2020-04-21T18:15:55+03:00
Происшествия

Во Владимирской области прохожие устроили самосуд над виновником ДТП

Его машину били, пока водитель скорой не вмешался в ход событий
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Кадр из видео из группы "Подслушано автомобилисты Владимир"Кадр из видео из группы "Подслушано автомобилисты Владимир"
Изменить размер текста:

20 апреля в Александрове «черный бумер» стал самой настоящей красной тряпкой для местного населения. Водитель «БМВ Х5» на перекрестке улицы Ленина и Красного переулка решил проскочить на красный, но в итоге въехал сразу в две иномарки, после чего автомобиль перевернулся.

Кадр из видео из группы "Подслушано у автомобилистов Владимир"

Кадр из видео из группы "Подслушано у автомобилистов Владимир"

У прохожих и участников ДТП этот поступок вызвал просто невероятный приступ злости. К перевернутой иномарке бросилась толпа. Люди ругались матом, лупили по стеклам и капоту ногами и кулаками. И, конечно же, пытались вытащить водителя на улицу. Но тот, видимо, заперся изнутри и от испуга просто давил на клаксон. Давил долго минуты две.

Дело точно дошло бы до рукоприкладства, но в этот момент мимо проезжала скорая. Водитель скорой подъехал к потрепанному БМВ и разогнал народ. И даже после этого клаксон продолжал сигналить, словно у парня руки примерзли к рулю.

Кадр из видео из группы "Подслушано автомобистов Владимир"

Кадр из видео из группы "Подслушано автомобистов Владимир"

Как пишут люди в соцсетях, которые, кстати, поголовно на стороне тех, кто пытался избить виновника аварии, столь яркую агрессию могла спровоцировать национальность водителя иномарки. Все говорят, что это представитель кавказских народов и намекают, что это тоже повлияло на злобы прохожих. Помимо, естественно, самого ДТП.

Кстати, часть свидетелей оправдывали водителя иномарки, предполагая, что ему стало плохо за рулем, поэтому он и не смог правильно среагировать на сигнал светофора.

Впрочем, в полиции несмотря на грозность видеороликов, говорят, что пострадавших в ДТП нет. Как нет и заявлений о нанесении побоев или порче автомобиля.

- В данном случае был вынесен лишь протокол об административном правонарушении 31-летнему водителю БМВ Х5, - рассказали в пресс-службе областного УМВД. - Его оштрафовали по части 1 статьи 12.12 «Проезд на запрещающий сигнал светофора».

Размер штрафа за данное нарушение — 1 тысяча рублей. На видео видно, что ущерб автомобилям «Киа Рио» (в нее водитель БМВ Х5 врезался первым) и еще одной «БМВ» (она ехала по встречной полосе, когда в нее влетел виновник аварии) гораздо серьезнее этого наказания.

Кадр из видео из группы "Подслушано автомобилистов Владимир"

Кадр из видео из группы "Подслушано автомобилистов Владимир"

Во Владимирской области прохожие устроили самосуд над виновником ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Владимирцы продолжают рыбачить несмотря на режим самоизоляции
Владимирские мусульманы готовятся к Рамадану
В Киржачском районе осужденный оскорбил сотрудника колонии
Под Ковровом незаконно построили многоквартирный дом
ВТБ Капитал Управление Инвестициями стала крупнейшей управляющей компанией страны
Предприятия Владимирской области копят долги
Карантин не помеха: фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов проведет онлайн-концерт при поддержке Wink
ВТБ за первый день выдал ипотеку под 6,5% на 100 млн рублей
Россияне занялись спортом и затеяли ремонт на самоизоляции
Ковровчанин больше года не может получить свою зарплату
Вязниковец, забивший до смерти женщину, добивался смягчения приговора
В Вязниках торговали колбасой и курицей без документов
Владимирцы могут посадить дерево памяти у дома или на даче
Владимирские музеи присоединились к "скучающему" флешмобу
Подросток больше года шантажировал юную девушку
Владимирские бизнесмены могут закрыть ИП без электронной подписи
За первый квартал этого года прожиточный минимум во Владимиркой области составил 10280 рублей
Физики и лирики против коронавируса: владимирцев приглашают на фестиваль науки онлайн
Ковровский пчеловод нарушил законодательство
Во Владимирской области открыто две новых лаборатории по диагностике коронавируса