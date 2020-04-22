Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 22 апреля 2020: регион выходит на "плато" по количеству зараженных?

Количество случаев заражения коронавирусом во Владимирской области уже несколько дней держится на стабильном уровне - около 30 новых подтвержденных случаев за сутки. После кратковременного всплеска в конце прошлой неделе это может навести на мысль, что регион в каком-то смысле выходит на "плато", предсказанное заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой на прошлой неделе. Правда, она говорила, что плато будет достигнуто в течение двух недель, но ситуация по регионам разная. Динамика новых случаев заражения коронавирусом во Владимирской области за неделю выглядит так:

14 апреля 100 (+16)

15 апреля 145 (+45)

16 апреля 159 (+14)

17 апреля 183 (+24)

18 апреля 198 (+16)

19 апреля 225 (+27)

20 апреля 259 (+34)

21 апреля 280 (+21).

При этом уже почти 10 дней не зафиксировано ни одной новой смерти от коронавируса, количество выздоровевших составляет 11 человек. В общероссийской статистике Владимирская область на прошлой неделе занимала места от 11 до 16, а сейчас находится в третьем десятке. Судить, конечно, рано, но похоже на некоторую стабилизацию ситуации, в частности, благодаря введенному в Петушинском районе карантину. Жесткими мерами там удалось остановить взрывной рост числа зараженных. А женщина - врач "скорой помощи", которая заболела одной из первых и долго находилась в крайне тяжелом состоянии, пошла на поправку - ее отключили от аппарата ИВЛ, пациентка дышит самостоятельно.

Число выявленных заражений зависит не только от эпидемической обстановки, но и от масштабов тестирования. С этим тоже все стало лучше, чем в начале эпидемии. Во Владимирской области открылось две дополнительных лаборатории по тестированию COVID. Возможность делать анализы методом ПЦР на коронавирус получили лаборатории в областном кожно-венерологическом диспансере и Гусь-Хрустальной городской больницы. Также исследования проводятся в Областной клинической больнице, городской больнице №6 города Владимира и муромском кожно-венерологического диспансере.

Всего во Владимирской области в сутки делается около 350 анализов на коронавирусную инфекцию в лабораториях Роспотребнадзора и медицинских учреждений и еще около десятка - в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии (Петушинский район). Всего с начала эпидемии во Владимирской области проведено около 11 тысяч лабораторных исследований на коронавирус. В целом в России сделано 2,14 миллиона анализов.

А вот индекс самоизоляции во Владимирской области по-прежнему остается крайне низким - 2,1 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Это очень мало и означает, что на улицах слишком много людей. А между тем мы не знаем, где подстерегает зараза. Например, вчера суд Фрунзенского района отправил на принудительную госпитализацию мужчину, который с положительным тестом на коронавирус не соблюдал карантин и ездил по городу. Кто знает, где он побывал, что трогал, с кем общался?

Не рискуйте, оставайтесь дома!