Библионочь во Владимире: виртуальные мастер-классы, шифр Цезаря и стихи

Библионочь в этом году, как и все остальное, будет странной. И длинной. Она стартует 25 апреля и завершится лишь 9 мая. В этом году акция будет посвящена Победе в Великой Отечественной войне.

25 апреля в 16 часов на официальной площадке «Библионочи» известные актеры, писатели, спортсмены вместе с библиотекарями по всей стране запустят всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды.

Присоединиться может каждый. Для этого нужно зачитать отрывок из книги, письмо героя или письмо с фронта от вашего родственника на камеру. Длительность видеоролика не должна быть больше 1 минуты, а текст должен содержать не меньше 75 слов.

В комментариях к видеоролику нужно рассказать историю книги или письма, с какими воспоминаниями, событиями оно связано, почему эта книга важна как память и занимает свое почетное место в семейной библиотеке. Видеоролик можно выложить в любую социальную сеть с обязательными хэштегами #библионочь2020 и #75словПобеды. Самые интересные запоминающиеся видео окажутся на странице акции.

Городские библиотеки областного центра также присоединятся к акции. Ролики можно будет увидеть в группе ВКонтакте — https://vk.com/mbykcgb.

Кроме этой акции, владимирские библиотеки предлагают насыщенную программу. И что хорошо во всей этой ситуации — не нужно ездить из одного корпуса в другой, и все мероприятия можно будет пересмотреть в записи.

Библиосумерки для школьников

В этом году побывать на Библионочи владимирцы смогут только виртуальноФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Для читателей от 6 лет и старше онлайн-мероприятия начнутся в 18 часов. Юные владимирцы смогут принять участие в виртуальных мастер-классах и своими руками сделать праздничную картину, открытку, бумажных журавлей, танк или самолет. И даже научиться способу кодирования «Шифр Цезаря»

В 19.30 начнется трансляция роликов и книжных видеообзоров, пройдет открытие уникальной виртуальной выставки «Владимирская область в годы Великой Отечественной войны». В финале первой части онлайн-марафона состоится показ спектакля «Полынная ёлка» по мотивам произведения детского писателя Ольги Колпаковой.

Библионочь для подростков и их родителей

В 22 часа начнется непосредственно «Библионочь». Ее мероприятия рассчитаны на молодежь и взрослых. Участников ждет презентация проекта «Идентификация» владимирского фотографа Алёны Ручан, интерактивная фотовыставка с рассказами об участниках войны, трансляции роликов, в которых владимирцы рассказывают о своих родственниках-фронтовиках. Владимирские поэты прочитают свои стихи и стихи известных авторов о Великой Отечественной, а музыканты из Москвы, Владимира и Мурома исполнят песни военных лет.

Назад в прошлое

Посмотреть всю программу можно будет по интернетуФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Владимирская областная научная библиотека подготовила фрагмент из книги «Юкин». Это издание рассказывает о жизни и судьбе основателя Владимирской школы живописи Владимира Юкина, участника Великой Отечественной войны.

С первых же дней войны он оказался на фронте, затем – в плену, в страшной Уманской яме, из нее – в штарлаге на территории Германии. После освобождения он принимал участие в боях, закончил войну в Германии. Награжден медалями и орденом Отечественной войны III степени.

Также постоянных участников владимирской Библионочи ждет подарок: ретроспективный показ ярких моментов праздничных ночей за 8 лет акции! Владимирцы вновь увидят красочные танцевальные открытия в исполнении Студенческого камерного балета «Гестус» ВлГУ, концерты певца и композитора Алексея Молдалиева, яркие музыкальные и танцевальные номера разных стилей и направлений, демонстрация моделей авторской одежды, лазерные и огненные шоу и многое другое.

Показ праздничного калейдоскопа начнется на сайте библиотеки и в группах библиотеки в социальных сетях в 20 часов.

КОНКРЕТНО

Обещают, что скучно на Библионочи в онлайн-формате не будет.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Программу областной научной библиотеки можно будет посмотреть на сайте - https://library.vladimir.ru и в группе ВКонтакте - https://vk.com/library.vladimir

Программу областной библиотеки для детей и молодежи можно будет посмотреть в официальной группе в ВКонтакте - https://vk.com/detmobib .

Мастер-классы – трансляции записей с 18.05-19.30:

1. «Салют Победы» – мастер-класс по созданию праздничной картины.

2. «Летят журавли…»: 3 мастер-класса по созданию журавлей из бумаги в разных техниках

3. «Легенды Великой Отечественной войны» - мастер-класс по созданию модели танка

4. «Пошёл в разведку – бери всё на заметку»- мастер-класс по способу кодирования «Шифр Цезаря»

5. «Крутые виражи» - мастер-класс по созданию бумажного самолетика для воздушного боя

6. «Не цифра – символ стойкости и духа» - мастер-класс по созданию объемной цифры 9.

7. Мастер-класс по созданию праздничной открытки

Трансляция видеосюжетов 19.30-20.00:

19.30-19.40 - «Художники на войне» - ролик о творчестве художников в годы Второй мировой войны.

19.40-20.00 – «В книжной памяти» - обзор книг о Великой Отечественной войне

19.40-19.50- «Одна на всех» - ролик о вкладе в Победу разных народов СССР.

19.50-20.00 - Открытие выставки «Владимирская область в годы Великой Отечественной войны»

20.00-20.30 – мастер-класс по анимации «Салют Победы».

20.30-22.00 – Видеообращение от детской писательницы Ольги Колпаковой, трансляция записи спектакля по мотивам ее произведения «Полынная ёлка»

22.00- 22.10 Проект «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» фотографа Алёны Ручан – фотовыствка о связи поколения победителей и их внуков и правнуков.

22.10 -22.20- «Нам дороги эти позабыть нельзя» - интерактивная фотовыставка с рассказами о фронтовиках.

22.20-22.40 Мы помним и гордимся – трансляция роликов с рассказами наших читателей и сотрудников о своих родственниках-фронтовиках.

22.40 – 23.20 Поэты о войне – владимирцы, молодые поэты читают свои произведения и стихи известных авторов о Великой Отечественной войне.

23.20-24.00 Музыка и война – трансляция записей песен военных лет в исполнении молодых музыкантов: Юлия Пыхтина - солистка музыкального театра (Москва), Сергей Тульский – солист группы «Агидель» (Владимир), Василий Проворов – участник группы «Мурома» (Муром), участники вокальной студии Merry Brave (Владимир) и др.