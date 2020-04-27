2020-04-27T14:13:56+03:00
Общество

Фонтаны во Владимире включать не будут

Роспотребнадзор на неопределенный срок отложил открытие сезона фонтанов
Алексей СУХОВ
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..Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Всю жизнь в начале мая открывался сезон фонтанов во Владимире. Вот только в этом году кругом коронавирус. И естественно, когда в регионе отменяют и более насущные вещи, поневоле задашься вопросом — а фонтаны-то включат?

И как оказалось, никаких фонтанов в ближайшее время владимирцам не светит. Роспотребнадзор запретил специалистам «Владимирводоканала» их включать. Причем запрет действует на неопределенный срок, что еще раз доказывает, что режим самоизоляции после 30 апреля будет продлен.

Мотивация Роспотребнадзора не известна, однако можно предположить, что в ведомстве не хотят создавать очаги скоплений людей. А фонтаны в условиях, когда и так все закрыто, могут привлекать к себе изголодавшихся по развлечениям горожан.

При этом в водоканале вовсю готовились к тому, чтобы в начале мая запустить 12 фонтанов, что находятся на балансе у городского предприятия.

- Каждый фонтан должен ведь сначала пройти процедуру расконсервации, - сказал пресс-секретарь «Владимирводоканала» Иван Лютков. - Специалисты проверяли исправность водосистемы, подключали электричество. Так что подключение должно было занять несколько дней, но теперь мы пока не знаем, когда вернемся к включению фонтанов.

С одной стороны, кто-то может задать вопрос — зачем вообще нужны сейчас фонтаны, когда и так проблем выше крыши. С другой стороны, люди в социальных сетях пишут, что им очень хотелось увидеть, что они работают, так как это бы давало надежду на скорое положительное изменение ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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