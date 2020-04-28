2020-04-27T17:06:16+03:00
Общество

Когда во Владимире отключат отопление

В мэрии рассказали, когда во Владимире закончится отопительный сезон
Алексей СУХОВ
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..Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Обычно отопительный сезон во Владимире заканчивается в последней декаде апреля. Так, в 2019 году батареи в квартирах стали остывать еще 23 апреля. А в 2018 году постановление об «окончании зимы» в мэрии подписали 27 апреля. Но в этом году все традиции были нарушены. А виной всему погода.

- К сожалению, мы сейчас заложники погоды, - сказал официальный представитель администрации города Александр Карпилович. - Ведь согласно действующим нормативам, мы можем принять решение о завершении отопительного только после того, как среднесуточная температура будет не ниже +8°С в течение пяти суток подряд. Но ночи до сих пор холодные. Так что ждем. Как только потеплеет достаточно, так сразу же завершим.

Действительно, весна пока выходит достаточно холодной. Особенно ночи. Столбик термометра последние дни опускается даже ниже нуля. И синоптики указывают, что первые по-настоящему теплые дни должны прийти во Владимир лишь 1 мая. Если спрогнозировать ситуацию, что потом пять дней будет держаться теплая погода, то ожидать окончания отопительного сезона можно после первых майских праздников.

Впрочем, аномальная погода имеет и свои плюсы. Если помните, зима в этом году была одной из самых теплых за все время наблюдений. В итоге, это сыграло на руку жителям Владимирской области, так как корректировка платы за отопление по итогам 2019 года получилась в их сторону.

Крупнейшие теплоснабжающие организации Владимирской области – АО "ЭнергосбыТ Плюс" и ООО "Владимиртеплогаз" – опубликовали данные по так называемой «тринадцатой» квитанции по 1154 многоквартирным домам региона. При этом 542 дома оказались в плюсе. Их жителям вернули 99 миллионов 298 тысяч рублей. Максимальный размер возврата за 2019 год составил около 13 тысяч рублей на квартиру. Но есть и такие дома, где придётся доплатить за отопление. Такая "тринадцатая" квитанция пришла жильцам 269 многоквартирных домов. Остальные 343 дома получили квитанции, в которых указано, что у них к оплате 0 рублей. То есть в данном случае ни жители не должны доплачивать за отопление, ни компания ничего жителям не должна.

Напомним, что корректировка платы за отопление проводится лишь для тех домов, где решено платить за отопление все 12 месяцев равными суммами. По итогам года потом эта сумма сравнивается с реально потребленной домом (с помощью общедомового прибора учёта). И полученная разница компенсируется либо в одну, либо в другую сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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