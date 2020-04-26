Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 26 апреля 2020: в общественные места теперь без маски заходить запрещено

Чем дальше, тем все больше ограничений вводится во Владимирской области. В выходные губернатор Владимир Сипягин подписал еще один указ, ужесточающий режим самоизоляции в 33 регионе. С 27 апреля без средств индивидуальной защиты нельзя будет посещать объекты розничной торговли, аптеки, органы государственной власти и местного самоуправления, железнодорожные и автовокзалы, станции, а также пользоваться всеми видами транспорта общего пользования, в том числе такси.

Напомним, что на время действия режима повышенной готовности граждане старше 65 лет должны находиться дома (квартирах, жилых и садовых домах, дачах). Посещать магазины, торговые центры, аптеки им разрешается с 9.00 до 12.00 с обязательным использованием средств индивидуальной защиты. До снятия режима повышенной готовности запрещено нахождение детей до 18 лет без сопровождения родителей (законных представителей) на территориях и в помещениях торговых центров, магазинов, а также других объектов, включённых в перечень организаций, деятельность которых разрешена во время пандемии. Исключения составляют обращение за медицинской помощью, выгул домашних животных (не далее 100 метров от места проживания) и вынос мусора.

Эти меры продиктованы продолжающимся ростом числа заболевших. Вновь за сутки в регионе заболели коронавирусом более 40 человек. 25 апреля лабораторно было подтверждено 44 случая заболевания Covid-19. При этом больше всего зараженных за сутки оказалось во Владимире - 10 человек. При этом выздоровели 11 человек, а погибших не было.

Остальные зараженные распределились следующим образом:

8 сл. в Гусь-Хрустальном,

7 сл. в Муромском,

5 сл. в Кольчугинском,

4 сл. в Александровском,

4 сл. в Судогодском,

2 сл. в Юрьев-Польском,

1 сл. в Камешковском,

1 сл. в Ковровском,

1 сл. в Меленковском,

1 сл. в Собинском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 425 случая заболевания (79 сл. в г. Петушинском, 58 сл. о.Муром, 56 сл. в г. Коврове, 52 сл. в г. Владимире, 38 сл. в Александрове, 35 сл. в Гусь-Хрустальном, 31 сл. в Кольчугино, 26 сл. в Юрьев-Польском, 14 сл. в Киржачском, 11 сл. в Собинском, 11 сл. в Судогодском, 6 сл. в Меленках, 3 сл. в Камешково, 2 сл. в Вязниках, 2 сл. в г. Радужном, 1 сл. в Гороховецком).

Тем временем «Ростех» выступил инициатором поставки в регион тест-систем для быстрой и качественной диагностики коронавирусной инфекции на основе выявления в крови антител. Госкорпорация готова поставлять в регион также передвижные медицинские комплексы различного функционального назначения, в том числе магнитно-резонансной (МРТ) и компьютерной томографии (КТ), флюорографии, маммологии, стоматологии, комплексов "Женское здоровье" и "Мужское здоровье". Помимо этого, компания хочет участвовать в реконструкции и строительстве вертолётных площадок для санитарной авиации.

Глава региона поддержал высказанные предложения. Вскоре будет создана рабочая группа, которая будет помогать в реализации проектов на территории области.