-Лабе подрядчик (ООО «Владавтодор») также меняет бордюрный камень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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