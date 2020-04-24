Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 24 апреля 2020: 46 новых зараженных за сутки и больше тысячи безработных за неделю

Естественно, что за последние сутки все разговоры во Владимирской области крутились вокруг цифровых пропусков. Режим самоизоляции продолжает ужесточаться.

22 апреля Министерство коммуникаций и связи РФ разослало сообщение, в котором было указано, что во многих регионах в ближайшее время на смену бумажным пропускам придут цифровые. Владимирская область вошла в список из семи регионов, где цифровые пропуска должны появиться в первую очередь. Формально их долны ввести уже сегодня, однако до сих пор не сформирован порядок их получения.

- Пока еще ведутся переговоры с Минкомсвязи о том, кто и за что будет отвечать, кто будет выдавать пропуска, составлять списки и так далее. Как только порядок работы будет сформирован, мы обязательно сообщим все подробности. Но точно их будут выдавать через портал СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, который будет привязан к порталу «Госуслуги», - ответили в пресс-службе администрации Владимирской области.

Предполагается, что работодатели смогут подать списки сотрудников через личный кабинет юрлица на Едином портале госуслуг. После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты. Какой-то формат цифровых пропусков будет и для простых граждан. Но подробностей на утро пятницы нет.

Между тем количество зараженных коронавирусом во Владимирской области превысило 300 человек. На утро 23 апреля подтверждено 46 новых случаев заражения коронавирусом - это суточный максимум за все время с начала эпидемии. Больше всего подтвержденных случаев заражения по-прежнему в Петушинском и Ковровском районах.

Общая статистика заражений во Владимирской области выглядит так: 71 сл. в Петушинском районе, 54 сл. в г. Коврове, 44 сл. в о.Муром, 34 сл. во Владимире, 31 сл. в Александрове, 25 сл. в Гусь-Хрустальном, 25 сл. в Кольчугино, 21 сл. в Юрьев-Польском, 12 сл. в Киржачском, 7 сл. в Собинке, 7 сл. в Судогоде, 2 сл. в Камешково, 2 сл. в Вязниках, 2 сл. в Меленках, 1 сл. в Гороховце, 1 сл. в Радужном.

При этом растет число и безработных. Сейчас на учете в центрах занятости региона стоит 13 тысяч человек, неделю назад было около двенадцати тысяч. То есть плюс тысяча за неделю. И это официальные цифры. Неофициально число лишившихся работы может быть намного больше. Например, за апрель в областные службы занятости обратились пять тысяч человек. И в ближайшее время безработных в регионе станет больше: одиннадцать предприятий сообщили о грядущем сокращении 618 работников (в частности, Александровский хлебокомбинат), 374 организации заявили, что в связи с ограничениями вынуждены перевести на неполную занятость более 11,5 тысяч сотрудников, а восемнадцать предприятий в регионе перевели на неполную неделю более 1200 человек с формулировкой «по вине работодателя».

Тем временем в ВлГУ приняли решение отменить ГОСы. Выпускников ждет только защита выпускных квалификационных работ. ГИА проведут дистанционно. Однако студенты, обучающиеся на бакалавриате по направлению «Юриспруденция» будут сдавать только государственный экзамен, без ВКР. Для студентов, получающих среднее профессиональное образование по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», государственная аттестация включает ВКР и демонстрационный экзамен. Что касается сдачи зачетов и экзаменов, то она организована в удаленном формате с использованием LMS-платформы Moodle, сервисов Zoom, Skype и CiscoWebexMeeting.