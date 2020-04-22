Самый богатый депутат Владимира за год заработал свыше 54 миллионов рублей

Пока во Владимире сведения о своих доходах предоставили лишь 29 депутатов из 34.

- Дело в том, что 17 апреля вышел указ Президента РФ, по которому был продлен срок опубликования сведений о доходах до 1 августа, - рассказали в пресс-службе владимирского Горсовета. - И эти пятеро депутатов воспользовались этой возможностью. Позднее они все равно предоставят эти данные.

Среди тех, кто пока не опубликовал данные - самый богатый депутат СНД 2019 года - Василий Перцов. Он по результатам 2018 года задекларировал доход в 116,4 миллиона рублей. Также о своих доходах не отчитались Станислав Булахов, Ирина Машковцева, Светлана Позднякова и Светлана Денисюк.

В итоге самым богатым депутатом стал Дмитрий Осипов, который и в предыдущие годы не жаловался на отсутствие доходов. В 2019 году он был вторым по количеству заработанных средств, в 2018 — на первом месте. Однако видно, что владелец крупной сети магазинов с каждым годом все туже затягивает пояс. Если в 2017 году он имел в графе «Доходы» более 85 миллионов рублей, то в 2018 году у него уже было на 20 миллионов рублей меньше. А 2019 год он закончил с доходом в 54 миллиона.

Зато резкий скачок вверх сделал заместитель председателя комитета по бюджетной и налоговой политике Павел Кузнецов. Он заработал по итогам 2019 года 38,8 миллиона рублей. Это на 32 миллиона больше, чем в 2018 году. Скорее всего, это связано с продажей части земельных участков. Народный избранник является явным лидером среди владельцев недвижимости. В собственности у него в 2018 году было 17 земельных участков, дом, три квартиры в разных долях владения, восемь помещений, два здания, смесеприготовительный цех, склад, гараж транспортного цеха, гаражный бокс и даже собственный газопровод. В прошлом году он продал шесть участков. Отсюда, наверное, и рост денежных доходов. Кроме того, депутат продал внедорожник «Хаммер», заимев вместо него легковушку «Ауди А».

Если первые два места принадлежат представителям партии «Единая Россия», то третье осталось за членом «Справедливоросов» - Максим Гусевым. За год он смог заработать более 20 миллионов рублей.

Если брать средние доходы депутатского корпуса, то за год получится чуть более 1 миллиона рублей. У большинства представителей Горсовета именно к этой цифре стремятся доходы. То есть к зарплате в средние 100 тысяч рублей.

Однако есть и те, кто не смог заработать за год миллион. Правда, до феноменальных 109 тысяч за год представителя ЛДПР Валерия Пузанова, которые он задекларировал в прошлом году, никто из нынешних депутатов не добрался.

В итоге, самый низкий доход заявила представительница КПРФ Людмила Бундина. У нее за год вышло всего 311 тысяч рублей. В собственности у нее нет ничего, кроме квартиры на окраине города. Еще один коммунист Дмитрий Хлащев оказался чуть «богаче» - 326 808 рублей.

Кстати, у фракции ЛДПР в Горсовета также сохраняется статус «бедняков». Место Валерия Пузанова в какой-то степени заняла Мария Осетрова, заработавшая в 2019 году 360 тысяч рублей. Правда, у нее есть еще супруг. И совокупный доход семьи составил более 2 миллионов рублей. Кроме того, у четы Осетровых в собственности есть два автомобиля. На супругу записан «Мицубиси Лансер», на супруга - «Фольксваген Поло».

Глава горсовета Ольга Деева, которая, напомним, вместе с Ларисой Пышониной являются депутатами, работающими на зарплате, за год заработала 2,4 миллиона рублей. Ее доходы за год увеличились на 100 тысяч рублей. В собственности у Ольги Деевой земельный участок, дача и две квартиры в разных долях владения.

А вот заместитель главы горсовета Сергей Киселев заработал в 2019 году в два раза больше, чем в 2018-м — 5,9 миллиона рублей. В собственности у него два земельных участка, дом и иномарка «Ауди Кью 7».

Наконец, Лариса Пышонина заработала в 2019 году 1 миллион 200 тысяч рублей. В ее собственности земельный участок в 1900 квадратных метров, квартира и нежилое помещение.