Во Владимирской области прохожие устроили самосуд над виновником ДТП.

20 апреля в Александрове «черный бумер» стал самой настоящей красной тряпкой для местного населения. Водитель «БМВ Х5» на перекрестке улицы Ленина и Красного переулка решил проскочить на красный, но в итоге въехал сразу в две иномарки, после чего автомобиль перевернулся.

Кадр из видео из группы "Подслушано у автомобилистов Владимир"

У прохожих и участников ДТП этот поступок вызвал просто невероятный приступ злости. К перевернутой иномарке бросилась толпа. Люди ругались матом, лупили по стеклам и капоту ногами и кулаками. И, конечно же, пытались вытащить водителя на улицу. Но тот, видимо, заперся изнутри и от испуга просто давил на клаксон. Давил долго минуты две.

Дело точно дошло бы до рукоприкладства, но в этот момент мимо проезжала скорая. Водитель скорой подъехал к потрепанному БМВ и разогнал народ. И даже после этого клаксон продолжал сигналить, словно у парня руки примерзли к рулю.

Кадр из видео из группы "Подслушано автомобистов Владимир"

Как пишут люди в соцсетях, которые, кстати, поголовно на стороне тех, кто пытался избить виновника аварии, столь яркую агрессию могла спровоцировать национальность водителя иномарки. Все говорят, что это представитель кавказских народов и намекают, что это тоже повлияло на злобы прохожих. Помимо, естественно, самого ДТП.

Кстати, часть свидетелей оправдывали водителя иномарки, предполагая, что ему стало плохо за рулем, поэтому он и не смог правильно среагировать на сигнал светофора.

Впрочем, в полиции несмотря на грозность видеороликов, говорят, что пострадавших в ДТП нет. Как нет и заявлений о нанесении побоев или порче автомобиля.

- В данном случае был вынесен лишь протокол об административном правонарушении 31-летнему водителю БМВ Х5, - рассказали в пресс-службе областного УМВД. - Его оштрафовали по части 1 статьи 12.12 «Проезд на запрещающий сигнал светофора».

Размер штрафа за данное нарушение — 1 тысяча рублей. На видео видно, что ущерб автомобилям «Киа Рио» (в нее водитель БМВ Х5 врезался первым) и еще одной «БМВ» (она ехала по встречной полосе, когда в нее влетел виновник аварии) гораздо серьезнее этого наказания.

Кадр из видео из группы "Подслушано автомобилистов Владимир"