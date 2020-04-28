Режим самоизоляции во Владимирской области: кто нарушает и как штрафуют

Пока в регионе действует режим повышенной готовности, владимирцам запрещено покидать дом без особой необходимости. О прогулках на улице и походах в гости можно забыть. А нарушителям грозит административный штраф – по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». И в последние дни в судах появляется все больше таких дел.

Пострадал за помощь другу

Однозначный рекордсмен – Петушинский районный суд, куда за два дня - 23 и 24 апреля – поступило почти пятьдесят дел: на жителей составили протоколы за нахождение в общественных местах без уважительной причины. На втором месте – Гусь-Хрустальный городской суд, там такие протоколы составили в отношении 37 жителей. Правда, если в большинстве районов активно отлавливать нарушителей начали после 20 апреля, то в Гусь-Хрустальном первые протоколы составили в начале месяца.

Немало любителей вольных прогулок в Ковровском районе - двадцать человек, Меленковском и Суздальском – по восемнадцать, Муромском - тринадцать, Вязниковском – шестнадцать. В Юрьев-Польский районный суд за два дня поступило 21 такое дело. В остальных судах таких дел либо пока вообще нет, либо их немного. Например, во Владимире в Октябрьском районном суде их шесть, причем пять из них поступили 27 апреля. В других судах аналогичных дел пока нет. Кстати, если таких дел мало – это не значит, что горожане не нарушают. Скорее всего, они пока просто не попались полицейским, ведь в каждый двор патруль не поставишь.

Зато Ленинский районный суд рассмотрел семь дел по другой «коронавирусной» статье - «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Это касалось как владимирцев, приехавших из других стран и нарушивших обязательный карантинный режим, так и юридических лиц.

Причины, заставшие жителей разных районов выйти на прогулку, очень разные. Кого-то оштрафовали на обратном пути с кладбища – он решил навестить покойных родных с утра пораньше, кто-то честно признался, что приехал в райцентр, чтобы выпить и погулять. Ковровчане пострадали за прогулку по улице и соседнему лесочку без уважительных причин, а также за попытку выполнить ремонтные работы около сарая, в 150 метрах от родного дома. Александровец попал за то, что подвозил на собственной машине друга. Изобретательнее всего к нарушениям подошли меленковцы: на них составили протоколы за ожидание подруги у подъезда, за то, что он принес в полицию задержанному приятелю сигареты, а также за пробежку до магазина в одних трусах. Как оказалось, горожанин выпивал с другом, а потом на спор побежал в магазин за добавкой в одном нижнем белье, где его и встретили полицейские.

Цена прогулки

Цена вопроса в каждом случае своя: санкции за нарушение режима самоизоляции предусматривают штраф от тысячи до тридцати тысяч рублей. Пока суды предпочитают назначать минимальное наказание – одну-две тысячи рублей или ограничиваются предупреждением. Во многом это зависит от поведения самого задержанного и от его прошлой биографии. Например, любитель погулять и выпить в райцентре за прогулку заплатит тысячу, два ковровчанина, ездившие на своей машине по городу и собиравшие цветмет, отдадут по две тысячи, а любитель побегать в белье и меленковец, принесший товарищу сигареты в ОВД, отделались предупреждением.

А вот нарушивших карантин любителей заграничных поездок наказания ждали более суровые: приехавшего из Индии товарища оштрафовали на тридцать тысяч рублей, девушку, вернувшуюся из Мексики и вышедшую купить сигарет – на двадцать. Кстати, юристы советуют не убегать и не возражать, если правоохранители решили составить на вас протокол. Главное – четко объяснить, зачем вы вышли на улицу и куда направляетесь: вышли в магазин, навещаете пожилого родственника, вооружившись соответствующей справкой, идете в аптеку за потребовавшимся вам лекарством, которого просто нет в других местах. Если вы снимаете квартиру или гостите у родственников, а прописаны в другом месте – обязательно сообщите об этом и проследите, чтобы информация была указана в протоколе. В этом случае есть шанс, что все закончится предупреждением.