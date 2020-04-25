2020-04-24T17:33:55+03:00
Общество

Во Владимирской области мужчины в среднем живут 66 лет, а женщины — 77

Владимирстат собрал статистику о том, кто такой «усредненный» пенсионер в регионе
Алексей СУХОВ
Поделиться:
..Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Продолжительность жизни во Владимирской области чуть ниже, чем в среднем по России, однако она растет. Еще в 2018 году средний мужчина проживал 65,4 года, а средняя женщина — 76,8 лет. Сейчас же мужчина доживает в среднем до 66,1 года, а женщина до 77,3 лет.

После пенсионной реформы пенсионеров стало меньше

После реформы 2019 года с повышением пенсионного возраста до 60 лет у женщин и 65 лет у мужчин численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда РФ по Владимирской области, уменьшилась на 6,3 тысячи человек и на 1 января 2020 года составила около 456 тысяч человек. Но это не значит, что реально стариков стало меньше. Просто теперь те, кто раньше под пенсионеров подходили, стали трудоспособным населением.

А так последний раз у нас число пенсионеров уменьшалось естественным путем в 2010 году. Тогда доля старшего поколения по отношению к остальному населению составляла всего 30 процентов. Сейчас она равна 33,6 процента.

Наибольшее количество пенсионеров проживает во Владимире – 23,6%. На втором и третьем местах идут Ковровский и Муромский районы – 11,9% и 10,5% соответственно. Кстати, эти районы сейчас в лидерах по числу заболевших коронавирусом. А пенсионеры в группе риска.

При этом в Муромском районе доля пенсионеров по отношению к остальным возрастным категориям одна из самых высоких в области — 36,5 процента. А лидер по этому показателю — Гусь-Хрустальный район. Здесь пожилые составляют 39,5% от всех жителей.

Важная характеристика - соотношение числа нетрудоспособного населения к трудоспособному. И этот показатель также растет. Есть даже прогноз до 2036 года. В 2019 году на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 870 человек нетрудоспособного (из них пенсионеров 558 человек). В 2036 году прогнозируется, что на тысячу работающих будет 901 неработающий (641 пенсионер). А пенсионный фонд, напомним, формируют как раз работающие...

Самая большая пенсия у федеральных госслужащих

Всего есть шесть видов пенсий — по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальные, пенсии федеральных госслужащих и пострадавших в результате техногенных катастроф.

Основная масса пенсионеров в регионе получают пенсию по старости. На их долю приходится 86,9%. На втором месте идут получатели социальных пенсий — на их долю приходится 5,6 процента. Третье место (4,4 процента) занимают пенсии по инвалидности. Остальные категории составляют оставшиеся три процента.

При этом средняя пенсия в 33 регионе сейчас составляет 14702 рубля. Но в реальности она варьируется от возраста, категории, территории проживания и наличия выплат по льготам. Самую большую пенсию получает самая малая категория — федеральные госслужащие. У них средний размер пенсии составляет почти 19 тысяч рублей. А вот социальные пенсии и пенсии по инвалидности оказались одними из самых маленьких — 8597 и 9354 рубля соответственно. По старости пенсия 15 тысяч рублей.

Кстати, территориально самые высокие пенсии вовсе не во Владимире, как можно было бы подумать. А в Кольчугинском районе (выше средних на 4,7%). Владимир идет лишь на втором месте (выше на 4,3 процента). А хуже всего с пенсиями обстоят дела в Меленковском районе, где пенсии ниже среднеобластных на 6,9%.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Работающих пенсионеров становится меньше

На 1 января 2020 года в области продолжали работать 103,5 тысячи пенсионеров. Это лишь пятая часть от общей численности пенсионеров региона. Причем по сравнению с 2016 годом количество работающих пенсионеров сократилось в 1,8 раза! Тогда работали 41,3% пенсионеров.

Как говорят во Владимирстате, пенсиоенры отказываются от работы, так как из-за этого перестают индексировать пенсии. А для многих это серьезный удар по кошельку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Значение имени Диана
Женщина по имени Диана отличается строптивым нравом, любвеобильностью и тягой к прекрасному. Обладательницы такого имени, как правило, сильные личности с волевым характером и доброй душой, преуспевающие как на работе, так и в личной жизни
Новости 24
Пенсионерам Владимирской области бесплатно выдадут маски
Больше 14700 исследований на коронавирус провели во Владимирской области
Ковровчанин вырвал у девушки сумку с деньгами и документами
В Киржачских лесах встретили бурых медведей
ВТБ запускает онлайн-курс по корпоративному праву и управлению для частных инвесторов
ВТБ внедрил прямой обмен платежными документами с ПАО «Северсталь»
ВТБ принял более 3 тысяч заявок по льготной ипотеке на 8 млрд рублей
Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин о решении ЦБ снизить ключевую ставку до 5,5%
Двух александровцев судили за выход на улицу
Житель Кольчугино пристрелил незнакомца
Вязниковец попытался изнасиловать маму друга
"Индекс самоизоляции" во Владимире упал до исторического минимума
Во Владимирской области отменили запрет на детские прививки
Четыре дня грибник плутал по лесу в Александровском районе
На прошлой неделе 21 ребенка покусали клещи
Волонтеры Владимирской области передают в больницы гуманитарную помощь
В Камешковском районе погорельцу не давали жилье
Владимирцев приглашают на зарядку с чемпионом
Во Владимирской области перекрыли канал незаконной миграции
Интернаты и дома престарелых Владимирской области переходят на жесткий карантин
В национальном парке «Мещера» поймали гусевчанина с ружьем
Суздальским медоварам не платили зарплату
Вязниковские пожарные эвакуировали 21 человека на пожаре в пятиэтажном доме
ВТБ упрощает для малого бизнеса прием оплаты при доставке