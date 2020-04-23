Владимирские семьи в беде: нужна еда и помощь прямо сейчас

Из-за эпидемии коронавируса многие владимирцы потеряли работу. Чиновники признают, что число безработных заметно увеличилось: сейчас на учете в центрах занятости региона около двенадцати тысяч человек и цифра, по предварительным оценкам, будет расти до сентября. При этом реальное число безработных гораздо выше, ведь многие горожане работали неофициально, а сейчас оказались фактически без средств к существованию. Самыми уязвимыми, традиционно, оказались женщины и дети. Общественная организация «Покров семьи» уже не один год помогает попавшим в беду семьям. Они признаются: сейчас число тех, кто нуждается в помощи, начало резко расти. Большинство обратившихся за помощью признаются, что лишились работы, поскольку не были оформлены официально.

- У нас на попечении сегодня около 150 семей. За последние пару дней волонтеры организации собрали и развезли продуктовые наборы двадцати нуждающимся семьям. Готовится еще пятьдесят комплектов. Закупать их помогают обычные владимирцы. Но реально нуждающихся гораздо больше, а наши ресурсы уже исчерпаны. Самыми уязвимыми в этой лодке стали многодетные семьи, особенно те, где мама воспитывает ребят одна, получая мизерные алименты от бывшего мужа или не получая их вовсе, - рассказывает руководитель ВРОО «Покров семьи» Людмила Мысловская. – Если раньше многие многодетные сами не звонили, а только принимали продукты, когда мы предлагали, то сейчас ситуация изменилась – они звонят сами и спрашивают, когда будет помощь.

Так разволят гуманитарную помощь семьям. Фото "Покров семьи"

Волонтеры стараются помочь семьям, попавшим в беду прямо сейчас. Среди них мать-одиночка, работавшая неофициально и лишившаяся сейчас места, снимающая с ребенком комнату, мама, одна воспитывающая четырех детей, один из которых страдает ДЦП. Отец малышей ушел, алименты не платит. А выйти на работу у женщины не получается – не с кем оставить детей, плюс нужно обслуживать ребенка-инвалида. Другие подопечные – семья из семи человек, пятеро из которых – дети. Единственная кормилица – мать семейства – лишилась работы из-за кризиса. Еще одна владимирская мама бьется, одна воспитывая троих малышей, и получает мизерные элементы от мужа. Как и многие подопечные «Покрова семьи», она берется за любую работу, окружает детей любовью, но справиться одна не может.

- Она очень скромная, хорошая и заботливая мама, но работает за низкую зарплату и материально они сильно бедствуют, - говорят сотрудники организации. – Есть мама с четырьмя детками. С мужем сейчас в разводе, воспитывает детей одна, алименты не получает. В связи с карантином с эпидемией осталась временно без работы и без средств. Кроме того, на нашем попечении есть кризисные беременные, которым надо оплачивать жилье или помогать с расходами.

Попавшим в беду семьям не нужны излишества: обычные продукты. В том числе детское питание, подгузники для малышей, средство гигиены – мыло, порошок и прочее. Многим из них пригодятся и вещи – одежда, игрушки. Организации не хватает и волонтеров, готовых развозить наборы нуждающимся.

КОНКРЕТНО

Продукты и пожертвование можно привезти по адресу: поселок Боголюбово, ул. Западная, д. 12-а.

Помочь деньгами можно в специальном разделе на сайте https://pokrov-s.ru/?leyka_campaign=donate

Помочь в работе можно, присоединившись к чату WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/DwX7cQGb7kV8Yqk4MIMvTf

А попавшие в трудную ситуацию семьи могут попросить о помощи по телефону 89607319728