2020-04-21T17:53:22+03:00
Общество

Власти Владимира не против, чтобы люди ходили в лес за сморчками

Но многие грибники сами не хотят идти
Алексей СУХОВ
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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«Сморчки пошли!», пишут радостные грибники в социальных сетях. А потом испуганно добавляют: «А в лес-то можно?!»

Вопрос не праздный. Вокруг все говорят о режиме самоизоляции, да и особый противопожарный режим вводился несколько раз за апрель. В головах от всего этого уже каша. Непонятно, что можно, а что нельзя.

Мы решили помочь, и выяснить насчет леса и грибов у властей и МЧС. Как оказалось, в целом верхи Владимирской области не против того, чтобы владимирцы собирали «подножный корм».

- Особый противопожарный режим на данный момент все-таки отменен из-за погодных условий, - говорят в МЧС. - И холодно, и дождливо, так что формально в лес за грибами ходить можно. Однако разжигать костры по-прежнему запрещено. Так что главное условие — не разводить огонь.

В администрации города Владимира напомнили, что шлагбаумов на дорогах никто не ставил, и режим самоизоляции добровольный. Почти…

- Условно карантинный режим у нас действует в отношении лишь двух категорий населения, - сказал Игорь Ефремов, официальный представитель мэрии. - Во-первых, дома должны оставаться люди старше 65 лет, так как они наиболее подвержены угрозе коронавирусной инфекции. Во-вторых, нельзя покидать дом тем, кто вернулся из-за границы и должен в течение двух недель изолироваться от всех. Для остальных никто ничего не запрещал. И дороги открыты. Тут все упирается в собственное желание рисковать своим здоровьем.

Кстати, сами грибники в больших раздумьях — стоит ли ради корзинки условных сморчков (их ведь еще найти надо) ехать на автобусе до леса и контактировать с остальными.

- Я лично себе дал зарок дождаться лета, - рассказал Владимир Сухов, грибник с 20-летним стажем из Доброго. - Исключение, ради которого, я готов все же выбраться в лес, если будет машина. Тогда, может, и выберусь. А так лучше дома остаться. Хоть и надоела эта самоизоляция до чертиков.

Так что у весенних грибов в этом году хорошие шансы прожить долгую и счастливую лесную жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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