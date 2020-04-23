Директор департамента региональной политики Владимирской области: "Эта и следующая неделя будут пиковыми по коронавирусу"

Директор департамента региональной политики Денис Лякишев на "прямой линии", проведенной газетой "Владимирские ведомости", рассказал о ситуации с коронавирусом во Владимирской области. Мы собрали самые актуальные тезисы и ответы на вопросы жителей региона.

Денис Лякишев, директор департамента региональной политики Владимирской области. Кадр из видео

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Средний возраст заболевших - 45-50 лет, причем среди них больше женщин. Возможно, потому, что женщины более социально активны и менее прислушиваются к указаниями соблюдать режим самоизоляции, они заражаются чаще.

Очень мало заболевших детей, на данный момент - семеро. По каждому ребенку ситуация контролируется, состояние всех детей стабильное, никаких опасений не вызывает. Они все лечатся дома, необходимости их помещать в стационар нет.

Из 280 зараженных по данным на 21 апреля госпитализировано около 60 человек, остальные лечатся дома. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, два человека находятся на искусственной вентиляции легких. Это люди старшего возраста.

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Береги себя -соблюдай дистанцию!Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Для того, чтобы не было массового попадания заболевших в больницы, и придуман режим самоизоляции. По оценке ведущих специалистов, четвертая неделя самоизоляции, которая сейчас идет - самая тяжелая по количеству заболевших. Эта и следующая недели, по сути, решат, как быстро мы выйдем из этой ситуации. Именно в эту неделю надо максимально поберечься. А мы видим, что именно сейчас яндексовский индекс самоизоляции показывает, что у нас все больше и больше людей выходит на улицы.

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Во Владимирской области имеется необходимый запас препарата гидроксихлорина для того, чтобы обеспечить и врачей, и по необходимости пациентов. Это довольно старый препарат от малярии, который сейчас применяется для лечения больных с коронавирусом. Если пациенту необходимо, его поддерживают, интубируя и подключая к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, механизмов лечения, кроме как заставить организм бороться с этой инфекцией, медицина в настоящее время не использует.

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Возможно, уже к осени появится вакцина от коронавируса. Свет в конце туннеля уже виден. А пока надо заботиться о своем иммунитете: правильное питание, проветривание, физическая нагрузка в домашних условиях. Что касается имбиря и лимонов - я не верю в чудо-эффективность этих продуктов, но вреда они не принесут. Главное не переусердствовать.

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Цены на жизненно важные лекарства контролируется. Что касается средств защиты - маски, перчатки, защитные очки - к жизненно важным лекарствам и средствам они не относятся. Поэтому власти не имеют права и возможности ограничивать на них цену. Мы делаем все возможное, чтобы насытить рынок этими изделиями, так как цены растут в связи с ажиотажным спросом. Во Владимирской области запущено несколько производств средств индивидуальной защиты. Маски в аптечной сети уже присутствуют, но дороже, чем они были до эпидемии. Мы надеемся, что через несколько месяцев они будут вообще никому не нужны, и будут стоить копейки. Во всех больницах Владимирской области гарантированно имеется необходимый запас средств индивидуальной защиты для врачей.

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В Петушинском районе распространение вируса стало бесконтрольным, то есть мы перестали отслеживать связи и контакты зараженных, заболевание вышло в те места, где оно не должно было появиться. Это самая опасная вещь, поэтому было принято решение о введении карантина, чтобы обрубить все каналы распространения инфекции. Помимо этого, есть формальный признак - свыше 50 заболевших на 100 тысяч населения. Именно это произошло в Петушинском районе, но этот критерий не самый основной. Иногда, если мы не видим очагов распространения, как это происходит в некоторых других районах Владимирской области, карантин не вводится. Это крайняя мера. Контролировать такой большой район сложно, группировка Росгвардии там увеличивается каждый день, вчера на оперативном штабе было принято решение о выделении нескольких десятков дополнительных сотрудников, и мы сможем взять ситуацию под контроль. Взрывной рост случаев заражения остановлен.

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Решение по закрытию района на карантин принимается следующим образом. Инициатор - управление Роспотребнадзора. Если в управлении видят, что ситуация с эпидемией перешла в неконтролируемую стадию, они ставят вопрос о закрытии района. В Коврове складывалась непростая ситуация, но в настоящий момент все связи с инфицированными выявлены и находятся на контроле. Пока необходимости закрывать Ковровский район на карантин нет.

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Разрешен выезд на собственную дачу при наличии подтверждающих документов на собственность. На дачу могут поехать только члены одной семьи, чтобы не было распространения коронавируса, не приглашайте туда знакомых и друзей на шашлыки. Для того, чтобы поехать в деревню к пожилым родственникам для помощи по хозяйству и доставки продуктов, надо получить справку в управлении социальной защиты, тогда документы на дом предоставлять не надо.

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Когда школьники собираются в подъездах, на детских площадках, в магазинах - это нарушение Указа губернатора, и реагировать мы будем соответствующим образом. Жителям, которые это увидят, советую позвонить по 112, диспетчер переключит на полицию. Сотрудник полиции примет меры, чтобы отправить детей по домам и проинформировать родителей о необходимости самоизоляции. Если органы полиции не примут меры, прошу направить информацию в областную администрацию. Если полиция недорабатывает, поставьте нас в известность, мы примем меры.

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Проведение выпускных в этом году под большим вопросом. Все будет зависеть от того, как мы пройдем период роста заражений. Поверьте, выпускные сейчас не самый важный вопрос.

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Все не экстренные медицинские операции будут отложены. Мы хотим максимально дистанцировать людей в медицинских учреждениях. Без особой необходимости посещать лечебные учреждения нельзя.

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Есть требования о том, когда ношение масок обязательно. В масках обязаны быть кассиры, продавцы, везде, где человек занимается обслуживанием клиентов. Это будет проверяться. Дома, на улице, в транспорте - каждый решает для себя сам.

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Поехать в лес сейчас без причин нельзя. Сотрудники правоохранительных органов имеют право проверить машину, и если у вас нет документов на дачу или справки, что вы едете к пожилым родственникам, есть основания для применения административных санкций. Штраф - от 1 до 30 тысяч рублей.

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Бессмертный полк и Победа у нас в душе. Что касается массовых мероприятий, то они отложены.

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Когда эпидемия началась, тесты на коронавирус проводила только одна лаборатория -управления Роспотребнадзора, и мощность была крайне невелика, 50 анализов в день. Сейчас в области есть 7 центров, где происходит анализ на этот вирус. Мощность 1300 анализов в день, это даже избыточно, мы столько проб не отбираем, в день берется около 600 проб. Но пробы берутся не у всех желающих, а только у тех лиц, которые имеют катаральные явления. К сожалению, мы получаем информацию от больных, что при наличии катаральных явлений у них эти пробы не брались. По каждому такому случаю будет проводиться проверка, в том числе на соответствие своей должности главврача.

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Мы вошли в эпидемию, не имея ни одной специализированной инфекционной больницы после оптимизации. Было принято решение о срочном строительстве 12 инфекционных корпусов. Построен корпус в шестой больнице, запускаются корпуса в ОКБ, Коврове, Гусь-Хрустальном.

Всего аппаратов ИВЛ во Владимирской области больше 500. Часть находится в скорой помощи, часть в операционных, в неинфекционных реанимационных отделениях. Их невозможно оттуда снять. Если речь о тех, которые стоят в инфекционных отделениях, вновь закупленных - на прошлой неделе их был 71. Еще подписан контакт на 18 и будет подписан на 53. То есть всего ИВЛ для инфекционных отделений будет около 150, мы считаем, этого достаточно. Сейчас у нас 2 человека на ИВЛ, как показала практика, 70% заболевших бессимптомные, около 15-20 процентов нуждаются в стационаре, из них 5% потребуется реанимация.