2020-04-27T17:01:34+03:00
Общество

Владимирские волонтеры, отправишись на поиск грибника в лес, нашли еще двоих потерявшихся

Двое заблудившихся мужчин рассказали отряду «Лиза Алерт», где последний раз видели еще одного заблудившегося
Валерия ПРОНИНА
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Добровольцы по-прежнему выезжают на срочные вызовы - когда пропал ребенок, инвалид, пенсионер - в масках и перчатках. Архив "Лиза Алерт"Добровольцы по-прежнему выезжают на срочные вызовы - когда пропал ребенок, инвалид, пенсионер - в масках и перчатках. Архив "Лиза Алерт"
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16 апреля 48-летний житель поселка Балакирево Александровского района ушел в лес за сморчками. И больше о нем вестей не было. Родственники забили тревогу: написали заявление в полицию о пропаже и обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт» - к волонтерам заявка на поиск поступила вечером 19 апреля.

В связи с распространением коронавирусной инфекции добровольцы отряда работают только по экстренным вызовам. Заявку о пропаже грибника, который нуждался в медицинской помощи, отнесли к немедленному реагированию. Тут же начались прозвон больниц и печать ориентировок. Полноценный штаб волонтеры не формировали из-за того же коронавируса, преимущество они отдали сработанным группам по два человека.

- Утром 20 апреля в лес направилась первая «лиса». Через несколько часов группа услышала мужской голос в лесу и пыталась пойти на него, но дальше – тишина. Волонтеры нашли в лесу след, похожий на размер ноги пропавшего, и костер – сразу было видно, что это не пикник, - рассказала Ирина Салтыковская, куратор регионального отряда «Лиза Алерт».

Архив "Лиза Алерт"

Архив "Лиза Алерт"

Вечером волонтеры находят заблудившегося мужчину. Но не того, кого искали изначально. Незнакомец объяснил, что он с товарищем поехал кататься в лес на квадроцикле, причем выехали они из Ярославской области. Друзья уперлись в завал, решили пойти пешком и заблудились, а потом и вовсе разбрелись по разным сторонам. Позвонить родственникам или на номер 112 ни один не догадался, хотя телефоны у них были при себе. Мужчина сказал, что в лесу они уже сутки: с собой не брали ни еды, ни воды.

Волонтеры напоили неожиданно спасенного чаем и приступили к поискам второго, который, как оказалось, бродил совсем рядом.

- Продолжая опрос, выясняем, что один из найденных примерно час назад видел мужчину, похожего по описанию на нашего грибника. Волонтеры решили вывести из леса обоих мужчин. На место приехали еще две группы и продолжили выполнение основной задачи – грибник то не найден, - продолжает Ирина. – В 20.00 заблудившегося грибника находят. С ним все в порядке: при себе были спички, он грелся у костра. В лесу пробыл четверо суток при температуре чуть выше нуля. Спасенного эвакуировали из леса и передали медикам.

Волонтеры отмечают, что сейчас заявок на поиск людей поступает не так много, если сравнивать прошлые месяцы, когда в регионе не был введен режим повышенной готовности. Добровольцы по-прежнему выезжают на срочные вызовы - когда пропал ребенок, инвалид, пенсионер - в масках и перчатках.

КОНКРЕТНО

Если у вас пропал родственник, обращайтесь в полицию, а затем на телефон горячей линии отряда 88007005452.

ИСТОЧНИК KP.RU

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