Пять тысяч владимирцев в апреле лишились работы

Сейчас на учете в центрах занятости региона стоит тринадцать тысяч человек, неделю назад было около двенадцати тысяч. При этом безработными признаны 8352 владимирца, остальные пока ждут – либо им найдут работу, либо тоже присвоят статус безработного. Большинство вставших на биржу – женщины, их 55%. При этом в службы занятости обратились люди практических всех профессий и специальностей, среди них и 66 индивидуальных предпринимателей, вынужденных закрыть свой бизнес.

Максимальное пособие не для всех

Руководитель департамента по труду и занятости администрации Владимирской области Андрей ГригорьевФото: Ирина Мальцева

- Рост безработицы произошел, мы вернулись в 2018 год по этом уровню. – сказал руководитель департамента по труду и занятости Андрей Григорьев. – Но пока рост не критичный, критично – это 25 000 как в 2010 году или 72 000 как в 1996 году.

Впрочем, это официальные цифры. Неофициально число лишившихся работы может быть намного больше. Например, за апрель в областные службы занятости обратились пять тысяч человек. Только тысяча из них может претендовать на максимальное пособие 12130 рублей, остальные получат минималку – полторы тысячи. Они по документам давно нигде не работали, а скорее всего, просто трудились неофициально. В ближайшее время безработных в регионе станет больше: одиннадцать предприятий сообщили о грядущем сокращении 618 работников, 374 организации заявили, что в связи с ограничениями вынуждены перевести на неполную занятость более одиннадцати с половиной тысяч сотрудников, а восемнадцать предприятий в регионе перевели на неполную неделю более 1200 человек с формулировкой «по вине работодателя».

Чиновники считают, что основной всплеск безработицы уже позади и стараются трудоустроить тех, кто к ним обращается. Пока с работой удалось помочь 500 владимирцам. В большинстве случаев их берут на муниципальные и бюджетные предприятия, вакансий там хватает: начиная от швеи и уборщика производственных помещений до лесовода и бухгалтера. Для поддержки муниципальных предприятий и новых вакансий Минтруда в область должно прийти 30 миллионов рублей.

Тем же владимирцам, которым найти работу в это непросто время не удалось, предлагают пособие. Максимальная сумма 12130 рублей. Правда, чтобы получить ее, нужно лишиться работы после 1 марта, до этого быть официально трудоустроенным и быть уволенным не по статье. Если все условия соблюдены, максималку дадут, даже если до этого человек трудился на полставки и получали меньшую сумму. Если владимирца признали безработным в марте и насчитали пособие ниже, в апреле его пересчитают. Во Владимирской области в марте встали на биржу 1099 человек, 514 из них уже получают максимальное пособие, остальные получат его в ближайшее время. А если есть несовершеннолетние дети, то за каждого ребенка одному из родителей будут доплачивать еще три тысячи. А вот индивидуальным предпринимателям, вставшим на биржу, придется довольствоваться минимальными полутора тысячами, хотя их уволенные сотрудники могут получать заветные 12 тысяч рублей.

- Мы направили предложения в Минтруд с просьбой уравнять предпринимателей с работниками, но не знаем, когда и какой придет ответ, - отметил Андрей Григорьев.

Звоните круглосуточно

С 8 апреля встать на учет в центры занятости можно только удаленно. Для этого нужно зайти на портал vladzan.ru, щелкнуть на табличку «Временный порядок регистрации граждан» и перейти на портал «Работа в России». Там нужно будет заполнить заявление, не прикладывая никаких документов, и ждать ответа от сотрудников из городских и районных центров. Регистрируясь, важно указать именно место, где прописан человек и точно назвать уровень образования, все остальные данные центры получат из отделений Пенсионного Фонда, куда работодатель должен был подавать информацию.

Мария Мальцева, заместитель руководителя департамента по труду и занятостиФото: Ирина Мальцева

- Каждое поданное заявление обрабатывается вручную. Если каких-то данных не хватает, мы свяжемся с человеком, уточним, попросим по возможности предоставить документы. Например, прислать копию справки о зарплате, если она у него на руках. Если у человека есть временная регистрация, вопрос будет решаться индивидуально, - рассказала заместитель директора департамента по труду и занятости Мария Мальцева. – Что зарегистрироваться на портале «Работа в России», нужно быть зарегистрированным на Госуслугах. Но сделать это и подтвердить аккаунт можно, не выходя из дома, например, через мобильные приложения некоторых банков, если вы являетесь их клиентами. Если же человек забыл пароль от Госуслуг, мы связываемся с МФЦ и помогает ему восстановить его.

Регистрироваться на портале «Работа в России» в качестве безработного можно круглосуточно, если проблемы возникли – можно позвонить в по круглосуточно работающим телефонам в центры занятости населения, указанных на сайте vladzan.ru, или позвонить по телефону «горячей линии» 8 905 649 04 67 в департамент по труду, работающий даже ночью.