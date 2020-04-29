Владимирская полиция не зафиксировала ни одного мошенничества, связанного с коронавирусом

Роспотребнадзор перечислил самые популярные мошенничества, связанные с распространением коронавируса. Например, в квартиры к пенсионерам стучатся с предложением купить маски с фильтром по огромной цене, а также очистители воздуха и лекарства, которые убивают вирус. Бесплатный анализ на Covid или вакцинация – тоже в списке распространенных мошенничеств. К удивлению, конкретно во Владимирской области таких мошенничеств не зафиксировано, по крайней мере, официальных заявлений от пострадавших не было, сообщили в пресс-службе УМВД.

«Работник банка» списал 120 тысяч

Вместе с тем количество мошенничеств с банковскими картами и объявлениями в интернете набирает обороты. Так, 26 апреля сразу две женщины потеряли по несколько тысяч рублей. В первом случае владимирка продавала кровать через интернет, покупатель нашелся и захотел сразу расплатиться. Женщина продиктовала ему реквизиты карты, и у нее списали 5 тысяч рублей. Во втором случае жительница Владимира заплатила 10 тысяч рублей за металлоискатель, о продаже которого она узнала тоже в интернете. Деньги перевела, товар не получила. На следующий день - 27 апреля - мошенники обманули жительницу Судогодского района на 120 тысяч рублей!

- Неизвестный представился сотрудником банка. В телефонном разговоре он сказал, что с ее карты якобы идет списание средств. Чтобы это списание остановить, нужно продиктовать данные карты, включая специальный код. Жительница Судогодского района сделала так, как ей сказали. Но реальные сотрудники банка знают ваши реквизиты карты. Поэтому, если вам поступил подобный звонок и вас напугали списанием средств, позвоните в службу поддержки банка по номеру, указанному на карте, - отмечают в пресс-службе УМВД.

Несмотря на режим самоизоляции, пенсионеры открывают двери и «работникам соцслужб», последние же смело заходят в квартиру. 14 апреля три женщины, представившись соцработниками, зашли к пожилой паре, которая проживает в Суздале. Мошенницы сказали, что пенсионерам нужно обменять старые купюры на новые. Хозяева, поверив, полезли в свой тайник. Потом две женщины стали отвлекать их, а третья украла 200 тысяч рублей. В тот же день супруги сообщили в полицию о пропаже, воровки уже успели уехать в Петушинский район. Там их и задержали.

Открывать ли газовщикам?

Пользователи соцсетей также пишут, что в их двери стучатся работники газовых служб с проверками. Жители боятся открывать двери.

- Сейчас приходила газовая служба с плановой проверкой газа. Спросила: «А как же карантин?» Ответили, что губернатор разрешил. При таком росте заболеваемости коронавирусом как им могли разрешить ходить по квартирам? – задаются вопросом владимирцы в одном из популярных сообществ города.

В администрации Владимирской области отметили, что проверки газового оборудования идут по плану. Периодичность технического обслуживания газового оборудования составляет не реже 1 раза в год.

- Однако, в связи со сложившейся ситуацией, в процедуру проверки внесены некоторые корректировки. Так, проведение этих плановых проверок в квартирах, жители которых находятся на 14-дневном карантине, будет проведено после завершения их изоляции, - сказали в администрации.

Если к вам пришли представители специализированной организации, но вы не смогли им открыть дверь, будет повторная проверка после снятия режима полной самоизоляции во Владимирской области. Если вы думаете, что за дверью стоит мошенник, попросите предоставить удостоверение и позвоните в компанию. А вообще, в подъездах всегда висит информация о плановых проверках: пойдете выкидывать мусор – обратите внимание.

КОНКРЕТНО

Специалисты аварийно-диспетчерской службы работают круглосуточно - их можно вызвать по телефону 04 или с мобильного – 104 - и выезжают на все заявки о запахе газа. Заявки на ремонт, замену, установку газового оборудования принимаются по бесплатному федеральному номеру 8-800-100-47-07, а также по телефонам абонентских отделов филиалов и районных эксплуатационных газовых служб АО "Газпром газораспределение Владимир".