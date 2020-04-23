"Культурный след" Владимирской области: ковровские зайцы против фонтана Царю Гороху

33-й регион вновь принимает участие в проекте «Культурный след», направленный на создание в регионах необычных памятников и арт-объектов. Напомним, в прошлом году один проект от нашего региона стал победителем, благодаря чему в Юрьев-Польском районе появился Лыковский шишак.

Сейчас от жителей региона подано семь проектов.

Память Великой Победы в Киржаче

.

Первый проект - «Аллея Боевой славы Киржачского района» в парке имени 36 гвардейской десантной дивизии.

Автор проекта предлагает поставить информационные антивандальные стенды в парке у памятных мемориалов и вдоль пешеходной аллеи.

На стендах будет информация о Братской могиле и госпиталях, располагавшихся в Киржаче, о 36-й гвардейской десантной дивизии, об уроженцах-героях Киржачского района, а также о боевой и трудовой истории Киржачского района в годы Великой Отечественной войны.

Сейчас за проект проголосовало 14 человек.

Аллея земляков Киржаского района

.

Второй проект также посвящен Киржачской земле. Он призван рассказать о героях, купцах, почетных гражданах, в частности: о полковнике авиации, герое Советского Союза Валентине Бобкове, ткачихе шелкового комбината Марии Дмитриевой, о братьях Соловьевых, ученом – зоотехнике Михаиле Королеве и о многих других. В списке — более 150 фамилий.

Протяженность аллеи - 150 метров На ней автор проекта предлагает установить 5 стилизованных фонарных столбов, 5 лавочек, урны. Изюминкой аллеи станут 15 стендов в виде раскрытых книг, с подсветкой. В начале и в конце аллеи будут указатели “Аллея земляков Киржачского района”.

Лавочки и стенды будут установлены по одной стороне пешеходной дорожки. С другой стороны дорожки высадят декоративные растения. Перед горожанами и туристами откроется вид на красивый луг и Свято-Благовещенский монастырь.

За проект проголосовало 56 человек.

Памятник «Взошедшим на вершину»

.

Третий проект может появиться в поселке Ставрово, в сквере на месте старой школы.

Памятник «Взошедшим на вершину» посвящен защитникам Родины, погибшим при исполнении долга. Поводом для участия в проекте стали судьбы 4 человек. Они жили в разное время, но их объединяет одно - школа, в которой учились. Среди ее учеников четверо защищали страну в Великую Отечественную, в Афганскую и сейчас, в мирное время — Иван Скворцов, Сергей Герасимов, Евгений Зырин и Павел Якимкин.

Арт-объект будет главной частью сквера. Его размеры: 3м х 4м х 3м на мраморном постаменте. Как элемент может быть представлена школьная атрибутика – парта, раскрытая книга, фрагмент дороги, скалы… и фигура воина сегодняшнего времени. На монументе названы имена 4 героев и надписи: «Защитникам Отечества, погибшим при исполнении воинского долга».

За проект проголосовало 14 человек.

Ковровский заяц

.

Четвертый проект — из Коврова. В городе оружейников предлагают установить инсталляцию, посвященную зайцу. Первый вариант — стоящий на задних лапах лев и сидящие впереди него два зайца. Второй вариант — стоящий на задних лапах заяц с морковкой в передних лапах.

Существует легенда, что царский наместник граф Воронцов любил охотиться на зайцев в ковровских лесах. Именно он предложил изобразить этих симпатичных зверьков на гербе города Коврова.

За проект проголосовало всего два человека.

Фонтан «Царь Горох»

.

Пятый проект — из Гороховца. В сквере имени Патоличева предлагают установить фонтан «Царь Горох».

Царь Горох - сказочный герой, ему посвящен один из главных праздников Гороховца - Горохов день. В Москве есть Царь Пушка, а в купеческом городе Владимирской области может быть фонтан Царь Горох. Но здесь это не персонаж сказки, а именно объект в виде растения в царской короне, в стручке которого отсутствует одна из горошин. В это углубление нужно попасть монеткой и загадать желание.

Скульптуру гороха можно выполнить из сплава металлов, которые окисляются до зеленого цвета под воздействием воды. Бассейн фонтана из любого другого подходящего материала.

За проект проголосовало 70 человек.

Мельница в Суздале

.

Есть проект и для Суздаля. На берегу реки Клязьмы там предлагают поставить мельницу и проводить там русские народные праздники, день города и другие мероприятия.

Автор проекта говорит, что деревянная мельница должна быть большой и внутри нее должны быть жернова. Также мельница может давать электричество. А ночью должна подсвечивается.

Внутри мельницы можно проводить мастер-классы и экскурсии.

За проект проголосовало 4 человека.

Галерея искусств в храме

.

В селе Кибол Суздальского района есть церковь Флора и Лавра, 1803 года постройки.

Предлагается благоустроить окружающую территорию, сделать архитектурную постройку и проводить там выставки народных промыслов, и праздники.

Автор считает, что благодаря близкому расположению от города Суздаля (3 км.) и размещению в исторической местности “Ополье”, село может развиваться как место культурного притяжения и развития транспортно-пешеходных маршрутов для туристов и гостей города Суздаля.

За проект проголосовало 26 человек.

Лучшие идеи, отобранные жюри и с помощью интернет-голосования, будут реализованы силами конкурсантов, а также художников и скульпторов. Голосование продлится до 30 апреля.

Проголосовать за понравившийся арт-объект можно на сайте проекта - https://kultsled.ru/category/proekty/proekty-2020/