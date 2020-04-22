Владимирские следователи выясняют, кто закупил в больницы опасные аппараты ИВЛ

Информация о закупке для владимирских больниц 50 устаревших аппаратов ИВЛ появилась на прошлой неделе. Якобы техника, закупленная на деньги спонсора, практически не пригодна для использования и может быть просто опасна для пациентов. Прокуратура провела проверку, выясняя все подробности случившегося, а ее ход контролировала Генпрокуратура. Однако еще до официальных результатов чиновники заверили, что все подозрения беспочвенны.

- Мы используем все возможности, в том числе спонсорскую помощь бизнеса. Но любое оборудование, которое поступает, проходит комиссионный осмотр. Мы рассматривали возможность принять 50 аппаратов ИВЛ, предназначенных для полевых условий и чрезвычайных ситуаций, но пройдя комиссионный осмотр, приняли решение, что такая техника не может быть использована и размещена в палатах реанимации, - заявил директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мозалев.

Однако по версии прокуратуры и следствия все было иначе: 7 апреля в больницы Владимира поступили 50 аппаратов ИВЛ «ФАЗА – 5 НР», которые в конце марта приобрели у Костромской компании на деньги спонсора. Кстати, чиновники специально искали возможность получить спонсорскую поддержку для закупки аппаратов ИВЛ. Купленные спонсором аппараты ИВЛ передали в инфекционное отделение городской больницы № 6, на базе которой открыли инфекционный госпиталь, для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Как рассказали в прокуратуре, документов и действующих регистрационных удостоверений при аппаратуре не было. Срок хранения аппаратов ИВЛ, выпущенных в 1999-2001 годах, на момент приобретения истек более 15 лет назад, а имевшиеся регистрационные удостоверения были выданы до 24 ноября 2008 года. Специализированного обслуживания для поддержания пригодности аппараты не проходили. Кроме того, по информации территориального отдела Росздравнадзора, для работы оборудования требуется анестетик «фторотан», который не используется уже более 15 лет. Также специалисты заметили несоответствие выходных и заданных параметров вентиляции - разброс дыхательного объема составляет 10-15 процентов. И аппараты, на которые потратили шесть миллионов рублей, оказались бесполезны и опасны.

- Возбуждено уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке медицинских изделий – аппаратов искусственной вентиляции легких Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств по делу, конкретных лиц, причастных к совершению преступления против здоровья населения, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ Ирина Минина.