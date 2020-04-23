Пропускной режим во Владимирской области: когда введут и кому положены цифровые пропуска

22 апреля Министерство коммуникаций и связи РФ разослало сообщение, в котором было указано, что во многих регионах в ближайшее время на смену бумажным пропускам придут цифровые. Владимирская область вошла в список из семи регионов, где цифровые пропуска должны появиться в первую очередь. Всего Минкомсвязи получило заявки на внедрение соответствующего решения от 21 субъекта РФ.

- Это не совсем так, - ответили в пресс-службе администрации Владимирской области. - Изначально было поручение Правительства РФ о том, что регионы должны подготовить базу под введение системы цифровых пропусков. Естественно, мы ответили, что если будет необходимо, власти региона смогут внедрить систему у нас. Однако пока еще ведутся переговоры с Минкомсвязи о том, кто и за что будет отвечать, кто будет выдавать пропуска, составлять списки и так далее. Как только порядок работы будет сформирован, мы обязательно сообщим все подробности. Но точно их будут выдавать через портал СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, который будет привязан к порталу «Госуслуги».

Пока известно, что работодатели, которые осуществляют деятельность в условиях ограничений, смогут подать списки сотрудников через личный кабинет юрлица на Едином портале госуслуг. После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.

При этом граждане, зарегистрированные на портале госуслуг, для получения разовых пропусков могут воспользоваться мобильным приложением "Госуслуги.Стопкороновирус". В нем можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время. Для проверки пропусков используется специализированное мобильное приложение, сам пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Вопросы к внедрению системы есть. Если пешком при цифровых пропусках ходить можно спокойно везде, то вот что делать с общественным транспортом? В Москве, где режим цифровых пропусков уже введен, эти QR-коды привязаны к картам «Тройка», «Стрелка» или социальным картам. У нас ничего подобного нет. К чему их привяжут? Пока не ясно.

А еще в Москве все личные автомобили, владелец которых не имеет пропуска, не имеют права находиться на дорогах. За этим следят системы видеонаблюдения. Будет ли введено что-то подобное у нас, тоже пока не известно.