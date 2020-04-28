Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 28 апреля 2020: режим самоизоляции могут продлить на майские праздники

Владимирская область, судя по всему, вышла на так называемое "плато" по заболеваемости коронавирусом. В последнюю неделю количество вновь подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в регионе стабилизировалось и составляет от 40 до 50 новых заражений в сутки. Общее число зараженных превысило 500 человек, больше всего случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Петушинском районе. округе Муром и в областном центре.

Скорее всего, режим самоизоляции во Владимирской области будет продлен и на майские праздники. В указах губернатора, которые регулируют различные аспекты режима повышенной готовности, дата ограничений изменена с "30 апреля" на "до окончания режима повышенной готовности".

Владимирский Роспотребнадзор выпустил рекомендации для населения по поведению в майские праздники. В частности, для поездки на дачу или в загородный дом рекомендуется использовать личный, а не общественный транспорт. Сам по себе выезд на дачу или в деревню на майские праздники пока не запрещен, если только эта дача не находится в Петушинском районе, где введен карантин. Туда можно будет въехать только при наличии регистрации на территории района. Во все остальные места Владимирской области ехать можно, но только если дача или дом принадлежат вам или ближайшим родственникам. При выезде из города или въезде в поселок могут остановить и проверить документы на собственность, надо взять их с собой. В лес иди на дачу к друзьям поехать будет нельзя - это могут счесть нарушением правил поведения во время режима повышенной готовности, что чревато штрафом от 1 до 30 тысяч рублей.

С 24 апреля во Владимирской области введено обязательное тестирование на коронавирус всех жителей региона старше 65 лет с признаками респираторных заболеваний, причем делать это должны немедленно, не откладывая. На прошлой неделе в регионе было зафиксировано 4 793 случая заболеваний ОРВИ, среди них 1 444 ребенка. Показатель составил 35,90 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 49,4%. За прошедшую неделю в лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследованы пробы от 35 больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Лабораторно случаев гриппа не подтверждено, обнаружено 122 случая пневмонии, среди которых 20 детей.

В лабораториях медицинских учреждений области проведено 10481 исследование на новую коронавирусную инфекцию, в лаборатории регионального управления Роспотребнадзора – 5969, в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии (Петушинский район) – 1240 исследований.

КСТАТИ

Из-за коронавируса во Владимире впервые в истории отложен запуск фонтанов. Когда фонтаны заработают - неизвестно.