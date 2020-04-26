Владимирцам запретили ходить без масок в магазины и аптеки и ездить в автобусах

Режим самоизоляции во Владимирской области с понедельника, 27 апреля, должен принять несколько причудливые формы. Указом губернатора №107 от 24 апреля в предыдущие указы внесены важные изменения. Настолько важные, что они вызвали массовое недоумение в соцсетях, а некоторые жители Владимирской области даже подумали, что это подделка и указ не настоящий. Но это неверное мнение - указ существует и вводит дополнительные меры защиты. Правда, как это будет выглядеть в реальной жизнь - не совсем понятно.

Вообще дополнительные меры безопасности в регионе лишними не будут - во Владимирской области в последние дни каждые сутки прибавляется по 40 с лишним новых подтвержденных заражений, общее количество случаев коронавируса подбирается к пятистам. Но насколько эффективны будут меры безопасности из нового указа? Кто и как будет их соблюдать и реально ли это вообще? Попробуем разобраться по пунктам.

1. "Без масок не входить"

Этот пункт вызвал наибольшее недоумение у жителей. С 27 апреля запрещено посещение без масок или респираторов:

Начнем с очевидного - запрет без возможности контролировать исполнение и наказывать нарушителей не имеет смысла. Кто и как будет следить, чтобы все жители Владимирской области ходили в магазины, аптеки, садились в автобусы и троллейбусы в масках? Если относительно режима пребывания на улицах есть специальный перечень - кто уполномочен проверять и составлять протоколы на нарушителей, то в данном указе ничего подобного нет. Кто будет проверять и не пускать? Охранники в супермаркетах? Продавцы? Кондукторы в автобусах? И как они будут это делать? Не пустить в магазин охранник или продавец не может, это незаконно. То же относится к кондукторам в общественном транспорте. А если человек сел в троллейбус, оплатил проезд и снял маску - его высаживать? А в магазине - охранники будут бегать за покупателями и орать "надень маску"? Моральная обстановка в регионе из-за всех ограничений и так тяжелая, люди нервные, провоцировать постоянные скандалы - насколько это необходимо?

Вывод: народ как ходил в масках кто во что горазд, так и будет, а попытки заставить вызовут только негатив.

Снимать и надевать маску можно только за резинкиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Второе и более важное - медицинский аспект. Нет ни одного доказательного исследования, подтверждающего, что ношение маски снижает вероятность заражения. Более того, хорошо известно, что обычная аптечная маска от вирусов не защищает - в ткани слишком большие поры. Тем более не годится для защиты органов дыхания самодельная марлевая повязка или новомодные синтетические намордники.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дает исчерпывающий перечень случаев, когда ношение маски необходимо:

Как видим, ВОЗ не считает ношение маски в общественном месте хоть сколько-то эффективным для защиты от коронавируса здоровых людей.

Инструкция с официального сайта ВОЗ

У медиков есть возражение: так как коронавирус протекает во многих случаях бессимптомно, то человек может не знать, что он заражен, и маска ему необходима, чтобы не заразить других. Действительно, маска на инфицированном человеке снижает вероятность, что он, чихнув или кашлянув, заразит других. Но это только в том случае, если маска носится правильно. Эти правила тоже есть у ВОЗ:

А теперь представим, как носит маску средний владимирец. В лучшем случае он надевает ее дома, а на улице постоянно поправляет, то есть трогает руками. Обычно же люди на улице носят маску либо на шее, либо вообще в кармане, либо она болтается где-то в районе подбородка. Заходит в магазин - натягивает на лицо, выходит - снимает. Никто никогда не делает это за резинки - это отдельный навык, владеют им только медики.

Маску нельзя трогать руками!Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Что в итоге? Люди носят маски часами, если не по несколько дней, постоянно трогая их руками. Маска при этом работает как накопитель всех вирусов и бактерий, которые человек выдыхает. Зараженный коронавирусом владимирец поправил маску в магазине пару раз, потом потрогал ручку тележки, яблоки в контейнере, товар на полках... и готовы рассадники инфекции. Которых не было бы, если бы он был без маски: чихать в локоть или платок мы уже научились.

И, наконец, материальный вопрос: где эти маски брать? В аптеках их как не было. так и нет. Если появляются - по 35-40 рублей. Даже из расчета 1 маска на день - дороговато. Есть еще многоразовые маски, которые начали шить предприимчивые владимирцы. Опустим вопрос об их качестве - кто-нибудь верит, что пользователи будут их ежедневно кипятить и проглаживать? А без этого маски становятся рассадниками инфекции, в ткани коронавирус живет до 5 суток.

Предприимчивые владимирцы начали шить многоразовые маски на продажуФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

2. "Вам еще нет 65? Предъявите паспорт!"

Еще один неоднозначный пункт - об отдельном времени для посещения магазинов пенсионерами. Звучит он так: "Граждане старше 65 лет должны находиться дома (квартирах, жилых и садовых домах, дачах). Посещать магазины, торговые центры, аптеки им разрешается с 09:00 до 12:00".

Почему именно это время? Коронавирус с 9 до 12 неактивен, и в это время пожилые жители не рискуют им заразиться? Зачем вообще концентрировать группу риска в узких временных рамках, увеличивая вероятность их встречи друг с другом - а значит, и инфицирования?

Ну и второй вопрос, как и в предыдущем случае: а проверять как будут? Паспорт в магазине спрашивать, как сейчас при покупке сигарет? Так одно дело - сказать взрослой женщине, что она на 18 не выглядит, и потребовать документ, а другое - заявить 60-летней элегантной даме, что она смотрится на 65 и пусть показывает паспорт... Тут такое может начаться - коронавирус ерундой покажется.

Не лучше ли было бы просто запретить гражданам старше 65 выходить на улицу и обеспечить их помощью волонтеров для доставки продуктов и всего необходимого?

3. Детям на улицу - только с собаками

И, наконец, пункт, который хорош со всех точек зрения, кроме одной - запретов недостаточно. Этот пункт запрещает нахождение детей до 18 лет без сопровождения родителей на улице, в магазинах, транспорте и других общественных местах, кроме жестко оговоренных случаев: обращение за медицинской помощью, выгул домашних животных (не далее 100 метров от места проживания) и вынос мусора.

Детям сейчас на улице быть незачемФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Тут возразить нечего. Подростки, бесцельно шатающиеся по улицам и магазинам, представляют риск для других - сами они, если и болеют коронавирусом, то бессимптомно, но могут переносить инфекцию. При этом реальных причин гулять у них нет - уроки в школе отменили не для дополнительных каникул, а для безопасности. Если родители этого не понимают - им должна объяснять полиция, вплоть до штрафов. Вот только непонятно про "сопровождение родителей" - получается, гулять с детьми можно? Брать с собой подростков в магазин можно? Зачем? Да, бывают ситуации, когда малыша не с кем оставить, а в магазин надо. Этот случай можно оговорить отдельно, а лучше - предложить таким семьям помощь волонтеров. Но зачем фактически разрешать родителям гулять с детьми в режиме самоизоляции - опять же непонятно.

Ждем понедельника, чтобы посмотреть, как новые правила будут воплощены в реальности.

КСТАТИ

Реально эффективную защиту от коронавируса дают не маски, а герметичные очки. В том числе, например, для плавания. Один из самых частых путей заражения - глаза, мы их часто трогаем машинально, а через слизистую вирус проникает моментально. Поэтому если опасаетесь заражения - купите специальные защитные очки, их пока не расхватали, как маски.