Цифровые пропуска во Владимирской области: кому полагаются и как получить

С 5 мая во Владимирской области начнут действовать цифровые пропуска для выхода из дома. Власти верят, что это поможет контролировать поток людей на улицах и позволит справиться с коронавирусом. Кому и зачем положен такой пропуск?

На работу – с кодом

В первую очередь пропуска потребуются тем, кто продолжает работать. Если сейчас они ездят на работу со справкой, оформленной работодателем по определенной форме и заверенной печатью, то после майских выходных они не будут действовать. Работодателям нужно побеспокоиться заранее и оформить цифровые пропуска постоянным сотрудникам через личный кабинет юрлица на Госуслугах. Там по образцу нужно заполнить форму, данные проверят, в том числе через налоговую инспекцию, а потом на электронную почту придут QR-коды, которые можно будет сохранить на любое электронное устройство – смартфон, планшет, или распечатать. Их и нужно будет вместе с паспортом предъявлять полиции при необходимости.

Цифровые пропуска потребуются всем работникам, независимо от сферы деятельности. Кстати, оформить пропуск для работы каждый человек, зарегистрированный на портале «Госуслуги», сможет и самостоятельно через мобильное приложения «Госуслуги. СТОП Коронавирус». Правда, в этом случае его рабочий пропуск будет действовать всего 24 часа, а полученный через работодателя – 45 суток. Полученный через работодателя пропуск можно будет прикрепить к своему личному кабинету в Госуслугах или в приложении.

Проблем с оформление цифровых пропусков, по мнению чиновников, быть не должно: около 70% жителей Владимирской области уже зарегистрированы на Госуслугах. Кстати, использовать рабочий цифровой пропуск можно только для походов на службу и обратно, а никак не для прогулок по городу. Если вы по работе едете в соседний район, у вас должен быть еще и документ, подтверждающий служебную необходимость поездки – командировочное, путевой лист. А тем владимирцам, кто работает в другом регионе, потребуются цифровые пропуска сразу двух областей – Владимирской, чтобы передвигаться по ней, и той, где он трудится.

В администрации уверены - введение цифровых пропусков только улучшит жизнь владимирцев.Фото: Ирина Мальцева

- Цифровые пропуска дают большое окно возможностей. Кроме того, мы снимаем вопрос поддельных справок, которые могу выдать недобросовестные руководители коммерческих организаций, - считает директор департамента региональной политики областной администрации Денис Лякишев.

Если информация, указанная при получении пропуска, не подтвердится, его аннулируют.

В магазин и на дачу – с документами

В личной жизни, как уверяют чиновники, никаких минусов от цифровых пропусков не будет. Горожане либо не заметят изменений, либо их ждут сплошные плюсы. Ходить в магазин или аптеку, даже расположенные дальше ста метров от дома, выносить мусор, выгуливать любимого пса, правда, уже в пределах ста метров от жилья, можно будет по-прежнему без цифрового пропуска. Отправиться к врачу за неотложной помощью или поехать на дачу исключительно с членами своей семьи можно будет тоже без него, главное – брать с собой паспорт и документы, подтверждающие право собственности. Детям и подросткам до восемнадцати лет цифровые пропуска тоже не нужны. Правда, выйти «в люди» они могут только с родителями или опекунами, а без них только вынести мусор или выгулять питомца около дома. Для поездки на такси, общественном транспорте или личной машине отдельный пропуск не нужен, но нужно, чтобы вы могли либо предъявить код, который доказывает, что вы едете на службу, либо четко назвать другую причину своей поездки – на дачу, к стоматологу с острой болью и прочее.

- При желании для похода за покупками или услугами, поездки на дачу можно тоже оформить цифровой пропуск, это удобно и занимает всего две минуты. Но это необязательно. Кроме того, цифровой пропуск на 24 часа можно оформить не более двух раз в неделю для решения личных и семейных дел, например, поездки к близким родственникам, - рассказал директор департамента региональной политики Денис Лякишев.

Но обратите внимание – пропуск выдается на определенное время. Например, для похода в магазин или аптеку – на два часа, для выгула собаки – на час. Получать пропуск надо прямо перед выходом из дома, в приложении предусмотрен обратный отсчет, и если пропуск проверили, время истекло, а вы все еще на улице - вам может грозить административный штраф. А если при вас не будет паспорта, то полиция иможет задержать вас на три часа для выяснения личности.

А теперь - самое интересное! Заморачиваться с этими пропусками не надо, если вы просто идете в магазин или едете в торговый центр (это разрешено). То есть в общем-то непонятно, зачем эти двухчасовые пропуска вообще введены.

К родным – со справкой

Цифровой пропуск потребуется и тем, кто является волонтером или ухаживает за пожилыми родственниками. Но и тут есть другой путь - бумажные справки и пропуска, если они получены ранее, продолжают действовать. В этом случае дополнительно получать цифровую версию необязательно. Причем если по QR-пропуску пожилому родственнику помогать можно только 2 раза в неделю, то со справкой - хоть ежедневно.

- К нам обратилось более 28 тысяч человек, которые имеют родственников старше 65 лет, нуждающихся в уходе. Более 25 тысяч заявлений обработано, справки выданы. Их направляли через соцсети и мессенждеры, на электронную почту, выдавали в бумажном виде. Все они продолжают действовать, - пояснила директор департамента соцзащиты Любовь Кукушкина. – Тем же, кто обращается сейчас в первый раз, мы выдадим цифровой пропуск в течение рабочего дня.

В областной администрации считают, что ужесточиться ситуация не должна, но пока действует режим повышенной готовности, жить придется с цифровыми пропусками.

КОНКРЕТНО

Цифровой пропуск можно оформить:

– на Едином портале государственных и муниципальных услуг РФ (https://www.propusk.gosuslugi.ru/) на основании электронной заявки гражданина или заявления работодателя;

– в мобильном приложении «Госуслуги. СТОП Коронавирус».

Если у владимирцев нет технической возможности оформить пропуск с помощью компьютера или гаджета, он может личном орбратиться в офис МФЦ, в органы социальной защиты населения региона, а также по телефонам «горячей линии»: 8 (800) 707-42-52 или 8 (4922) 77-30-77. Ему помогут восстановить пароль или зарегистрироваться. По этим же телефонам можно задать любые вопросы, связанные с цифровыми пропусками.