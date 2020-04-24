2020-04-23T17:26:27+03:00
Общество

На улице Тихонравова начинается строительство нового детсада

А местные жители испугались, что у них под окнами высотку построят
Алексей СУХОВ
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Здесь будут долгожданные ясли, рассчитанные на пятьдесят малышейЗдесь будут долгожданные ясли, рассчитанные на пятьдесят малышейФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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22 апреля на улице Тихонравова, около домов №3 и 9 поставили забор и навезли всякую околостроительную технику: вагончики, биотуалеты, материалы для будущей стройки. Территорию огородили немалую. В нее даже попала детская спортивная площадка, на которой мальчишки летом играют в футбол.

Естественно, жители окрестных домов сразу же в соцсетях начали активно выяснять, что вообще происходит. И что собираются под их окнами строить. Одни ругались, что спортивную площадку уберут, и детям негде играть будет. Другие боятся, что в месте, где и так плотная застройка, поставят еще одну «свечку» на 14 этажей. И тогда жить станет еще «комфортней».

На деле все оказалось гораздо прозаичней и лучше. В мэрии объяснили, что в ближайшее время по этому адресу начнется строительство нового детского сада.

- Это будет строительство детских яслей на 50 мест для детей от 1,5 до 3 лет, - рассказал официальный представитель администрации города Игорь Ефремов. - Это один из объектов, которые будут построены по нацпроекту «Демография» в 2020 году. Срок сдачи объекта - 2020 год (срок проведения работ - от земляных до подключению к коммуникациям — 4,5 месяца). Что касается спортивной площадки, то она, по согласованию с жителями и подрядной строительной организацией, может быть перенесена в другое место.

Ясли юго-западному району необходимы как воздух, несмотря на то, что вокруг есть немало садиков. Но часть из них небольшие, как, например, 114-й. Там всего одна ясельная группа. Да и другие сады не справляются с количеством детей. Здесь много новых домов, в которых живут молодые семьи с маленькими детьми. И тема про очередь в садики для детей до трех лет уже многим набила оскомину. Так что новые ясли — это отлично, скажут все родители с маленькими детьми.

КСТАТИ

Еще одни ясли в этом году должны построить в микрорайоне Полянка. На оба садика из городского бюджета выделено два миллиона рублей. Построены они будут по тому же образцу, что и четыре ясельных корпуса в 2019 году. Тогда, напомним, построены были четыре ясельных корпуса в общей сложности на 200 детей. На эти цели было выделено почти 150 миллионов рублей (федеральный и областной бюджеты). Ясли появились при детсадах №№4, 62, 66 и 87.

В новых группах очень просторно. Они состоят из игровых комнат, спален и туалетов. Полы сделаны с подогревом, в спальнях установлены очистители воздух, а в туалете для малышей сделали сенсорные раковины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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