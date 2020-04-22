2020-04-22T16:59:00+03:00
Общество

Владимирские следователи выясняют, кто закупил в больницы опасные аппараты ИВЛ

Возбуждено уголовное дело по факту поставки незарегистрированной и некачественной медтехники
Ирина Мальцева
Поделиться:
Комментарии: comments1
Во Владимире следователи выясняют, при каких обстоятельствах закупили некачественные ИВЛ.Во Владимире следователи выясняют, при каких обстоятельствах закупили некачественные ИВЛ.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Информация о закупке для владимирских больниц 50 устаревших аппаратов ИВЛ появилась на прошлой неделе. Якобы техника, закупленная на деньги спонсора, практически не пригодна для использования и может быть просто опасна для пациентов. Прокуратура провела проверку, выясняя все подробности случившегося, а ее ход контролировала Генпрокуратура. Однако еще до официальных результатов чиновники заверили, что все подозрения беспочвенны.

- Мы используем все возможности, в том числе спонсорскую помощь бизнеса. Но любое оборудование, которое поступает, проходит комиссионный осмотр. Мы рассматривали возможность принять 50 аппаратов ИВЛ, предназначенных для полевых условий и чрезвычайных ситуаций, но пройдя комиссионный осмотр, приняли решение, что такая техника не может быть использована и размещена в палатах реанимации, - заявил директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мозалев.

Однако по версии прокуратуры и следствия все было иначе: 7 апреля в больницы Владимира поступили 50 аппаратов ИВЛ «ФАЗА – 5 НР», которые в конце марта приобрели у Костромской компании на деньги спонсора. Кстати, чиновники специально искали возможность получить спонсорскую поддержку для закупки аппаратов ИВЛ. Купленные спонсором аппараты ИВЛ передали в инфекционное отделение городской больницы № 6, на базе которой открыли инфекционный госпиталь, для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Как рассказали в прокуратуре, документов и действующих регистрационных удостоверений при аппаратуре не было. Срок хранения аппаратов ИВЛ, выпущенных в 1999-2001 годах, на момент приобретения истек более 15 лет назад, а имевшиеся регистрационные удостоверения были выданы до 24 ноября 2008 года. Специализированного обслуживания для поддержания пригодности аппараты не проходили. Кроме того, по информации территориального отдела Росздравнадзора, для работы оборудования требуется анестетик «фторотан», который не используется уже более 15 лет. Также специалисты заметили несоответствие выходных и заданных параметров вентиляции - разброс дыхательного объема составляет 10-15 процентов. И аппараты, на которые потратили шесть миллионов рублей, оказались бесполезны и опасны.

- Возбуждено уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке медицинских изделий – аппаратов искусственной вентиляции легких Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств по делу, конкретных лиц, причастных к совершению преступления против здоровья населения, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ Ирина Минина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Во Владимирской области малоимущим пенсионерам привезут бесплатные продукты
ВТБ Капитал Форекс увеличил число сделок на 12%
Банк ВТБ реструктурировал задолженность группы Мечел
ВТБ Мобайл вводит «антивирусные» меры поддержки
ВТБ одобрил 167 заявок МСП на реструктуризацию кредитов с субсидированной ставкой
Владимирские волонтеры получили две тысячи заявок от пожилых людей
Областной наркодиспансер окажет психологическую помощь владимирцам
Владимирские волонтеры сдали кровь в Национальный день донора
Во Владимире продлили на май безлимитные проездные
Жители Ковровского района поймали поджигателя травы
Во Владимирской области направили 340 миллионов рублей на ремонт дорог
Владимирцев приглашают на онлайн-концерт Городского духового оркестра
«Ренова» направила во Владимир экспресс-тесты по выявлению вируса COVID-19
Житель Юрьев-Польского ездил с поддельными правами
Коммунисты возложили цветы к памятнику Ленину в масках и на социальной дистанции
Владимирская область проводит в два раза меньше тестов на коронавирус, чем в среднем по России
Во Владимирской области разрешили работать парикмахерским
Во Владимирской области за сутки трава горела 7 раз
ВТБ увеличил лимиты денежных переводов в ВТБ-Онлайн в 5 раз
Житель Гусь-Хрустального украл с дачи бочку
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области: больше всего новых случаев во Владимире
Жительница Владимира заплатит за нарушение карантина
Владимирские следователи займутся делом о поставке в больницы устаревших аппаратов ИВЛ
Владимирцы смогут спросить у психолога, как приучить ребенка к чтению
Владимирский мэр Ольга Деева вошла в число самых грамотных политиков
Владимирцев приглашают принять участие в марафоне памяти Ларисы Семиной
Беременных, заразившихся коронавирусом, направят в Областную клиническую больницу
Владимирцы могут подарить подписку на газеты и журналы подопечным домов престарелых
В Гусь-Хрустальном после реконструкции открыли спорткомплекс имени Паушкина