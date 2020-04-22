2020-04-22T16:24:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимире скончался первый пациент с коронавирусом

Им стал водитель областной психиатрической больницы №2
Ирина Мальцева
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..Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сотрудник закрытого медучреждения на Содышке находился на больничном и лечился у себя дома, но 15 апреля мужчина почувствовал себя хуже. На скорой его доставили в больницу и на следующий день он скончался. Как показали лабораторные анализы, у водителя был коронавирус. И хотя он не был медработником и не контактировал с пациентами закрытой психбольницы, сейчас приняты все меры предосторожности.

- Подтвержденных случаев Covid-19 среди пациентов Областной психиатрической больницы №2 нет. Более тридцати сотрудников, контактировавших с данным пациентом, временно отстранены от работы с целью изоляции и непрерывного медицинского наблюдения в течение четырнадцати дней. Они будут допущены к работе после отрицательного результата на Covid-19 по окончании медицинского наблюдения. В связи с этим госпитализацию пациентов в Областную психиатрическую больницу №2 приостановлена до получения особого распоряжения, - прокомментировали ситуацию в областной администрации. - В настоящее время Областная психиатрическая больница №2, как и другие медицинские учреждения Владимирской области, работает в режиме повышенной готовности к чрезвычайной ситуации.

Кроме того, сейчас посетители в медучреждение не допускаются, а состояние здоровья как медиков, так и других сотрудников больницы, оставшихся на посту, строго контролируется. Им ежедневно измеряют температуру и следят, чтобы они пользовались медицинскими масками и перчатками. Чиновники подчеркивают, что пациенты спецучреждения, лежащие в стационаре, не брошены: психиатрическая помощь осуществляется в полном объеме, проводятся все необходимые мероприятия по диагностике и лечению заболеваний. Кстати, хотя больница находится в Суздальском районе, это случай не попал в его официальную статистику, поскольку заболевший не был его официальным жителем. Кроме того, умерший водитель и не вошел в официальное число погибших от коронавируса во Владимирской области. Пока считается, что в регионе от нового вируса скончались пять человек в Петушинском и Ковровском районах. Как объяснили в департаменте здравоохранения, пока не готовы результаты гистологических экспертиз, которые позволят точно назвать причину смерти. Если они подтвердят, что мужчина умер от коронавирусной инфекции, то статистика изменится.

Напомним, это второй случай заражения сотрудников больниц коронавирусом. В Красном кресте пациент, приехавший из Подмосковья, оказался носителем вируса и заразил трех врачей. Сейчас его перевели в инфекционный госпиталь в Юрьевце, а докторов отправили лечиться по домам. Больница скорой помощи продолжает работать .пока новых случаев заразившихся там нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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