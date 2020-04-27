2020-04-24T17:40:45+03:00
Общество

Животные из «Валенты» могут лишиться приюта

Из-за пандемии коронавируса центр на грани закрытия
Ирина Мальцева
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Фото из группы "Волонтеры приюта Валента"Фото из группы "Волонтеры приюта Валента"
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Владимирский центр животных «Валента» помогает бездомным животным почти двадцать лет. За эти годы здесь побывали тысячи кошек и собак, экзотические и дикие звери и птицы, например, совенок и енот. Большинству из них медикам и волонтерам удалось помочь, а потом и найти новый дом. Но сегодня эпидемия разделила многих питомцев и их будущих хозяев.

Миниатюрная худенькая кошка Жужа должна была перебраться в Германию вместе с будущей хозяйкой, но коронавирус внес свои изменения: не успев оформить документы на животное, женщина улетела. А затосковавшая без своего человека, запертая в клетке Жужа начала болеть.

Фото из группы "Волонтеры приюта Валента"

Фото из группы "Волонтеры приюта Валента"

- Иногда душевные раны вызывают физические болезни. Так бывает у кошек. Перемены в привычной жизни вызывают страшное заболевание. ФИП - инфекционный перитонит кошек, - рассказали волонтеры приюта «Валента».

Сейчас появилось экспериментальное лекарство от этой болезни, но для приюта оно стоит неподъемно – три тысячи рублей за инъекцию. Впрочем, сегодня в центре животных не хватает денег не только на редкое лекарство: нечем оплачивать коммунальные услуги, не хватает на корм животным, большинство которых оказалось там из-за жестокости и безответственности людей, с трудом удается собрать деньги на зарплату сотрудникам. Причина проста: из-за эпидемии коронавируса намного меньше владимирцев стали обращаться в ветеринарную клинику «Валента», которая содержала приют, и доходы ожидаемо упали. Кроме того, бизнесмены, которые раньше помогали центру, сейчас сами оказались в сложном положении и не могут этого. Сейчас в приюте обитает более полутора сотен животных, каждый день им требуется пару десятков килограммов сухого корма. Руководство организации боится, что если такой режим продлится, центру животных грозит банкротство.

КОНКРЕТНО

В «Валенте» признают: без помощи волонтеров и неравнодушных горожан им не справиться. Нужна не только финансовая помощь, но и сухой корм, крупы, тушенка, вещи на подстилки. Уточнить, как лучше помочь питомцам, можно по телефону приюта (4922) 53-26-36.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Во Владимирский магазин подбросили котов в клетке для грызунов

Фото из группы "Подслушано во Владимире"

Фото из группы "Подслушано во Владимире"

Животных из приютов сейчас практически не забирают, а вот новые бездомные в городе появляются. Кота и кошку, запертых в клетке, неизвестные принесли и оставили на ступеньках у супермаркета «Магнит» в микрорайоне Веризино утром 21 апреля Ухоженных на вид животных временно приютили сотрудники, написав призыв о помощи в соцсети. Откликнувшиеся волонтеры уже свозили брошенных котов к ветеринару, а вечером их забрали на передержку. Кстати, нашлись владимирцы, которые видели пожилого мужчину с этой клеткой с котами на конечной остановке автобусов в микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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