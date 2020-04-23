2020-04-22T23:44:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 23 апреля 2020: в регионе могут ввести цифровые пропуска

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 23 апреля 2020
Вероника ПАНИНА
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С такими пропусками ходят москвичиС такими пропусками ходят москвичиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Владимирская область вошла в число тех 21 регионов, которые подали заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков на время эпидемии коронавируса и режима самоизоляции. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Минкомсвязи. "После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты", — цитирует агентство. Причем Владимирская область вошла в перечень семи регионов ЦФО, где цифровые пропуска с QR-кодом будут введены в первую очередь. Кроме нашего региона, в списке также Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Белгородская и Орловская области.

Между тем количество зараженных коронавирусом во Владимирской области уже составляет около трехсот человек. Больше всего подтвержденных случаев заражения по-прежнему в Петушинском и Ковровском районах. Однако карантин в Ковровском районе пока вводиться не будет, об этом заявил директор департамента региональной политики Денис Лякишев, объяснив, что количество зараженных - не единственный критерий для введения карантина, и в Ковровском районе эпидемическая ситуация по коронавирусу сейчас контролируемая.

А вот в Петушинском районе условия карантина еще ужесточены. С 23 апреля на железной дороге временно отменяются остановки электричек для посадки и высадки пассажиров на следующих остановочных пунктах Петушинского района: Усад, Глубоково, Покров, платформа 113-й км, Омутище, Леоново, Костерёво, Болдино, Сушнёво. Пригородные поезда будут останавливаться только на станции Петушки. Въезд на территорию с особым режимом железнодорожным транспортом допускается только гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства (месту пребывания) в Петушинском районе. При этом они обязаны незамедлительно сообщить в районную администрацию по телефону 8 (49243) 2-71-02 о своём прибытии, о месте и периоде пребывания за пределами территории с особым режимом, а также свои контактные данные и информацию о месте пребывания.

Эти граждане должны уйти на немедленную самоизоляцию на срок не менее 14 дней. При появлении признаков инфекционного заболевания (кашель, першение, боль в горле, насморк, повышенная температура тела) – немедленно проинформировать об этом медицинскую организацию, специалисты которой осмотрят и установят контроль за состоянием пациента.

Вчерашний день во Владимирской области ознаменовался скандалом, вышедшим на федеральный уровень - следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поставки устаревших аппаратов ИВЛ в качестве гуманитарной помощи во владимирскую больницу №6. За 6 миллионов рублей спонсор купил 50 аппаратов ИВЛ, которые оказались морально и физически устаревшими на 15 лет. Несмотря на то, что в эксплуатацию они приняты не были, уголовное дело возбуждено по факту поставки непригодной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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