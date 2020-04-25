Во Владимирской области мужчины в среднем живут 66 лет, а женщины — 77

Продолжительность жизни во Владимирской области чуть ниже, чем в среднем по России, однако она растет. Еще в 2018 году средний мужчина проживал 65,4 года, а средняя женщина — 76,8 лет. Сейчас же мужчина доживает в среднем до 66,1 года, а женщина до 77,3 лет.

После пенсионной реформы пенсионеров стало меньше

После реформы 2019 года с повышением пенсионного возраста до 60 лет у женщин и 65 лет у мужчин численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда РФ по Владимирской области, уменьшилась на 6,3 тысячи человек и на 1 января 2020 года составила около 456 тысяч человек. Но это не значит, что реально стариков стало меньше. Просто теперь те, кто раньше под пенсионеров подходили, стали трудоспособным населением.

А так последний раз у нас число пенсионеров уменьшалось естественным путем в 2010 году. Тогда доля старшего поколения по отношению к остальному населению составляла всего 30 процентов. Сейчас она равна 33,6 процента.

Наибольшее количество пенсионеров проживает во Владимире – 23,6%. На втором и третьем местах идут Ковровский и Муромский районы – 11,9% и 10,5% соответственно. Кстати, эти районы сейчас в лидерах по числу заболевших коронавирусом. А пенсионеры в группе риска.

При этом в Муромском районе доля пенсионеров по отношению к остальным возрастным категориям одна из самых высоких в области — 36,5 процента. А лидер по этому показателю — Гусь-Хрустальный район. Здесь пожилые составляют 39,5% от всех жителей.

Важная характеристика - соотношение числа нетрудоспособного населения к трудоспособному. И этот показатель также растет. Есть даже прогноз до 2036 года. В 2019 году на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 870 человек нетрудоспособного (из них пенсионеров 558 человек). В 2036 году прогнозируется, что на тысячу работающих будет 901 неработающий (641 пенсионер). А пенсионный фонд, напомним, формируют как раз работающие...

Самая большая пенсия у федеральных госслужащих

Всего есть шесть видов пенсий — по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальные, пенсии федеральных госслужащих и пострадавших в результате техногенных катастроф.

Основная масса пенсионеров в регионе получают пенсию по старости. На их долю приходится 86,9%. На втором месте идут получатели социальных пенсий — на их долю приходится 5,6 процента. Третье место (4,4 процента) занимают пенсии по инвалидности. Остальные категории составляют оставшиеся три процента.

При этом средняя пенсия в 33 регионе сейчас составляет 14702 рубля. Но в реальности она варьируется от возраста, категории, территории проживания и наличия выплат по льготам. Самую большую пенсию получает самая малая категория — федеральные госслужащие. У них средний размер пенсии составляет почти 19 тысяч рублей. А вот социальные пенсии и пенсии по инвалидности оказались одними из самых маленьких — 8597 и 9354 рубля соответственно. По старости пенсия 15 тысяч рублей.

Кстати, территориально самые высокие пенсии вовсе не во Владимире, как можно было бы подумать. А в Кольчугинском районе (выше средних на 4,7%). Владимир идет лишь на втором месте (выше на 4,3 процента). А хуже всего с пенсиями обстоят дела в Меленковском районе, где пенсии ниже среднеобластных на 6,9%.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Работающих пенсионеров становится меньше

На 1 января 2020 года в области продолжали работать 103,5 тысячи пенсионеров. Это лишь пятая часть от общей численности пенсионеров региона. Причем по сравнению с 2016 годом количество работающих пенсионеров сократилось в 1,8 раза! Тогда работали 41,3% пенсионеров.

Как говорят во Владимирстате, пенсиоенры отказываются от работы, так как из-за этого перестают индексировать пенсии. А для многих это серьезный удар по кошельку.