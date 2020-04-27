2020-04-26T23:41:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 27 апреля 2020: в регионе могут начать тестировать на антитела к COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 27 апреля 2020
Вероника ПАНИНА
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Новый тип тестов работает быстрееНовый тип тестов работает быстрееФото: Алексей БУЛАТОВ
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В конце прошлой недели губернатор Владимирской области Владимир Сипягин провёл рабочую встречу с представителями Госкорпорации «Ростех». Речь шла о о сотрудничестве в сфере здравоохранения с применением высокий технологий. Стороны обсудили предложения, поступившие от генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова.

В частности, обсудили возможность поставки во Владимирскую область тест-систем для быстрой и качественной диагностики коронавирусной инфекции на основе выявления в крови антител. Это новый способ выявления зараженных коронавирусом, который должны начать использовать в России на следующей неделе. Принципиальное отличие от используемых сейчас тестов с ПЦР в том, что тест на антитела выявляет не сам вирус, а иммунный ответ на него. Соответственно, он может определить не только то, заражен ли человек в данный момент, но и выявить уже выздоровевших бессимптомных больных. По разным данным, от 50 до 70 процентов людей коронавирус переносят без клинических проявлений, люди даже не знают, что они болели. Тест на антитела поможет выявить таких бессимптомных переболевших и даст возможность медикам получить реальную картину заражения, ведь до сих пор во Владимирской области тесты на коронавирус проводят только при наличии симптомов респираторных заболеваний либо контактов с уже заболевшими. Скорее всего, реальное число носителей коронавируса значительно больше.

Но даже и при нынешней системе тестирования - а в регионе сделано уже более 15 тысяч тестов на COVID-19 - количество заболевших довольно высокое. В Петушинском районе уже около 100 случаев на 60 тысяч населения - это очень много, по нормативам Роспотребнадзора, карантин должен вводиться при количестве заболевших более 50 на 100 тысяч населения. Так что ждать отмены карантина в Петушинском районе в ближайшее время не приходится.

В целом во Владимирской области уже около 500 подтвержденных случаев коронавируса, больше всего - в Петушинском и Ковровском районах, округе Муром и Владимире. В минувшие выходные впервые были выявлены случаи заражения в Суздальском районе. Всего в последние дни во Владимирской области подтверждается от 40 до 50 заражений в сутки.

С понедельника, 27 апреля, во Владимирской области вводится обязательное ношение масок или респираторов в магазинах, аптеках, общественном транспорте и других публичных местах. Кто и как будет это контролировать, какие штрафы полагаются за нарушение "масочного режима" - не уточняется.

И всех жителей Владимирской области волнует вопрос, будет ли продлен режим самоизоляции на майские праздники. Судя по всему - да. В последних указах губернатора, касающихся самоизоляции и сопутствующих вещей, введены изменения в формулировках - если раньше ограничения вводились "до 30 апреля", то теперь - "до окончания режима повышенной готовности". То есть власти оценивают как наиболее вероятных сценарий продление режима повышенной готовности и на май. Соответственно, выезды на майские шашлыки отменяются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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