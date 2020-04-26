Во Владимире семья малыша, задохнувшегося в больнице, семь лет добивается справедливости

Трагедия произошла еще в сентябре 2013 года. Двухлетний малыш, единственный и долгожданный ребенок в семье владимирцев, заболел. Ответственные родители обратились к медикам, мальчику поставили диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» и оставили дома. Но 15 сентября крохе стало хуже, он начал задыхаться, папа с мамой вызвали скорую. В семь утра бригада доставила больного ребенка в инфекционное отделение городской больницы №2, но помочь ребенку медики не смогли – в то же день ребенок умер. Мальчику стали делать ингаляцию, а когда не получилось – положили на кушетку и поставили капельницу. Когда ребенок стал задыхаться, педиатр постаралась спасти его – делала непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Но этого было мало. Как позднее установили следователи, ребенку требовались реанимационные мероприятия для восстановления проходимости верхних дыхательных путей, но на месте не оказалось нужного врача. И.о. заведующего отделением анестезиологии и реанимации Сергей Манухин в этот день опоздал на работу, но никого не предупредил об этом и замену себе не обеспечил. Анестезиолог, отдежуривший ночь, уже ушел домой в положенное время. Нужного специалиста вызвали из областной детской клинической больницы. Доехать он смог только через час. К тому времени помогать малышу было поздно.

В итоге мальчик умер от острой дыхательной недостаточности – проще говоря, задохнулся в больнице, в окружении медиков. Следователи, устанавливавшие все факты гибели малыша, пришли к выводу, что ребенку не провели необходимые реанимационные мероприятия, возбудили уголовное дело по статье «халатность, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего ребенка». Экспертизы, показания свидетелей и очевидцев – все это подтвердило вину медиков. Но вынести приговор не удалось: расследование длилось так долго, что истекли сроки давности. И 28 февраля 2018 года уголовное преследование было прекращено по решению суда.

Родители, потерявшие сына, обращались лично в главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и на личном приеме жаловались на волокиту во время следствия. В марте этого года потерявшие долгожданного сына владимирцы обратились в суд, прося взыскать компенсацию морального вреда с больницы. Рассмотрение дела было назначено на конец апреля, но отложилось из-за пандемии.